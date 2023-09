Telecinco fulmina los 'Cuentos chinos' de Jorge Javier Vázquez tras su fracaso en audiencias

Cuentos chinos llega a su fin. Telecinco ha anunciado la cancelación del programa presentado por Jorge Javier Vázquez después de tres semanas en antena y “tras no haber obtenido los resultados esperados”.

Estas últimas son las palabras literales con las que Mediaset ha comunicado el cierre inmediato de este programa, que suponía el retorno a primera línea del presentador tras meses de ausencia por baja médica y tras el cierre definitivo de Sálvame. Producido por La Fábrica de la Tele, fue concebido como parte de la reconfiguración total de la programación de Telecinco. Se confiaba en el showman para liderar una nueva franja de access prime time que pudiera competir con El Hormiguero de lunes a jueves.

No obstante, y después de apenas tres semanas, el experimento ha colmado la paciencia del grupo de comunicación. Hay que recordar que la cadena ya había retirado el programa del access del jueves, a fin de no impactar negativamente en el rendimiento de GH VIP 8.

La cuestión era saber cuánto margen podía dar Telecinco al formato, dado su bajo rendimiento. No obstante, el 5.8% anotado en la noche del martes 26 fue ya determinante para determinar el fracaso sin paliativos de la ambiciosa apuesta. El equipo del programa, cabe decir, fue informado por la cadena antes de hacerse pública su retirada fulminante; es decir, no ocurrió lo mismo que con Sálvame, cuyo equipo, recordemos, descubrió su final a través de la prensa.

Crónica de un empeño tan ambicioso como fallido

Las primeras noticias sobre Cuentos chinos surgieron en la segunda mitad de julio. Fue entonces cuando trascendieron las claves del concepto: tras darse por cerrada la etapa de 14 años de Sálvame, y sin otro programa en el horizonte cercano para Jorge Javier, este regresaría con una misión complicada, la de hacer frente a Pablo Motos, con un espacio de 50 minutos que mezclaría entrevistas con secciones de colaboradores. De las informaciones del piloto grabado a finales de ese mismo mes pasamos a la confirmación de la luz verde de la cadena, comunicada directamente a través del spot preparado para presentar las bazas para el nuevo curso, a mediados de agosto.

A partir de ese momento, las noticias sobre el formato fueron continuadas. Poco a poco se descubrían a cuentagotas los nombres que acompañarían a Jorge Javier, antes de confirmarse la fecha de lanzamiento definitiva: el lunes 11 de septiembre. Es decir, el mismo día en que se estrenaba la nueva programación matinal de Telecinco, compuesta por La mirada crítica y Vamos a ver. De este modo, Mediaset evitaba enfrentar sus nuevas propuestas al comienzo de temporada de Antena 3, que había arrancado oficialmente el curso una semana antes; en el caso de El Hormiguero, Cuentos chinos escapaba del inicio de curso de Pablo Motos amadrinado por Isabel Pantoja.

Ya desde esa primera jornada se evidenció el descuadre: con un 9.4% y 1.240.000 espectadores, Cuentos chinos se quedaba por debajo de la mitad de audiencia que hacía el líder de la franja, 19.1% y 2.488.000, y también por debajo de la media del canal. De hecho, aquel primer dato no ha sido siquiera igualado, siendo la única ocasión en que se colocó por encima del millón de espectadores. Cuentos chinos quedaba muy lejos de las expectativas, ocupando la quinta y sexta opción de su franja.

Desde ese primer momento, el programa de nuevo cuño iniciaba los esfuerzos por encauzarse, lo que derivó en un continuado replanteamiento de su mecánica y de sus contenidos. Con ello, también, el baile de colaboradores fue continuado. Este mismo miércoles, la actriz Melani Olivares era anunciada como nueva colaboradora oficial del programa, si bien, como es palmario, no llegará ya a debutar. Pero algo parecido ha ocurrido con otros fichajes avanzados antes del estreno, que o apenas han hecho acto de presencia, o que directamente no han llegar a estrenarse.

Solo tres de los siete colaboradores que fueron anunciados como fijos antes del estreno del formato han tenido continuidad: Carla Pulpón, como la mascota Jing Jing, es la única que ha aparecido en todos los programas. German González y Susi Caramelo sí han aparecido de forma más frecuente, mientras que otras colaboradoras destacadas como Celia Villalobos no pasaron del primer programa. Josep Ferré, de hecho, no ha debutado (fuentes del programa explicaron a comienzos de semana a verTele que esperaban que el cómico catalán “se estrenase la semana que viene”, cosa que ya no ocurría). Por si fuera poco, Bárbara Rey, fichaje sorpresa en la segunda emisión, renunciaba a continuar después de un desaire en directo con el presentador.

Jorge Javier reconoció los malos resultados

Este había venido reflexionando sobre los malos resultados casi desde conocerse los insuficientes resultados del debut. Tras completar su primera semana, Vázquez reconoció que “las audiencias del programa son, siendo benévolos, manifiestamente mejorables”.

