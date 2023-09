'GH VIP' emocionó con la salvación de dos nominados y mostró el primer beso de la edición

La segunda entrega de GH VIP: límite 48 horas tuvo un poco de todo: desde peleas, a amor incipiente, tríos, regalos emotivos, dos salvaciones y hasta un beso.

De Álex, Zeus, Karina y Luca, que empezaron la noche siendo los nominados de la semana, solo quedan dos de ellos en la lista negra. Esa atmósfera oscura también la vivieron Oriana, Laura y Jessica al recordar sus rifirrafes, así como Luca y Albert que también aseguraron haberse perdonado.

Mientras que las mariposas en el estómago las están viviendo Zeus por Susana - confesado por él- y Luitingo, más por Pilar que por Jessica, aunque no lo ha dejado tan claro aún.

Todo ello en un programa en el que Marta Flich anunció que habían querido contar en plató con la pareja de Jessica, Luitingo y Pilar, para hablar del supuesto “triángulo amoroso” que se estaba creando pero “todos habían declinado la invitación”.

La expulsión ya es solo cosa de dos

Álex, Zeus, Karina y Luca eran los primeros nominados de la edición que se ponían en pie para escuchar la sentencia de la presentadora: “La audiencia ha decidido que debe salvarse de la expulsión Karina”. La cantante lo celebraba sorprendida: “Muchas gracias aunque sea torpe y no pueda hacer las cosas como todos. Este pequeño trofeo se lo quiero dedicar a mis nietos”, agradecía.

Seguidamente, el programa le pedía que saliera al jardín para abrir un gran regalo que había fuera: “¡Mi sillón, muchísimas gracias!”, exclamaba al ver el mueble que tanto había echado de menos porque le permite una mejor circulación para sus piernas.

Karina: "Ay, mi sillón"

Marta: "¿Cuánto estarías dispuesta a pagar por ese sillón?"

Flich le preguntó cuánto estaba dispuesta a pagar por él: “No quiero pagar nada por él, no quiero quitarle nada a mis compañeros”, lamentaba la artista que prefería quedarse sin el sillón antes que tocar el premio. Pero la presentadora le confesaba que era una broma y que se lo podía quedar: “Es una bendición porque así pondré mis piernas un poco más arriba y podré estar más activa”, decía Karina emocionada y emocionando al público.

Horas más tarde, el programa salvaba a un segundo nominado: “La audiencia ha decidido que debe salvarse de la expulsión Zeus”. El hijo de Sara Montiel también lo agradecía desde el asombro: “No sabes la incertidumbre que se vive aquí, cómo das vueltas a la cabeza. Intentaré seguir dando todo de mí”.

De forma que los únicos dos nominados que se juegan la primera expulsión son Luca y Álex. Dos concursantes que lo afrontan de formas muy distintas: el pequeño chef siente pánico por convertirse en el primer eliminado y el segundo lo ve como un reto a superar.

Las dos carpetas que empiezan a calentar la casa

Entre Luitingo, Jessica y Pilar ha nacido una amistad de la que muchos de ellos ven algo más. Lo que no tienen claro si el interés de él está más dirigido a una o a otra.

Aunque los tres tienen pareja, la realidad es que Luitingo y Pilar ya se mandan mensajes en clave: “¿Quieres que te lo diga claro ya? ¿Eres fiel físicamente? Me caes demasiado bien. Si yo pudiera hablar...” fueron algunas de las frases que él le dijo a ella.

Mientras que Pilar echa el freno: “Para mí eres un apoyo importante pero no me hagas responder a esas cosas”, le pedía. Para que él después le tarareara la canción 'Si tú te atreves'. Aunque cuando le preguntaron si se quedaba con una u otra él no quiso zanjar las dudas.

A la vez, en la casa saltan chispas entre otra pareja: la formada por Zeus y Susana. Él no se esconde al confesar que le gusta su personalidad y que podría estar empezando a sentir “algo por alguien de la casa”. Aunque ella asegura sentir solo amistad... por el momento, la realidad es que al oírle cantar en el salón le plantó el primer beso en la boca de la edición.