Ni Ana Rosa ni Jorge Javier: a Telecinco se le atraganta el inicio de temporada

Telecinco ha empezado con mal pie la temporada 2023/24. Los cambios impulsados por la nueva cúpula de Mediaset para frenar la pérdida de audiencia no sólo no han contenido la hemorragia, sino que han agravado la crisis en estas primeras semanas del curso televisivo.

El terremoto que ocasionó la cancelación de Sálvame todavía se siente en los platós. Su sacrificio simbolizó el comienzo de una nueva era para el gigantesco grupo de comunicación, sin embargo, las piezas del rompecabezas no terminan de encajar.

TardeAR, el nuevo magacín de Ana Rosa Quintana, concebido como sustituto de Sálvame en las sobremesas de lunes a viernes, no ha tenido un estreno demasiado vigoroso; y Cuentos chinos, el nuevo proyecto del presentador de Sálvame, Jorge Javier Vázquez, tampoco ha cuajado en las noches.

Es un golpe duro para Telecinco y una situación difícil de digerir para dos comunicadores que lo han sido todo en la empresa. Acaba de empezar la temporada y es pronto para dictar sentencia, pero el panorama no es muy halagüeño para ellos.

La audiencia no se traga los 'Cuentos chinos' de Telecinco

Cuentos chinos se estrenó el lunes 11 de septiembre envuelto en una gran expectación. Su presentador, Jorge Javier Vázquez, llevaba meses alejado de las cámaras, de baja médica desde que se anunció la cancelación de Sálvame.

Esta vez se le había encargado un programa de entretenimiento con entrevistas, humor, música, multitud de referencias televisivas y un nutrido grupo de colaboradores encabezado por Susi Caramelo, Germán González, Celia Villalobos, Anabel Alonso, Antonio Castelo y Josep Ferré. Son ingredientes que suelen gustar a la audiencia, pero no son suficientes por sí solos.

El formato de La Fábrica de la Tele (productora de Sálvame) no ha conseguido hacerse notar en la franja del access prime time, donde El Hormiguero disfruta de un férreo liderazgo desde hace años.

En sus primeras dos semanas, Cuentos chinos ha tenido una audiencia media de 951.000 espectadores, con un 7.4% de cuota de pantalla.

Se estrenó con datos muy poco esperanzadores (un 9.4% de share frente al 19.1% que firmó el show de Pablo Motos) y ya no ha sido capaz de levantar el vuelo. El miércoles 13 de septiembre, su peor día hasta la fecha, apenas llegó al 6.8% de la audiencia.

Audiencias de 'Cuentos chinos':

Lunes 11: 9.4% y 1.240.000 (tercera opción)

9.4% y 1.240.000 (tercera opción) Martes 12: 7% y 940.000 (cuarta opción)

7% y 940.000 (cuarta opción) Miércoles 13: 6.8% y 828.000 (quinta opción)

6.8% y 828.000 (quinta opción) Jueves 14: 7.4% y 927.000 (sexta opción)

7.4% y 927.000 (sexta opción) Lunes 18: 7.1% y 930.000 (sexta opción)

7.1% y 930.000 (sexta opción) Martes 19: 6.7% y 868.000 (quinta opción)

6.7% y 868.000 (quinta opción) Miércoles 20: 7.1% y 926.000 (cuarta opción)

MEDIA: 7.4% y 951.000

La situación del programa de Jorge Javier Vázquez es crítica. Está en la cola del ranking (ha llegado a ocupar la sexta posición hasta en dos ocasiones) y sigue muy por debajo de El Hormiguero, imbatible cada noche con cifras que rondan el 17% de cuota de pantalla.

Pero es que, además, y esto es lo verdaderamente preocupante, Cuentos chinos no contribuye a elevar la audiencia de Telecinco. Mientras que el programa ronda el 7.4% de share, la cadena de Mediaset lleva acumulado un 9.7% en septiembre.

El primero en reconocer que los datos no son buenos ha sido el propio Jorge Javier: “Las audiencias del programa son, siendo benévolos, manifiestamente mejorables. Personalmente, tampoco están respondiendo a mis expectativas. Esperaba mejores cifras”, escribió en la revista Lecturas horas antes de que Damián Mollá (la voz de Barrancas en El Hormiguero) metiera el dedo en la llaga con un comentario que admite pocas interpretaciones: “¿El surimi a qué contenedor va?”.

Ana Rosa Quintana se enfanga en las tardes tras soltar el liderazgo de las mañanas

Tampoco era pequeño el reto de TardeAR. El nuevo magacín de Ana Rosa Quintana tenía el encargo de elevar el rendimiento de Telecinco en la sobremesa con un tono diferente al de Sálvame, su predecesor. No hay muchas similitudes entre ambos programas, pero sí tienen datos de audiencia muy parecidos.

Pese a la expectación, TardeAR se estrenó el lunes 18 de septiembre con un 11.3% de share y 905.000 espectadores, segunda opción más vista por detrás de La Promesa. “Fuimos bien, podríamos haber ido mejor”, reaccionó la presentadora con estos primeros datos en la mano.

La situación no mejoró en los días posteriores. Más bien al contrario, empeoró, pues el programa se ha estancado en el entorno del 10.5% de share, lo que equivale a una media de 841.000 espectadores. No ha liderado ni una sola tarde, ha sido segunda y tercera opción para el público, pero en esta franja no existe un claro dominador y eso le da opciones de consolidarse poco a poco entre las primeras posiciones.

Audiencias de 'TardeAR'

Lunes 18: 11.3% y 905.000 (segunda opción)

11.3% y 905.000 (segunda opción) Martes 19: 10.4% y 813.000 (tercera opción)

10.4% y 813.000 (tercera opción) Miércoles 20: 10.4% y 826.000 (tercera opción)

10.4% y 826.000 (tercera opción) Jueves 21: 10.4% y 845.000 (segunda opción)

10.4% y 845.000 (segunda opción) Viernes 22: 10% y 817.000 (tercera opción)

MEDIA: 10.5% y 841.000

Son cifras a las que Ana Rosa Quintana no está acostumbrada. La presentadora abandonó las mañanas porque la nueva directiva de Mediaset le pidió que sustituyera a Sálvame. Pero era una apuesta arriesgada. Llevaba casi dos décadas de liderazgo en la franja matinal y ahora ha tenido que empezar de cero ante un público que estaba muy acostumbrado a las tramas de Jorge Javier Vázquez, Belén Esteban, Kiko Hernández, María Patiño y compañía.

“Telecinco se la ha jugado cambiando la tarde y la mañana”, dijo hace sólo unos días en el FesTVal de Vitoria, donde se dieron las claves del magacín que ella misma produce a través de su compañía, Unicorn Content, absoluta ganadora de los cambios de programación que han tenido lugar en los últimos meses.

'GH VIP' tampoco es lo que era: a Telecinco se le complica la temporada a todos los niveles

El curso acaba de empezar y los programas necesitan tiempo para echar a rodar, pero es un hecho que a Telecinco se le ha atragantado este inicio de temporada. Los nuevos magacines de la mañana (La mirada crítica y Vamos a ver) tampoco han arrancado con demasiada fuerza, y la octava edición de GH VIP está funcionando a medio gas.

De momento, unos y otros se mantienen por encima del promedio de la cadena, que es lo mínimo que se les podría exigir, pero andan lejos del liderazgo.

De hecho, el reality show se estrenó el 14 de septiembre ante 1.106.000 espectadores, el 13.4% de la audiencia. Nunca antes había tenido un lanzamiento tan descafeinado como este. Por si fuera poco, una semana después perdió público y ya está por debajo de la barrera del millón de seguidores.

La situación de Telecinco es complicada. Si hace unos meses trataba de arrebatarle el liderazgo a Antena 3, ahora intenta recuperar la segunda posición, en manos de La 1. Ha recurrido al armamento pesado para reconquistar el terreno perdido, pero Ana Rosa Quintana y Jorge Javier Vázquez no pueden resolver por sí solos la grave crisis que sufre el grupo Mediaset.