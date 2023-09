El “ruin comentario” de la madre de Oriana a Marta Peñate tras la muerte de su suegro: “Lo más bajuno que he vivido”

En el primer GH VIP: Límite 48 horas de la presente edición, Marta Flich contó con colaboradoras como Marta Peñate y familiares de los concursantes como Cristina Marzoli. Ambas unidas de forma indirecta, por la relación que tuvieron con Tony Spina: Peñate es su actual pareja y Cristina fue su suegra cuando estuvo con Oriana.

Tras ver cómo la concursante se desesperaba por tener que escoger entre perder 12.000 euros del premio final o no ver a su novio, Daniele, la presentadora quiso saber la opinión de los tertulianos.

Entre varios comentarios, Peñate tildó de “tontería” la reacción de Oriana ya que lleva pocos días en el reality, como para sufrir tal angustia ante el dilema. Una palabra que no gustó a la progenitora de la criatura que respondió con un desagradable comentario: “Tontería es que te vea bailar hace un rato en plató en una situación tan delicada como la que estás viviendo”, dijo refiriéndose al fallecimiento de su suegro.

Al escucharla, Marta no pudo reprimir las lágrimas y respondió con rabia: “Mi novio me ha pedido que venga porque sabe que me encanta mi trabajo, este formato y al padre de mi novio, que acaba de fallecer hace 4 días, su máxima ilusión era verme en televisión porque le encantaba cómo lo hacía. Usted no es nadie para hacerme ese comentario tan ruin”, zanjó entre los aplausos del público.

En ese instante Flich medió para que Cristina se disculpara: “Te has referido a este punto delicado de la vida personal de Marta, que está trabajando, y honestamente creo que es el momento de pedir perdón”.

A lo que Cristina respondió: “Te pido disculpas si te ha molestado pero quiero que sepas que yo también aprecio y he querido muchísimo a Antonio”. Sin embargo, Marta no las aceptó: “Lo que acabo de ver es lo más bajuno que he visto en televisión en todos los tiempos”.