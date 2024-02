'Supervivientes 2024' suma a Sandra Barneda a su equipo de presentadores, que volverá a liderar Jorge Javier Vázquez

Supervivientes 2024 ya tiene decidido a su equipo de presentadores en Telecinco. La cadena de Mediaset sigue apostando por Jorge Javier Vázquez, un año más, como el conductor principal de la nueva edición, tal y como hemos contado en verTele desde diciembre y él mismo confirmó días después. Se mantiene por tanto al rostro principal del reality, tal y como podía esperarse y pese a los rumores sobre su continuidad. Y ahora, junto a él, ya está desgranado el equipo definitivo que lo acompañará.

Habrá un único cambio con respecto al equipo que conformó el formato en 2023. Como el año pasado, se mantienen Carlos Sobera y Laura Madrueño en sus labores ya conocidas, pero se incorpora Sandra Barneda como nueva presentadora del Debate del reality, Conexión Honduras, según ha sabido verTele.

Sandra Barneda coge el relevo a Ion Aramendi

La gran novedad será la de Sandra Barneda, actual presentadora de Así es la vida, que tomará el relevo de Ion Aramendi. El presentador había encadenado el debate de Supervivientes 2023 y los de GH VIP 8 y GH Dúo 2, este último actualmente en emisión, además de estar a diario al frente de Reacción en cadena. De este modo, se da descanso al guipuzcoano y se da entrada en el elenco a Barneda, que lleva meses de renovada confianza en Telecinco, tanto al frente del mencionado magacín de sobremesa como en La isla de las tentaciones, que emite su séptima tanda en la noche de los miércoles.

Hay que recordar que la productora de los dos espacios que lidera Barneda, Cuarzo Producciones, es la que pasará a hacerse cargo de Supervivientes a partir de 2024, en relevo de Bulldog TV. Este cambio se origina por el conflicto por los derechos de Survivor entre Mediaset y Banijay. En 2015, el grupo negoció con la propietaria de la marca para poder producirlo con otra compañía ajena a la multinacional audiovisual, pero el acuerdo expiró en 2023. Filial de Banijay, Cuarzo será la cuarta empresa que produce Supervivientes en España, tras Globomedia (2000-2006), Magnolia TV (2006-2015) y Bulldog TV (2016-2023).

Jorge Javier vuelve más de medio año después a Telecinco

Además de ese cambio que adelanta verTele, la noticia más esperada de cara a la próxima edición es la vuelta de Jorge Javier Vázquez como showman y cara del reality ante la audiencia. El también escritor sigue estando fuertemente vinculado a Supervivientes, programa que presenta desde la edición de 2011. Con esta serán ya 12 temporadas al frente del formato, aunque esta será particularmente especial por tener lugar tras un año complicado para el showman.

Supervivientes supondrá el regreso del polifacético comunicador a la parrilla, más de seis meses después de su último proyecto, el cancelado Cuentos chinos. Desde entonces, Vázquez había estado alejado de los focos, a excepción de puntuales acontecimientos como la presentación de Tierra firme, el segundo libro de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. Eso sí, su presencia se aseguraba a través de sus columnas periódicas en Lecturas.

Durante meses, y debido a los cambios de timón en Mediaset, surgieron falsos rumores de que Jorge Javier Vázquez no volvería al concurso de supervivencia, así como no había vuelto a GH VIP, siendo entonces ocupado su sitio por Marta Flich. Nada más lejos de la realidad, pues desde el inicio el plan era mantener al presentador, durante años la cara del entretenimiento de la compañía, al frente. Así lo dijo él mismo: “A mí nunca me dijeron que no iba a presentar Supervivientes. Cuando me reunieron tras la cancelación de Cuentos chinos ya me dijeron que iba a presentar el programa, pero después yo ya no tengo el control de las cosas que se publican”.

Su regreso, así, se consumará tras concluir GH Dúo. Estrenado este mes de enero, Telecinco planificó una edición más corta de lo normal, de tal modo que se preveía que el retorno a Honduras arrancaría en marzo o abril, para volver a ser la gran apuesta primaveral del canal.

Laura Madrueño y Carlos Sobera repiten en sus funciones

Por lo demás, Mediaset apuesta por el continuismo de cara a la nueva edición de su formato franquicia Supervivientes. Laura Madrueño afronta su segundo año como copresentadora desde Honduras, después de haber tomado el relevo de Lara Álvarez en esta tesitura en 2023. Después de este debut, la meteoróloga ha seguido en primera línea como colaboradora de TardeAR en las tardes.

En el caso de Carlos Sobera, el presentador vasco se ha consolidado en los últimos cinco años como la otra gran cara del reality, después de Jorge Javier. Desde 2019 ha venido encargándose de Tierra de nadie, la segunda gala semanal del formato, en la noche de los martes; pero también ha ascendido a presentador principal cuando así se ha necesitado: por ejemplo, asumió la conducción de la final de 2021, ante la incompatibilidad de fechas de Vázquez. Ya en 2023, el también conductor de First Dates lideró el formato pasado el ecuador de la edición, a mediados de mayo, y hasta su conclusión, ante la baja médica de Vázquez.