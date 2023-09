'GH VIP' desesperó a Oriana al prohibirle ver a su novio, permitió la venganza de Luca y enterneció con Karina

La primera entrega de GH VIP 8: límite 48 horas vivió dos momentazos protagonizados por la entrañable curva de la vida de Karina y el intercambio de la cueva entre Luca y Alex Caniggia.

Aunque el programa también tuvo dos “no” momentazos al prohibir a Oriana reencontrarse con su novio, y al anunciar la entrada de Javier Fernández - el campeón olímpico de patinaje- y posponerlo de nuevo hasta el jueves (cuando se descubrirá a Aguado como el infiltrado).

Todo ello en una noche que también hizo sufrir a Marta Flich en plató por el “ruin comentario” de la madre de Oriana a Marta Peñate, por el que le rogó que pidiera disculpas.

La desesperación de Oriana y las quejas de sus compañeros

Solo 120 horas después de entrar al reality, Oriana ya amenazaba con marcharse por la nostalgia que sentía al recordar a su novio fuera. Cierto es que ha batido su récord dentro de la casa, pero para ella no sería ningún fracaso marcharse, por lo que parecía.

Para aumentar la angustia de la concursante, el programa decidió que Daniele dal Moro - su pareja- subiera a la casa para estar más cerca. Pero solo eso, porque allí le propusieron a la viceversa que si quería reencontrarse con el italiano durante 3 minutos debía gastar 12.000 euros del premio final.

Ese dilema desesperó a Oriana: “Me van a matar si lo cojo pero quiero verlo, te lo suplico”, gritaba llorando. “Si lo metes aquí, como concursante, sí que lo pago pero por 3 minutos no. Me importan una mierda 12.000 euros a mí, los tiraría ahora, pero es de todos. No me hagáis esto por favor”, repetía con angustia.

Oriana se acercaba a la puerta, gritando para que él la escuchara, y pedía que la dejaran verle. Sus compañeros la compadecieron e incluso pidieron explicaciones al programa: “Me parece horrible que se lo pongáis ahí delante. Es demasiado cruel”, aseguró Jessica Bueno. “Me parece muy mal que le estéis haciendo esto a Oriana. No entiendo esta situación, están poniéndola frente a un dilema que afecta a todos los habitantes de la casa”, añadía Bozzo.

Por lo que Flich les recordó dónde estaban: “A lo largo de la edición vais a tener que enfrentaros dilemas así y otros. Esto es GH VIP. Tenéis que ser conscientes de dónde estáis y de que lleváis 4 días de concurso. Os tengo que recordar que este formato este año es así, vais a estar en situaciones en las que lo individual y lo colectivo van a estar confrontándose”.

La venganza de Luca al salir de la cueva

Al arrancar la entrega, Flich preguntó al público si quería intercambiar a un concursante de la cueva por otro de la casa. La votación fue casi unánime con más de un 90% de votos al “sí”. También dieron la oportunidad a los habitantes de que por 10.000 euros frenaran la votación para que nadie viajara al a prehistoria, pero se negaron.

Por lo que entre todos decidieron que fuera Luca quien volviera a tener las comodidades del presente. Algo que el tiktoker celebró por todo lo alto, y al regresar a la casa se vengó de quién le había enviado allí.

“Esta situación es muy heavy, pero con lo poco que sé voy a mandar a Alex Caniggia porque me mandó él. Además, que es un hombre fuerte pero no es venganza”, aseguró. Aunque el argentino se lo tomó como un nuevo reto al que enfrentarse.

La enternecedora curva de la vida de Karina

Karina relató su vida, todo lo rápido que pudo, y con la ternura que le caracteriza. Habló de su “preciosa infancia”, así como de la casualidad que le llevó a ganar el Festival de Benidorm. Para seguir recordando sus “15 maravillosos años, cuando grabó un disco, canciones maravillosas y fue número 1 en España y fuera”:

Después lamentó cuando dejaron de contratarle, lo “difícil que fue gestionar la vida artística al ser tan joven” y los “años de amargura en la industria musical”.

Karina: "Estos años fueron muy tristes y amargos, me separo de mi marido y muere mi padre" #GHVIPLímite1 pic.twitter.com/ctavMsoNKc — Gran Hermano (@ghoficial) 19 de septiembre de 2023

La artista lloraba y reía a partes iguales mientras detallaba lo mejor y lo peor de su trayectoria profesional y personal. Hasta que llegó al objetivo de participar en el reality: “Una de mis nietas está enfermita y estoy aquí también para buscar buenos médicos”.