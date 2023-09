'Sálvame' “volvió” a Telecinco a través de 'Cuentos chinos' con un reportaje, tres personajes y la ironía de Jorge Javier

El espíritu de Sálvame volvió este lunes a Telecinco gracias a Cuentos chinos, que aprovechó la reciente boda de Kiko Hernández con Fran Antón para recuperar el tono, e incluso algunos rostros, del cancelado programa de tarde.

Jing Jing, colaboradora de Jorge Javier Vázquez bajo la que se esconde la actriz Carla Pulpón, se infiltró en el esperado enlace con la complicidad de Lydia Lozano y Pilar Vidal, actual colaboradora de Antena 3. Las dos periodistas fueron junto a la mascota las estrellas de un reportaje en el que también tuvo protagonismo Chelo García-Cortés.

Lydia “la del chuminero”, como ella misma se presentó, abrió las puertas de su habitación en un hotel de Melilla a las cámaras de Cuentos chinos y a una Jing Jing que también mostró gran complicidad con “Pilu”. Esta, de hecho, la invitó a “hacer un trío” a pesar de que su actual cadena es la de la competencia.

En el reportaje participaron además el diseñador José Perea, otro habitual de Sálvame, Marta López y Laura Fa, aunque en el caso de ellas con imágenes de sus entrevistas a todos los medios de comunicación congregados a las puertas del hotel y no con participación activa en la pieza del programa de Jorge Javier.

Antes de dar paso al vídeo, y tras comentar su “alegría” por ver a sus excompañeras, Jorge Javier lanzó una pulla a Kiko Hernández en la línea de la carta que publicó este mismo lunes y que recogimos. Fue al hablar con su colaboradora Carolina Sandoval La Venenosa, que también conoció al novio durante su viaje a Miami “para rodar con Netflix”.

“¿Cuál de los dos? Hay dos Kikos”, le preguntó el presentador. “El que salió más reciente”, explicó la 'cuentista'. “¿El que es gay?”, dijo Jorge. “No me gusta hablar de la orientación sexual de nadie”, justificó Carolina, mientras Vázquez lanzó: “A él tampoco, que yo estuve con él 20 años y no...”, deslizó.

Jorge Javier: “No me suena 'Sálvame'”

El protagonismo de Sálvame en Cuentos chinos no se limitó a esta sección, pues hubo más menciones a lo largo de la noche. Una de ellas ocurrió precisamente durante la entrevista a Sor Lucía Caram, invitada del lunes, que aprovechó su reencuentro con Jorge Javier Vázquez para recordar un mal momento en el formato de tarde.

El presentador de Telecinco quiso saber cuál es la pregunta que más ha molestado a su invitada por su condición de monja. “Me molesta cuando estoy haciendo una entrevista y se está prejuzgando o se empieza a atacar este alguna de las cosas que estoy haciendo. A mí me pasó, por ejemplo en Sálvame", respondió ella.

“No me suena Sálvame”, reaccionó Jorge Javier, irónico. “No te suena de nada, ¿no?”, comentó Sor Lucía, siguiendo el juego. “Uno de tus colaboradores, que era muy calvo, se tiró en contra de mí juzgando lo que estaba haciendo. Le pedí que no se metiera en eso”, prosiguió explicando, en referencia a Kiko Matamoros.

“Los compañeros de plató lo neutralizaron rápidamente”, apuntó la invitada, al tiempo que Jorge Javier dejó claro su “cariño tremendo” por su excompañero. “¿Quieres que organice un fin de semana con él?”, le propuso. “A lo mejor lo aprovecharía para explicarle lo que estoy haciendo y que me eche un cable en Ucrania”, contestó ella.