Los protagonistas de 'Sálvame', tres meses después de su final: así se han buscado un nuevo hueco en TV

Este sábado se cumplen tres meses del final de Sálvame. El mítico magacín de Telecinco bajó el telón el pasado 23 de junio, tres semanas antes de que el Deluxe, su versión nocturna, también lo hiciera de manera definitiva. Aquella entrega fue la última de la edición diaria del programa, aunque su cuenta atrás comenzó un mes y medio antes, el 8 de mayo. Ese día, Sálvame emitió su primera entrega tras conocerse su cancelación, y el programa, fiel a su estilo, convirtió su final en el tema estrella de esa tarde. ¿Cómo? Contratando a un asesor laboral y poniendo a los tertulianos a actualizar su currículum.

Ahora, tres meses después de su emotiva despedida, toca ver qué ha pasado con la carrera profesional de sus protagonistas y hasta dónde les ha llevado la actualización de su CV. O dicho de otra forma, cómo les ha acogido la industria televisiva después de tantos y tantos años protagonizando las tardes de Telecinco. Lo vemos a continuación repasando hacia qué programas han salido y por qué formatos han fichado 90 días después de decir adiós al magacín de La Fábrica de la Tele.

Jorge Javier Vázquez

Jorge Javier Vázquez reapareció el pasado 18 de septiembre tras pasar cuatro meses de baja médica y perderse los finales de Sálvame, Supervivientes 2023 y el Deluxe. El presentador lo hizo al frente de su nuevo programa, Cuentos chinos, un formato de access ideado para plantar cara a El Hormiguero, pero que en sus dos primeras semanas de vida se ha quedado muy lejos de hacerlo.

De hecho, Telecinco ya ha reducido sus emisiones semanales (de cuatro a tres), y el propio Jorge Javier no ha dudado en reconocer que su nueva aventura (en torno al 6%-7% de cuota) no está calando entre el público: “Las audiencias del programa son, siendo benévolos, manifiestamente mejorables. Personalmente, tampoco están respondiendo a mis expectativas. Esperaba mejores cifras”.

Marta López

Jorge Javier inició su aventura en Cuentos chinos de la mano de Germán González, otro ex de Sálvame. También se anunció el fichaje del imitador Josep Ferré, pero de momento no ha aparecido en el programa. Sí lo ha hecho, y por sorpresa, Marta López, que debutó el miércoles comentando la actualidad de GH VIP. “Si esto fuera Supervivientes, ella sería mi fantasma del pasado”, bromeó Jorge Javier sobre su 'nueva' compañera. Actualmente, Marta López también es tertuliana de Vamos a ver, sustituto espiritual de Ya es mediodía, magacín en el que ya colaboraba la ex 'gran hermana' antes del final de Sálvame.

Adela González

La vasca fue una de las incorporaciones más relevantes del último año de Sálvame, y también de las de mayor peso en el programa. Ahora, fuera de Telecinco, conduce junto a Boris Izaguirre Más vale sábado, la versión sabatina de Más vale tarde, que se estrenó el 9 de septiembre en laSexta y que todavía no ha arrancado en audiencias (5% y 3.4%, respectivamente, para sus dos primeras emisiones).

Hay que recordar que Adela González ya presentó Más vale tarde entre 2015 y 2016, periodo en el que ejerció como presentadora sustituta de Mamen Mendizabal. Por tanto, lo suyo ha sido una vuelta a casa y, al mismo tiempo, el inicio de una nueva etapa tras vivir una tan intensa como la de Sálvame: “Para mí ha sido una escuela del entretenimiento, y también de soltarme y de crecer profesionalmente(...) La que soy ahora también se ha visto influenciada por el último año y medio. Creo que eso profesional y personalmente me ha hecho crecer, y por eso me encuentro más tranquila”, ha declarado al respecto.

Antonio Montero

El paparazzi ha sido uno de los más activos desde que se acabó Sálvame. A principios de agosto se incorporó como colaborador de su relevo veraniego, Así es la vida, donde sigue. “Me alegra venir y ver este plató tan precioso. Me impresiona volver”, dijo en su debut. Después le vimos en su efímero spin-off nocturno, La última noche, así como en un par de debates de Lazos de sangre (La 1). Y ahora, Antonio Montero acaba de fichar por TardeAR, convirtiéndose así en el primer tertuliano de Sálvame que recala en su sustituto en la parrilla.

Por el camino, Montero ha coincidido con varios de sus compañeros en Sálvame, como ha sido el caso de Alonso Caparrós y Alejandro Abad (Lazos de sangre), Carmen Borrego (La última noche) y José Antonio Avilés (Así es la vida).

María Patiño

María Patiño era, sobre el papel, una de las que tenía más claro su futuro tras el final de Sálvame. Y todo gracias a su trabajo como presentadora de Socialité, que ejercía antes del cierre de Sálvame y que sigue ejerciendo en la presente temporada.

“Buenas tarde, socialiteros. Tenía ganas de estar con ustedes. Tengo que decirles que estoy nerviosa. Que llevo un mes descansando, pero que ha llegado el momento de estar aquí con todos ustedes. Les echaba muchísimo de menos. Se lo garantizo”, dijo en su vuelta el pasado 9 de septiembre. Patiño, como otros rostros de Sálvame, también está a la espera de estrenar Sálvese quien pueda, el docureality que han grabado para Netflix.

Miguel Frigenti

Debido a su amplia experiencia como comentarista de realities, todos los caminos de Miguel Frigenti apuntaban en esa dirección tras el final de Sálvame. Y así ha sido. El tertuliano ya se ha dejado ver en GH VIP: El Debate y GH VIP: Límite 48 horas analizando todo lo que está ocurriendo en la casa de GH VIP 8. Y eso incluye la participación de su excompañera Carmen Alcayde.

Carmen Alcayde

Sí, Carmen Alcayde está cubriendo la 'cuota Sálvame' en la casa de Guadalix de la Sierra. Aunque hablar de 'casa' quizá no sea lo más preciso para ella, pues ha pasado sus primeros días de reality en la cueva del 'Paleolítico' antes de que este jueves se produjera la unificación de los concursantes. En cualquier caso, su papel como participante de GH VIP 8 la convierte, hoy por hoy, en una de las caras de Sálvame con un papel más relevante dentro de la nueva etapa de Telecinco.

Carmen Borrego

Pasamos de una Carmen a otra, porque Carmen Borrego también ha encontrado acomodo en la parrilla de Telecinco. En agosto intervino vía telefónica en Así es la vida y participó en una entrega de La última noche, donde coincidió con Antonio Montero. Y a principios de mes entró en Lazos de sangre (La 1) con motivo del fallecimiento de su madre, María Teresa Campos. Además, durante su intervención anunció que TVE prepara “un gran homenaje” a la mítica presentadora, el cual todavía no tiene fecha de estreno pero que estará presentado por su hermana, como adelantamos.

Mientras tanto, Borrego ha retomado su actividad profesional fichando esta misma semana por dos programas de Telecinco: Vamos a ver y Así es la vida. “De momento, me gustaría ir tranquila, me gustaría no empezar con una gran bronca... y hablar de mis sentimientos y hablar de mi madre. Y, sobre todo, dar las gracias a todos por el cariño y el respeto con el que le habéis tratado a mi hermana y a mí y a mi sobrina, por supuesto también”, declaró en su debut en el programa de Sandra Barneda. Al día siguiente concedió una entrevista por la que ha sido protagonista en otros magacines de Telecinco. En Así es la vida ya ha coincidido con su sobrina, Alejandra Rubio, y se espera que lo haga con algunos excompañeros de Sálvame.

José Antonio Avilés

Por ejemplo, con José Antonio Avilés, el primer tertuliano de Sálvame que dio el salto a Así es la vida. Desde que el cordobés abriera la veda, el magacín de Sandra Barneda y César Muñoz se ha convertido en un destino predilecto para los colaboradores del extinto formato con el mismo Avilés, Antonio Montero y Carmen Borrego a la cabeza. En este tiempo, Sandra Barneda ya ha tenido que frenar al menos un par de veces a Avilés, lo que evidencia que el tertuliano no ha perdido su “don” para la polémica.

Cristina Porta

A los nombres citados hay que sumar dos más: el del reportero Baby Solano y, sobre todo, el de Cristina Porta. La periodista también ha pasado este verano por Así es la vida, reforzando así la 'salvamización' del formato. Su debut como tertuliana se produjo el pasado 23 de agosto, un par de semanas después de ganar junto a Jorge Pérez el reality veraniego ¡Vaya vacaciones!, emitido precisamente por Telecinco.

Terelu Campos

Terelu Campos también sabe lo que es intervenir en Así es la vida, aunque en su caso, sólo por teléfono para reprender a Antonio Montero. Más amable fue su conexión en directo con Y ahora Sonsoles (Antena 3), programa al que dio su primera entrevista tras el fallecimiento de María Teresa Campos. Al igual que Carmen Borrego, tiene pendiente de estrenar el homenaje de La 1 a su madre, que ella misma se encargará de presentar, tal y como avanzó veTele en exclusiva.

La relación de Terelu con la cadena pública no acaba aquí: también ha fichado como colaboradora de La Plaza, su nuevo magacín para las tardes con Jordi González. El programa, que se estrenará este próximo miércoles 27 de septiembre a las 18:30 horas, la tendrá de hecho como gran estrella puesto que concederá su primera entrevista tras el fallecimiento de su madre.

Gema López, Laura Fa, Alonso Caparrós y Pilar Vidal

Hemos hablado de Así es la vida como destino principal de los tertulianos de Sálvame. Sin embargo, este rol lo comparte con Espejo Público que ha pescado en río revuelto y se ha llevado a cuatro tertulianos del extinto magacín: Pilar Vidal, Laura Fa, Alonso Caparrós y una Gema López que fue recibida con honores en su debut, producido el pasado 11 de septiembre. Por tanto, se ha cumplido la primera parte del pronóstico que Sálvame lanzó sobre ella en su programa final: que ficharía “por la otra cadena”. Más difícil parece que se cumpla la segunda: “Y le darán su propio programa... Y ahora Gema López”.

De momento, lo que ha hecho Espejo Público ha sido 'salvamizarse' en su bloque de crónica social. No solo con fichajes, sino también adoptando algunas de sus señas de identidad. Entre ellas, cebos, karaokes e, incluso, planos al director. Y tiene su lógica, porque desde esta temporada, el director del bloque social de Espejo Público es Alberto Díaz, uno de los directores más conocidos de la historia de Sálvame. Esta 'salvamización' le ha costado críticas negativas al magacín de Antena 3, y hasta la propia Susanna Griso ha ironizado con el giro.

Omar Suárez y Kike Calleja

Por supuesto, Fiesta también ha aprovechado el final de Sálvame para reclutar a algunos de sus profesionales. El pasado fin de semana, sin ir más lejos, Omar Suárez y Kike Calleja participaron en el magacín de Emma García para hablar de la boda de Kiko Hernández. En el caso de Calleja, este mes también le hemos visto en El programa del verano y en su sustituto espiritual, Vamos a ver, al que se ha incorporado recientemente.

¿Y el resto?

Como vemos, la muerte de María Teresa Campos y la boda de Kiko Hernández han propiciado la reaparición televisiva de varios rostros de Sálvame. Y no sólo de los ya citados, sino también de otros que no han fichado por ningún programa diario o semanal. En este sentido, Chelo García Cortés y Lydia Lozano aparecieron, junto a la ya mencionada Pilar Vidal, en un reportaje de Cuentos chinos sobre el enlace de Kiko. Y el propio Kiko, así como Kiko Matamoros, dieron unas declaraciones a Socialité el pasado fin de semana por el mismo motivo. También lo hizo Víctor Sandoval, pero de manera telefónica.

En lo que respecta a Kiko Hernández, cabe recordar que su programa de televenta, Mejor llama a Kiko, todavía se emite en las madrugadas de Telecinco. Además, Matamoros, Chelo, Patiño, Terelu, Lydia Lozano, Víctor Sandoval, Belén Esteban y él estrenarán en octubre Sálvese quien pueda, su docureality para Netflix.

El título del formato lo desveló esta semana la propia Esteban, que en sus últimas declaraciones ha reiterado lo que ya dijo en su día: que tiene contrato con La Fábrica de la Tele y que está trabajando en nuevos proyectos. “Lo nuevo va a ser tele, pero no como antes, no como para estar todos los días. Estoy muy contenta de lo que voy a hacer”, desveló hace unos días sin dar más detalles, pero reconociendo que le “han tirado la caña de otras cadenas” y que no va a ir a Cuentos chinos: “Es un nuevo programa, pero yo estoy en otra cosa”. En lo que sí vimos a Belén Esteban fue en la promo que María Patiño, Kiko Matamoros, Lydia Lozano y ella grabaron para anunciar el estreno de la nueva temporada de La Resistencia (Movistar Plus+).

De quien no se sabe nada, televisivamente hablando, es de Rafa Mora. A juzgar por sus redes sociales, el valenciano ha dedicado el verano a vivir la buena vida en Ibiza, donde, a priori, ha trabajado como promotor de fiestas en un beach club, tal y como dijo a sus compañeros tras conocerse el final de Sálvame: “No os preocupéis, que si os quedáis sin curro, este veranito por lo menos yo os doy curro”.

Por ahora, quien no ha encontrado trabajo es José Antonio León. El reportero, uno de los más conocidos de la historia de Sálvame, aseguró hace unos días que no ha vuelto a trabajar en televisión “porque en dos meses y medio no he recibido ninguna llamada” de ningún medio. “Este trabajo es así de ingrato”, publicó en sus redes sociales.