Los concursantes de 'GH VIP' acusan de “manipulación” a la organización: “Están jugando con nosotros”

Los concursantes de GH VIP 8 se quejaron abiertamente este domingo de lo que consideraron una “manipulación” por parte del reality. En un momento dado del primer debate de la edición, el programa de Telecinco emitió un vídeo con los peores momentos de los concursantes que habitan en 'la cueva del pasado', los cuales gozan de peores condiciones que los que habitan en la casa. A partir de ese vídeo, desde la dirección de GH VIP propusieron dos opciones a estos últimos: mandar una cesta de comida a los de la cueva a cambio de 3.000€ del premio final... o no hacerlo.

Tras llevar a cabo el pertinente debate, los concursantes de la casa decidieron mandar la cesta a sus compañeros de la cueva. La decisión fue unánime, así que, a priori, todos estaban de acuerdo con hacerlo. Sin embargo, las caras de algunos reflejaban todo lo contrario. Y así pasó, que unos minutos más tarde, Ion Aramendi conectó con la casa para comprobar que, efectivamente, la decisión no había sido todo lo unánime que decían los votos.

Uno de los primeros en tomar la palabra fue Pedro García Aguado, que expuso una teoría al respecto. Según el exwaterpolista, sí, el vídeo que habían visto mostraba lo mal que lo están pasando los de la cueva, pero a su juicio, a lo mejor esas mismas imágenes correspondían a un momento o unas horas en concreto, pero no a la totalidad del tiempo que sus compañeros llevan en el 'Paleolítico'. De ahí que pensara que, en el momento de volver a la casa, alguno de los de la cueva pudiera echarles en cara lo siguiente: “Pero si no estábamos tan mal. ¿Por qué habéis tocado el premio de todos?”.

“Una cosa es solidaridad y otra que jueguen con nosotros”

“Pero claro, aquí, delante de toda España, dices que no y eres el más rastrero”, añadió el 'hermano mayor'. “Te linchan a pedazos”, dijo, a su vez, Laura Bozzo, que fue más directa a la hora de referirse a sus compañeros: “Que han jugado con vosotros, con vuestro corazoncito”. “No entienden. No estamos jugando entre nosotros, estamos jugando con un cerebro privilegiado, que es el que está atrás”, apuntó en alusión a la dirección del programa. “Ese es el que nos está manipulando”, comentó García Aguado para dar la razón a la peruana. “A nosotros y a la gente”, añadió Marta Castro.

“Pensaba que estabais de acuerdo, pero ya veo que no”, señaló entonces Ion Aramendi. Laura Bozzo quiso dejar claro que todos estaban “absolutamente de acuerdo con ayudar” a los de la cueva, pero que “lo que sentimos raro es el hecho de que toquen el corazón para bajar el premio”. “Manipulación, que se le dice”, dijo Sol Macaluso.

Acto seguido, Aramendi les recordó que podían tomar la decisión “a favor o en contra”, y que si no querían que bajara el premio podían “haber dicho que no”. “Es un a favor con reticencias, porque hemos decidido por ellos seis, y cuando ellos vuelvan aquí y digan '¿os habéis gastado 3.000 euros en una cesta cuando a lo mejor no estábamos tan mal?' Porque es verdad que en el vídeo les hemos visto mal, pero no mal todos los días”, comentó Pedro García Aguado para reiterar su visión del asunto. “Una cosa es la solidaridad y otra es que sentimos que están jugando con nosotros”, dijo Laura Bozzo.

“Si creéis que no es tan complicado estar en la cueva, ¿por qué no os ofrecisteis voluntarios?”, preguntó Ion Aramendi antes de dar por cerrado el tema.