Manuela Carmena confesó cómo vivió perder las elecciones y lo único que le convencería para entrar a 'GH VIP'

“Va a ser esta noche, lo tengo claro porque tenemos a Manuela Carmena” anunciaba Jorge Javier Vázquez al arrancar la entrega de Cuentos chinos de este martes, en lo que podía ser una referencia a las bajas audiencias que está cosechando y sobre las que ha reflexionado en Lecturas.

No fue la única vez que se refirió a ello, al preguntar a la exalcaldesa de Madrid sobre cómo vivió la noche que perdió las elecciones, ella respondía lo siguiente: Yo creía que no iba a perder, la verdad“, aseguró ella y el presentador se sumó a la confesión. ”Te ha pasado igual que a mí, que pensaba que no iba a perder. Pero a veces sucede“.

Sobre ese momento, la invitada recordó su vivencia: “Cuando perdí empecé a ver las ventajas de volver a casa. Pensé que podía hacer otra cosa, que era una faceta que había acabado. Ni una lágrima. Me puedo poner triste pero no por perder unas elecciones de un ayuntamiento”.

Manuela Carmena solo entraría a 'GH VIP' con una condición

Jorge Javier también hizo un test de preguntas rápidas a Carmena entre las que respondió que ya no tiene “tiempo de discusiones absurdas, quiero hacer cosas que den vida, me encantan los proyectos nuevos. No tengo edad para correr la carrera de fin de año”, añadió entre risas.

También argumentó la razón de no creer en la política como profesión: “No creo que deba haber políticos profesionales porque entonces no quieres que te echen. Pierdes la perspectiva de lo que es. Es una responsabilidad durante un tiempo para gestionar tu ciudad, tu país y volver a lo tuyo”.

Para acabar, el presentador quiso saber por cuánto dinero entraría a la casa de GH VIP, a lo que Carmena se negó en un principio hasta que señaló una única forma de aceptar el reto: “Si me dijeran que puedo organizar eso como quiera. Nadie se insulta, nadie tiene actitudes de confrontación, cambiaría toda la organización, sería la casa del GH deliberativa, sorprendente”.