La intrahistoria de cómo el PP intenta desmentirse a sí mismo sobre el indulto y la amnistía

El Partido Popular reveló el viernes pasado al mediodía a 16 medios de comunicación durante una comida en el Restaurante España en el centro de Lugo la posición de Alberto Núñez Feijóo sobre Junts, su líder, Carles Puigdemont, la amnistía y un posible indultó al expresident. Un miembro muy relevante de la dirección del partido contó a periodistas de diferentes diarios, radios y televisiones, cada uno con su propia línea editorial, que hubo conversaciones el pasado verano con el partido independentista de cara a una posible investidura de Feijóo.

En esa charla, que se celebró en el mencionado Restaurante España de Lugo, un miembro destacado de la dirección del PP explicó que Junts les planteó como condición la amnistía, que los populares llegaron a estudiar pero solo durante 24 horas antes de descartarla por inconstitucional. En la misma comida ese dirigente del PP detalló cuáles serían las condiciones del partido para un hipotético indulto a Puigdemont: el regreso a España para someterse a la acción de la Justicia y la renuncia expresa a la vía unilateral.

Bajo esas premisas, explicó a la prensa, el Partido Popular estaría dispuesto al indulto en aras de “la reconciliación”. Las explicaciones del PP no se quedaron ahí: el dirigente que habló en nombre de la dirección admitió que sería muy difícil condenar a Puigdemont por terrorismo y que ahora mismo Junts es un interlocutor válido para aprobar en el Congreso todo tipo de medidas que no guarden relación con el procés.

Antes de que empezase esa charla con los periodistas, el director de Comunicación del PP estableció las condiciones para difundir su contenido. Pese a lo que han publicado algunos medios, no se trataba de una información off the record, la fórmula que pactan a menudo fuentes y periodistas según la cual las primeras ofrecen datos de contexto a los informadores para ayudar a comprender ciertos hechos pero que en ningún caso pueden ser publicados bajo ningún formato.

Todo lo que se contó en la comida podía publicarse

Lo que acordó la dirección del PP con esos 16 periodistas es que todo lo que se contó en esa comida podría publicarse cumpliendo dos condiciones: que no se hiciese antes de la medianoche del sábado (cuando salen las primeras ediciones de los periódicos en papel) para respetar el importante mitin que Feijóo iba a tener en Lalín, feudo tradicional del PP, y que las crónicas no atribuyesen esas frases a ningún dirigente concreto, sino que se citase a “fuentes de la dirección del PP”. Se trata de un formato habitual en la relación entre periodistas y fuentes: se protege la identidad de quien lo dice pero como se trata de un dirigente relevante, se atribuyen sus palabras a la organización.

El encuentro de Lugo no fue improvisado, había empezado a planificarse unas semanas antes. El periodista que cubre la información del PP en elDiario.es, Aitor Riveiro, recibió la una “invitación personal” para participar esa comida el lunes 5 de febrero. Unos días antes, el 29 de enero, el departamento de comunicación ya había avisado a la caravana que sigue a los populares de la posibilidad de mantener ese encuentro en el ecuador de la campaña gallega.

El almuerzo duró un par de horas y además de elDiario.es estaban invitados los periodistas que siguen habitualmente la información del PP en Ok Diario, ABC, El Confidencial, la Cadena Ser, El País, La Sexta, Antena 3, 20 Minutos, EFE, TVE, Radio Nacional, Rac1, El Periódico de España, Público y El Independiente. Sin cámaras ni micrófonos, un día después de que Puigdemont amenazase por carta con contar la negociación con los populares con un mensaje críptico “todo se sabrá”, el dirigente del PP fue explicando a la prensa convocada lo que suponía un cambio evidente de discurso sobre la relación con Puigdemont y Junts, la negociación que ambos partidos mantuvieron antes de su investidura fallida, pero sobre todo acerca de un futuro indulto. De pie mientras picaban raciones de jamón, empanada de zamburiñas, pulpo á feira y tartar de buey, el dirigente del PP fue respondiendo a las preguntas de los periodistas sin dejar ninguna duda sobre su posición.

El sábado a mediodía, en un mitin en Sarria (Lugo), Feijóo fue desarrollando esas mismas ideas ante unas 300 personas. Primero sobre la amnistía. Estas fueron sus palabras literales: “Yo he dicho en varias ocasiones -a pesar de que el PSOE se haya burlado de mí- que Junts nos ofreció sus votos para nuestra investidura a cambio de la amnistía. Y lo he dicho en varias ocasiones, que, evidentemente una vez conocido este ofrecimiento, no tardamos ni un día en descartar estos votos. Porque llegamos a dos conclusiones: la primera, que aceptar una amnistía no cabe en la Constitución y, en consecuencia, es ilegal; y la segunda porque aceptar una amnistía a favor de unos políticos rompe el principio de igualdad ante las leyes que soporta el PP como un partido de Estado. Para mí, la amnistía siempre fue una línea roja. Para Sánchez, fue una oportunidad política. Desde que yo soy presidente y desde que milito en este partido, voy a seguir poniendo en primer lugar mis principios. Y Sánchez demostró en esta ocasión no tener ninguno. El Partido Popular tardó menos de 24 horas en decir que no y en rechazar totalmente la amnistía y el PSOE lleva cinco meses intentando encajar a martillazos la amnistía en la Constitución española y en los tratados de la Unión Europea”.

Feijóo: “La reconciliación es necesaria”

Después habló directamente de “la reconciliación” con el independentismo y citó expresamente el indulto. Esta fue su intervención exacta: “Claro que nosotros estamos a favor de la reconciliación y haremos todo lo posible para que aquellos que rompieron la convivencia se reconcilien con el Estado de derecho y con la convivencia del país. La reconciliación es necesaria. Pero nunca puede pasar por la impunidad. No hay reconciliación si quien ha cometido un delito dice que lo volverá a cometer. Y mucho menos si dice que va a reincidir y a declarar otra vez la independencia de una parte de nuestro país, a ejercer un referéndum ilegal, a hurtar y a esconderse de todos los principios básicos que rigen el Estado de derecho. Estas son las condiciones mínimas para la reconciliación y son las condiciones mínimas para la amnistía, para los indultos o para cualquier cuestión”.

La tercera idea, sus dudas sobre que Puigdemont pueda ser condenado por terrorismo la planteó así en el mitin: “Yo tampoco soy como Sánchez. Yo no soy ni pretendo ser juez. He estudiado Derecho y he dedicado diez años de mi vida a ello, pero no me atrevo a calificar los delitos de terrorismo porque eso les corresponde a los fiscales y a los jueces, y ellos saben mucho más que yo”.

La medianoche del sábado, cumpliendo las dos premisas acordadas antes del almuerzo -embargar la información hasta que salieran las primeras ediciones de los periódicos de papel y no citar la fuente directa- esos 16 medios de comunicación publicaron sus informaciones con enfoques semejantes. Con matices, las crónicas destacaron que el PP estudió la amnistía tras reunirse con Junts, que su líder está abierto a los indultos y que ven muy difícil que Puigdemont pueda ser condenado por terrorismo.

elDiario.es abrió el periódico así: El PP estudió la amnistía tras reunirse con Junts y se abre a amnistiar a Puigdemont. El País llevó a su portada: Feijóo, abierto a estudiar un indulto condicionado a Puigdemont en un plan de “reconciliación” para Cataluña. El Independiente tituló Feijóo indultaría a Puigdemont si es juzgado y acepta la constitución y la ley. La agencia Efe encabezó su información: Feijóo se abre a conceder un indulto condicionado a Carles Puigdemont. Ok Diario enfocó: Feijóo daría el indulto a Puigdemont “con condiciones” y nunca a cambio de una investidura. El resto de medios apostaron por titulares semejantes. Cuando fueron publicados, al borde de la medianoche del sábado, el PP mandó a los móviles de todos los periodistas que siguen la actualidad del partido, también a los que no habían viajado a Lugo, un comunicado donde se confirmaban todos los extremos de lo contado el viernes en la comida y de lo que su líder había deslizado en el mitin.

Los 'desmentidos' de dirigentes del PP

A lo largo del domingo, varios cargos populares intentaron desmentir la información mientras dirigentes de la izquierda acusaban al PP de hipocresía por sus meses de manifestaciones y ataques al Gobierno por el pacto con Junts. La diputada Edurne Uriarte tuiteó: “El PSOE lanza un bulo contra Feijóo y el PP a través del periódico controlado por Sánchez. Manipulación, mentiras y fake news, capaces de todo ante el desastre electoral que les auguran las encuestas en Galicia”.

El PSOE lanza un bulo contra Feijóo y el PP a través del periódico controlado por Sánchez



Manipulación, mentiras y fake news, capaces de todo ante el desastre electoral que les auguran las encuestas en Galiciahttps://t.co/UI48REjQs6 — Edurne Uriarte (@EdurneUriarte) 11 de febrero de 2024

El también diputado Rafael Hernando publicó en la misma red social X: “Ayer la brunete mediática del Sanchismo encabezados por su hoja parroquial difundieron un bulo a la desesperada elucubrando un plan fantasmagórico del PP para dar la amnistía a Puidgemont. No saben qué inventar, van a la desesperada con sus fakes, desinformación a la rusa.

Ayer la Brunete mediática del Sanchismo, encabezados por su hoja parroquial, difundieron un bulo a la desesperada elucubrando un plan fantasmagórico del PP para dar la amnistía a Puigdemont



No saben q inventar. Van a la desesperada con sus fakes



Desinformación a la a rusa — Rafael Hernando (@Rafa_Hernando) 11 de febrero de 2024

elDiario.es preguntó el domingo varias veces al departamento de comunicación del PP si el partido estaba desmintiendo la información. Uno de sus responsables respondió que no y atribuyó esos tuits a iniciativas particulares de esos dirigentes. Aseguró que él no tenía ninguna queja de lo publicado por los medios de comunicación.

Este lunes fue directamente el portavoz parlamentario del PP y mano derecha de Feijóo, Miguel Tellado, quien acusó a la prensa de malinterpretar las palabras del partido y de montar una “campaña orquestada” al servicio del Gobierno. Lo dijo así en una entrevista en Informa Radio recogida por Europa Press: “Yo creo que son unas expresiones sacadas de contexto y que el PSOE se ha lanzado, además, en una campaña orquestada por determinados medios de comunicación para decir lo que no es y para mostrar cierto contacto entre el Partido Popular y el independentismo catalán, cuando no lo hay y no lo ha habido”.

elDiario.es mantiene la información publicada

Ni de manera oficial ni a través de llamadas informales, nadie del PP se ha puesto en contacto durante las últimas horas con elDiario.es ni con los otros medios presentes en el almuerzo para desmentir las informaciones publicadas. Algunos medios, incluidos varios que no estaban en la comida, optaron por señalar a un dirigente concreto del PP como el origen de las noticias.

elDiario.es mantiene la información publicada y, en cumplimiento de ese pacto con el PP, ha optado por no desvelar la fuente que está detrás de las noticias difundidas por 16 medios de comunicación y que ahora mismo le merece toda la credibilidad para hablar en nombre del partido.