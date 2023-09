'GH VIP 8' descubrió al concursante infiltrado “con fecha de salida”, un posible embarazo y las exigencias de Oriana

El primer Debate de GH VIP 8 descubrió uno de los secretos mejor guardados de la edición: al concursante infiltrado. Ion Aramendi arrancó el espacio advirtiendo que “uno de los concursantes de Guadalix no es un concursante de verdad” y que esa noche lo desvelarían.

En plató contó con colaboradores como Anabel Pantoja, Belén Rodríguez, Alexia Rivas, Rodri Fuertes, Miguel Frigenti, Yola Berrocal, Frank Blanco y Marta Peñate, entre otros, que apostaron por rostros como el de Carmen Alcayde, Karina o Pedro García Aguado. Y en ese último caso acertaron.

Todo ello en una noche, en la que los habitantes de la casa decidieron perder 3.000 euros para entregarles a los de la cueva una cesta con alimentos, para ayudarles ante las adversidades. Albert Infante, Susana Bianca, Luca Dazi, Michael Terlizzi, Gustavo y Carmen Alcayde lloraron al descubrir el gesto de sus compañeros y señalaron las duras condiciones que estaban sufriendo las primeras noches de reality: “Encerrados sin la luz del sol, durmiendo en el suelo, lo peor son las noches. Pasamos frío, no es fácil”.

Michael: "Antes yo pensaba que estar con una chica, te iba a quitar tiempo de tus cosas y pensaba que tenía muchas cosas que hacer antes que tener novia" #GHVIPDBT1 pic.twitter.com/QIDRCORbBE — Gran Hermano (@ghoficial) 17 de septiembre de 2023

El concursante infiltrado con fecha de salida

“Hay alguien que lleva jugando con vosotros 72 horas. Alguien no os ha contado toda la verdad” descubría Aramendi a los concursantes que empezaron a hacer sus quinielas. “El primero que descubra quién es obtendrá la inmunidad en las nominaciones”, subrayó.

Paralelamente, el público pudo votar a los tres rostros que creía que podían ser el infiltrado y los que más votos obtuvieron fueron Karina, Alcayde y Aguado. Tras hablar con las dos mujeres primero y notar que ninguna de ellas mentía, llegó el turno del 'Hermano mayor“ que respondió lo siguiente:

“Por supuesto que lo soy. Es apasionante esta aventura. Tengo fecha de salida hasta que me descubran”, sonrió. A lo que el presentador advirtió: “Cuando te descubran entrará otra persona. Si detectamos que favoreces a alguien para que te descubra el premio final tendrá una penalización sin precedentes”.

Del posible embarazo de Macaluso a las exigencias de Oriana

Las primeras horas de concurso siempre son de estrechar lazos entre concursantes y es lo que hizo Sol Macaluso al abrirse con algunos de ellos a los que les explicó la tristeza con la que entraba: “Iba a entrar embarazada pero perdí a los bebés. Eran gemelos. Estoy haciendo el duelo todavía”, lamentó.

Seguidamente, relató que lo habían seguido intentando: “De hecho les digo, no sé si estoy embarazada ahora. Nos enteraremos en una semana. Sería una alegría pero no me quiero hacer ilusiones”.

Y mientras la reportera de guerra expresaba sus preocupaciones, Oriana hacía lo mismo trasladando sus exigencias al Súper: “Podríais poner más música en el jardín. Traed algún zumito, no solo agua. Y decirme la hora”, algo que le negaron de forma rotunda. Por lo que la influencer pidió otro favor: “Antes de cada actividad avísame con 2 horas de antelación para estar divina y que me dé tiempo a arreglarme. Hay que tratar con calidad al VIP”, sentenció.