Boris y Adela González inician 'Más vale sábado': “Estamos abiertos a la polémica, pero sin provocarla de manera tonta”

laSexta ha apostado por crear una nueva y ecléctica pareja para comandar su nueva oferta de las tardes cada sábado: la compuesta por Boris Izaguirre y Adela González. El escritor, guionista y presentador venezolano y la comunicadora vasca serán las caras de Más vale sábado, la derivación de Más vale tarde en el fin de semana, que arranca este mismo 9 de septiembre, y con la que buscan dar “una vuelta más bestia” a lo que ya era el concepto del magacín de lunes a viernes con Cristina Pardo e Iñaki López.

En esa apuesta por el tardeo y el entretenimiento, ambos parecen idóneos. En el caso de González, que en el pasado ejerció de sustituta de Mamen Mendizabal en la anterior etapa de Más vale tarde, acaba de curtirse durante cerca de año y medio en Sálvame: “Ha sido una escuela del entretenimiento, y también de soltarme y de crecer profesionalmente”, afirma la presentadora en un encuentro con verTele en el marco del FesTVal de Vitoria. Con un perfil más comedido y serio, precisamente por su bagaje en programas de actualidad e informativos, ahora dice estar preparada para “enfrentarse de otra manera” a este encargo.

“La tele es como las reuniones, sabes cuándo entras, pero no cuándo sales”, dice, algo en lo que concuerda Izaguirre, a quien como presentador vimos por última vez en la penúltima temporada emitida de Lazos de sangre en TVE. Entre tanto, venía de haber ejercido como guionista en proyectos como Bosé (la ficción biográfica) y Bosé renacido (la docuserie). “Vengo aquí, a demostrar que realmente mi paso por La 1 me ha pulido profesionalmente”, proclama el polifacético e incontrolable comunicador, en una charla de lo más distendida donde pidió tener de invitada a Two Yupa, aprovechando su reaparición reciente en medios, con motivo de la cobertura del asesinato de Edwin Arrieta en Tailandia.

Ya en serio, ambos parecen estar, como lo definen, en un momento dulce de la relación profesional que han iniciado: “Lo más importante en una pareja televisiva o amorosa es hablar, comunicarse”, postula ella al respecto, mientras que él, muy cómodo y relajado de cara a esta nueva etapa, es tajante al hablar de este tono gamberro que esperan conferirle al espacio. Espacio que, por cierto, no quiere escapar de las polémicas, pero gestionándolas con cabeza. “Estamos bastante abiertos a la polémica, pero no queremos provocarla de una manera tonta, porque eso te hace ser Donald Trump”.

Si presentar a dúo un programa es como estar en una relación sentimental, ¿en qué punto del noviazgo estáis?

BORIS: Estamos muy influenciados por lo que ha sucedido entre Edwin Arrieta y Daniel Sancho, así que si me hablas de relación sentimental... [risas]

ADELA: ¡Dime que estamos en los inicios! Que todavía no hemos estrenado. [risas]

BORIS: El principio de cualquier relación sentimental y de cualquier programa es la idea de la aventura, y no hay nada en la vida que asumir siempre la aventura. Yo no creo en el deporte de aventura, pero sí creo mucho en el riesgo y en el arrojo.

ADELA: Me parece que lo más importante en una pareja televisiva o amorosa es hablar, comunicarse. Decir: 'por aquí', 'por ahí', 'hacemos esto así, 'hacemos lo otro, ¿te parece?'; o 'Uh, esto no quiero hacerlo, no me apetece, dale paso tú', o 'Ya le doy paso yo'... Que nos vayamos comunicando, hablando, explicando cómo nos sentimos y cómo nos vemos. Esa es la buena base. Si comunicas, transmites a la gente.

BORIS: Estamos tan convencidos de que realmente funcionamos tan bien los dos desde ese punto de vista y en pantalla, que es lo que menos nos preocupa. De hecho, yo no estoy preocupado para nada. Y me empiezo a preocupar un poco por eso. Es la primera vez en mi vida que me enfrento a un nuevo programa y tengo los tradicionales nervios del directo pero una mega calma enorme. Pienso que son los 58 años. La experiencia viene apareciendo en tu vida, y te termina dirigiendo.

El bagaje de ambos es muy amplio...

BORIS: ¡Ella viene de horas de directo!

ADELA: Y tú también...

BORIS: Pero con una diferencia, cari: yo con 20 años entre una cosa y la otra. Lo mío acabó en 2005... [pausa]

Con ese bagaje que, en tu caso, Adela, te ha dado 'Sálvame', habrás podido tener claro que te ha dado las herramientas para afrontar un programa como 'Más vale sábado'. Ahora bien, el público del fin de semana es distinto.

ADELA: En el último año y medio he descubierto una faceta mía que ni siquiera sabía que tenía. Es cierto que en ETB hacía mucho tiempo había un programa que se llamaba Lo que faltaba...

BORIS: ¡Yo estuve ahí de invitado!

ADELA: Ahí en ese programa nos disfrazábamos, hacíamos concursos, hacíamos de todo un poco, con Iñaki López, porque los dos estábamos ahí en ese principio. Y cuando llego a Sálvame, de repente me volvió todo este chip. A lo bestia. Tampoco me habían dado la oportunidad, porque los programas en los que había estado eran informativos, más serio. Al principio, haces cosas con un poco de... Y luego te vas relajando y... A lo loco. Para mí ha sido una escuela del entretenimiento, y también de soltarme y de crecer profesionalmente. Porque hacer entretenimiento me parece muy difícil.

BORIS: Ahora lo importante es que te quites ese lastre, en el que todos estamos dispuestos a colaborar.

Cuando te presentaron en 'Sálvame', en la nota de prensa decían que venías a dar datos y contextualizar, con ese rol más periodístico... ¿Cómo fue el cambio de tercio? ¿Lo esperabas?

ADELA: La tele es como las reuniones, sabes cuándo entras, pero no cuándo sales. Tú entras de una manera, y sales de otra. Y quien entre pensando que algo va a ser cuadrado, va mal. Hay que ser flexible, marcando unos límites, unas líneas rojas. Mis límites no es que los tuviera, pero eran tan lógicos, tan apabullantes, que como yo los tenían mis compañeros. Lo que sí me ha dado es el bagaje para enfrentarme a Más vale sábado de otra manera. Porque si hiciera el Más vale sábado como hace hace nueve años, cuando estaba en Más vale tarde, sería totalmente distinta esa Adela. La que soy ahora también se ha visto influenciada por el último año y medio. Creo que eso profesional y personalmente me ha hecho crecer, y por eso me encuentro más tranquila, estoy encantada de estar con Boris y me siento bien y a la altura de estar con una persona como él.

En tu caso, Boris, el proceso ha sido distinto: empezaste en 'Crónicas marcianas' dándolo todo, con ritmo frenético, y luego has tenido una trayectoria distinta hasta volver al directo. ¿Qué Boris nos vamos a encontrar?

Me encanta que me dijeran que querían al Boris heterodoxo de la columna de El País. En este momento de mi vida me siento muy feliz por cómo ha sido mi carrera. Nunca me había imaginado pasar por TVE y es por lo que vengo aquí, a demostrar que realmente mi paso por La 1 me ha pulido profesionalmente.

En cuatro horas y media de directo comentas muchas cosas, puedes utilizar expresiones políticamente incorrectas, y hoy en día se mira todo con lupa. ¿Teméis a la polémica?

BORIS: La polémica es la sal de nuestros días y tenemos que hacerla remar a nuestro favor. No es buena idea levantarte todos los días pensando qué polémica crear, porque eso te hace ser Donald Trump, pero creo que es importante entender que es un elemento con el que hay que cohabitar. Estamos bastante abiertos a eso, pero no queremos provocarla de una manera tonta porque ninguno de los dos somos tontos.

ADELA: Y sobre todo, una cosa es una polémica con fundamentos y otra, una falsa polémica por una tontería. Que dices algo, se tergiversa y da lugar a titulares que no son reales. Sabemos que el clickbait lo vamos a tener ahí siempre.

Boris, ¿cómo ves la situación general de poder ser polémico y las consecuencias que tiene?

Las polémicas en Crónicas marcianas tenían una dinámica que encuentro bastante divertida. Era heavy, y recuerdo que cuando terminó fue lo primero que pensé. Recuerdo estar de luna de miel y venirme abajo y llorar muchísimo porque me di cuenta de que había pasado por situaciones tremendas. Pero en el tiempo recuerdo momentos como María José Galera lanzándole su disco a Enrique del Pozo. Esos momentos son realmente increíbles en la historia de una persona. Todo eso son cosas que piensas que en la actualidad no suceden. Ahora la polémica está perdida en las redes sociales y estas no son tangibles, y eso sí que lo extraño.

Boris, ¿ha sido tu llegada a 'Más vale sábado' lo que ha provocado tu salida de 'Lazos de sangre'?

No, yo estaba ya fuera de Lazos de sangre. Mi última temporada no tuvo los resultados que ellos esperaban y terminó antes de lo previsto. De hecho, estaba en el programa de Dani Martínez [Martínez y Hermanos] y me llamaron para decírmelo. [Cuando me llamaron para Más vale sábado] Estaba realmente en el paro, sin ninguna otra cosa.

¿Cómo vivís esos períodos sin proyecto?

BORIS: En esta profesión hay que acostumbrarse a que no te suene el teléfono. Forma parte de nuestro trabajo.

Para terminar... ¿Cómo va a afectar trabajar los sábados a vuestra vida social?

ADELA: ¿Qué vida social? ¿De qué me hablas? [risas] Es la mejor excusa para no ir a bodas, bautizos y comuniones si no te apetece ir...

BORIS: Tienes toda la razón. A mí me invitan y voy a hacer aperturas de un sobre. Rubén [Nogueira, su marido] me dice que tengo que pedir dinero para todo, así que me invitan a estas cosas siempre, y yo voy pensando en la cantidad de dinero que tengo que pedir... O decir que ojalá que no sea un sábado. El sábado siempre ha sido ese día a descubrir.

ADELA: Yo no tengo esa vida social tan ajetreada, intensa y glamurosa como la tuya...

BORIS: ¡Pero la tendrás!

ADELA: Yo tengo un niño de 11 años, y eso supone que por la tarde tienes tienes que llevarle a un cumpleaños, o al monte con los amigos. [A Boris] ¡Y estás superinvitado! A las piraguas te vienes, hay que llevar bocata.

BORIS: Yo te invito a hacer el brunch en Santo Mauro.