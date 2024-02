Isabel Díaz Ayuso se pronuncia sobre su parodia en 'Polonia' con 'Zorra': “Aquí está la facha”

Isabel Díaz Ayuso se ha pronunciado sobre Facha, la parodia que Polònia (TV3) hizo de la canción Zorra con la presidenta de la Comunidad de Madrid como protagonista. Durante su entrevista en La mirada crítica de Telecinco, la dirigente madrileña no solo ha escuchado la canción sino que ha cabeceado al son de la música y hasta se ha reivindicado haciendo suya el lema de la broma: “Aquí está la facha”.

“Tengo ahí mis dudas, no sé si me gusta más la original o esta. Aquí al menos no me llaman zorra. Yo prefiero que me llamen periodista o política o mujer”, comentaba a Ana Terradillos, quien preguntaba a las claras a la entrevistada si “se cabreó cuando escuchó esto”.

La respuesta de Ayuso resultó sorprendente para la presentadora: “Tengo a mi entorno encantado con el vídeo. Me ha llegado por mil sitios”. A continuación, se justificó: “Si me dices que, por ejemplo, abrir el grifo en cualquier grifo en cualquier casa de Madrid y que haya agua es de ser facha, aquí está la facha. Si bajar impuestos a la gente que se esfuerza, a los autónomos y comerciantes, es ser facha, aquí estamos”, dijo, y destacó que Madrid sea “la capital del mundo del orgullo gay” como parte de ese discurso.

“Madrid es todo facha, facha, facha. En cambio, en el otro lado del muro, hace mucho frío”, añadió.

“¿Ha llegado su momento?”, preguntó Terradillos citando la letra de Nebulossa: “Estoy en mi momento. Estoy ahora mismo como presidenta de una región al servicio de España. Española por encima de todo”, afirmó, asegurando que estamos “en el mejor momento de Madrid en mucho tiempo”.

“Yo con Junts no iría ni a la vuelta de la esquina”

Estas palabras llegaron justo al final de una entrevista en la que manifestó su apoyo a Alberto Núñez Feijóo después de que la dirección del PP admitiera el sábado que el partido está dispuesto a indultar a Carles Puigdemont y negase recorrido a las acusaciones por terrorismo. “No he visto a Feijóo decir nada distinto”, ha esquivado, antes de cuestionar “lo que se supone que dijo Feijóo en una comida” y acusar al PSOE de “retorcer declaraciones”.

Ella, por su lado, ha sostenido que con Junts no iría “ni a la vuelta de la esquina”, y ha reiterado que “todo indica” que en Catalunya hubo terrorismo, siendo discordante con el discurso de la dirección del partido. “Terrorista no es solo el que le abre la cabeza a la Guardia Civil”.