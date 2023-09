Jorge Javier, contra Kiko Hernández antes de dedicar 'Cuentos chinos' a su boda: “Me he sentido estafado”

Sálvame ha muerto, pero sus protagonistas y sus tramas siguen muy vivos. Casi al mismo tiempo que Belén Esteban ha desvelado el título del programa de Netflix que da continuidad a sus colaboradores, este fin de semana Kiko Hernández se casó con Fran Antón, vendiendo la exclusiva a la revista Lecturas. Y en esa misma publicación, Jorge Javier Vázquez se ha sincerado contra su excompañero en una carta.

Poco antes de que este lunes Cuentos chinos, el nuevo programa del presentador en Telecinco, vaya a dedicar parte de su entrega al enlace, ya que envió a su personaje Jing Jing para “infiltrarse” en él; Jorge Javier Vázquez lamenta no haber acudido, y también la actitud de Kiko Hernández: “Se ha casado Kiko y no he ido a su boda. De hecho, llevo sin hablar con él desde que contara en Sálvame que está con Fran Antón y que es gay desde siempre”, comienza, lamentándose: “Después de veinte años, no sé nada de tu vida”.

Jorge Javier echa la vista atrás para rememorar: “Estaba yo de baja médica la tarde que se subió al pulpillo para compartir con la audiencia su orientación sexual. No me emocioné ni nada”, y confiesa lo que le produjo ese momento: "Me ganó la decepción. Quizás la tristeza también. Y el desencanto”. Para el presentador pesa mucho el no haber tenido la confianza de Kiko Hernández: “Es muy duro aceptar que esa persona con la que has pasado y compartido tantas y tantas cosas no es más que un perfecto desconocido”.

El presentador comparte su daño por esa relación: “Menuda mierda como un piano hemos tenido de relación Kiko y yo para que en ningún momento en veinte años haya encontrado la oportunidad para abrirse conmigo”, reflexiona, y añade: “Imaginaba que llevaba una doble vida repleta de placeres y desenfreno y entonces me volvía un poco más loco porque, hora ya es de decirlo, me he sentido estafado”.

Jorge Javier recuerda que cuando Kiko decidió hacer pública su orientación sexual, ni tan siquiera llegaron a llamarse: “No lo llamé, no me salió. Él tampoco me llamó. Tampoco le saldría. Luego creo recordar que con el paso de los días me envió un mensaje diciendo que sabía que estaba enfadado con él pero que me quería mucho. Pues chico, si sabes que estoy enfado contigo y me quieres mucho, llámame. Que además sabes que estoy de baja. Después recibí su invitación a la boda por WhatsApp y me pareció a mí que a lo mejor una llamada tampoco hubiera estado de más. Pero no se produjo”, lamenta también el presentador.

Abierto de cara al futuro

Pese a todo, Jorge Javier Vázquez asegura que no cierra las puertas de retomar la relación en el futuro: “Yo sé que un día quedaremos y que nos reiremos. Pero tengo ganas de saber qué tipo de relación quiere Kiko tener conmigo porque, después de estar veinte años juntos, me he dado cuenta de que más allá del muchísimo cariño que le tengo no sé nada de su vida”.