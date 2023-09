Boris y Adela González presentan 'Más Vale Sábado', con fichajes como Inés Hernand: “Invita al chochoneo, al tardeo”

laSexta ha presentado este jueves Más Vale Sábado, su apuesta para completar los fines de semana que se estrena este mismo 9 de septiembre con Boris Izaguirre y Adela González a los mandos, y los fichajes de Inés Hernand y Andrea Levy. Un programa que tendrá una duración de cuatro horas en la tarde y que promete un espíritu “gamberro” y de “chochoneo” guiado por su pareja de presentadores.

Así lo han desvelado sus responsables en una rueda de prensa celebrada en el marco del FesTVal de Vitoria 2023, y en la que han participado los dos rostros principales junto al director de contenidos de Atresmedia José Antonio Antón y el director de laSexta César González Antón, en presencia de verTele.

“laSexta es un canal que orbita sobre la actualidad, pero también sobre el entretenimiento. La idea era darle una vuelta más bestia a lo que habíamos hecho en Más Vale Tarde en los últimos dos años con la llegada de Iñaki López y Cristina Pardo y hemos fabricado un bar, un restaurante, la casa de unos amigos donde entretenernos un sábado, con un espíritu gamberro”, ha contado González Antón, al tiempo que ha destacado la importancia de su dúo de presentadores.

“Lo más importante era encontrar a una pareja que estuviera cómoda con el ”seis“ y estamos muy contentos con la que hemos conseguido juntar. Adela vuelve a casa y reúne muchas cosas que nos hacen falta para este programa. Y que Boris esté con nosotros es saldar una deuda histórica”, ha afirmado el directivo.

El @FesTVal encara su recta final. La cuarta jornada del jueves sigue con la presentación de 'Más Vale Sábado', la nueva apuesta de laSexta para la tarde de los sábados.



Así posan @Borisizaguirre y @addelagonzalez: pic.twitter.com/ZFfPoS9BBO — verTele! (@Vertele) 7 de septiembre de 2023

Adela vuelve a Atresmedia: “Estoy en casa y eso me da mucha tranquilidad”

Sobre su regreso al canal y al formato en el que tuvo su primera gran oportunidad en una cadena generalista, Adela González se ha mostrado agradecida: “Cuando me hablaron de este proyecto me pareció un bomboncito, y lo es. Más vale tarde fue el programa que me dio la oportunidad en la televisión nacional y es volver a casa, pero con un colchón mucho más mullido”.

“En el momento que puse un pie en la redacción me dieron la bienvenida todos los que habían sido mis compañeros y mis jefes, abrazándome con muchísimo cariño. Está siendo volver a casa, de verdad. De sentirte cómoda, de sentirte en tu sitio. Cuando llegué a Atresmedia me perdía por los pasillos, y ahora ya no. Estoy en casa y eso me da mucha tranquilidad”, ha agregado la presentadora, que inicia una nueva etapa en el grupo tras la cancelación de Sálvame.

Acerca del programa, Adela ha anticipado que “vamos a contar las historias que pasan, porque los sábados pasan muchas cosas. La esencia de laSexta va a estar ahí, y me encanta el calificativo de gamberro. Parece que los proyectos en los que te toca trabajar siempre te intentan encasillar y cuando puedes salirte de ahí y te dan la oportunidad de cambiar y mezclarla con tu esencia, el resultado es Más vale sábado”. “Es un programa que invita al chochoneo, al tardeo”, ha agregado.

A su lado va a estar cada sábado Boris Izaguirre, con quien ha mostrado una gran sintonía. “Cuando me propusieron este proyecto, me citaron a Adela. Esos días había estado grabando un programa donde estaba ella encantándonos a todos y coincidimos en maquillaje. De pronto nos vimos allí y tuve el arrojo de acercarme para presentarme. Creemos en la sorpresa y en que las casualidades se van uniendo”, ha contado el venezolano, que también inicia etapa en laSexta.

Finalmente, Adela González ha apuntado que “en televisión tienes que contar cosas, pero la audiencia no es tonta. Tienes que dar información y entretenimiento pero bien, con fundamento”.

Colaboradores y secciones de 'Más vale sábado'

Desde estos mismos 9 y 10 de septiembre, Más vale sábado y La Roca se convertirán en el dúo de apuestas de laSexta para las tardes de los fines de semana. Será así durante toda la temporada, como ha confirmado José Antonio Antón: “La Roca es esa conexión al directo que tenemos los domingos, y el hueco de los sábados queremos llenarlo. El plan de la temporada es Más vale sábado, y seguir también con La Roca”.

En lo que respecta al nuevo formato, Adela y Boris contarán este sábado con Toñi Moreno como primera invitada y un grupo de colaboradores que laSexta ha desvelado. El nombre más llamativo es el de Inés Hernand, que inicia nueva etapa en la cadena privada apenas unos días después de anunciar el final de su programa en RTVE Gen Playz.

También participarán la política Andrea Levy, el politólogo Pablo Simón, los periodistas Alberto Guzmán, María Lamela y Karmele Izaguirre, el actor y humorista Eduardo Aldán, La Caneli y la cocinera Carmen 'Tía Alia'.

El programa, que estrena plató con una gran mesa que será una sorpresa, contará con un bloque de entretenimiento y otro de actualidad. En el apartado de actualidad estarán pendientes de todo lo que ocurra, con conexiones en directo para acercar lo que suceda a pie de calle.

Además, Boris y Adela invitarán cada sábado a varias personalidades del mundo de la cultura, la música, el deporte, o la comunicación para charlar sobre su carrera y su vida, disfrutar de un buen rato y analizar la actualidad en un ámbito distendido después del frenético ritmo del día a día. Además, uno de estos invitados se quedará a pasar la tarde con el equipo de Más vale sábado y vivir el programa junto a ellos.

Entre las diferentes secciones que compondrán el programa estará el tiempo (meteo), de vital importancia para hacer planes el fin de semana y también habrá una sección de cocina donde prepararán las recetas más deliciosas para disfrutar en el fin de semana.