Belén Esteban afirma que le han “tirado la caña” de varias cadenas y bromea sobre 'Cuentos chinos': “Ahí falto yo”

El reality Sálvese quien pueda quien pueda marca el inicio de una nueva etapa profesional para Belén Esteban dentro de televisión. Tras participar en el reality de Netflix con el que se continúa el universo Sálvame fuera de Telecinco, la “princesa del pueblo” recalca que no está retirada de los medios, ni le falta el trabajo.

Bárbara Rey renuncia a su colaboración en 'Cuentos chinos' tras su momento de tensión con Jorge Javier

Más

“”No estoy en el paro, quiero decirlo, porque la gente me para por la calle y me da el pésame. Sigo trabajando“, declaraba esta semana la televisiva a Semana, recordando que sigue vinculada por contrato a La Fábrica de la Tele.

“Hay sorpresas que no puedo contar”, asegura la madrileña, a la espera de que fructifiquen nuevos proyectos mientras sigue en su faceta como empresaria. “Que la gente no se preocupe, porque había gente que me quería dejar dinero. Estoy bien, estamos trabajando”.

Sobre 'Cuentos chinos': “Me encanta, pero falto yo”

“Me han tirado la caña de otras cadenas, me han llamado hasta de la radio”, explica, y sugiere que ya hay un nuevo formato a la vista, sin adelantar demasiados detalles: “Lo nuevo va a ser tele, pero no como antes, no como para estar todos los días. Estoy muy contenta de lo que voy a hacer, estoy muy ilusionada”.

Esteban no dice más, pero sí apoya el nuevo emprendimiento de Jorge Javier Vázquez, que ha empezado con bajas audiencias: “Me encanta, pero ahí falto yo”, afirma entre risas, antes de aclarar que es broma: “No me veréis. Cuentos chinos es un nuevo programa, pero yo estoy en otra cosa”. Eso sí, define a su excompañero como “el mejor presentador de televisión”.

Lo único seguro es que tiene por delante de forma más o menos inminente la promoción de Sálvese quien pueda, lo que la hará pasar revista por medios y programas. No se cierra las puertas en lo que a cadenas se refiere, por más que se la vincule con Telecinco por costumbre: "A mí si me llaman de El Hormiguero, también voy, pero como esto lo lleva Netflix... no sé cómo harán la promoción”.