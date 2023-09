Inés Hernand anuncia el final de 'Gen Playz', su espacio de debate para RTVE, tras 3 años de emisiones

Inés Hernand ha sorprendido a sus seguidores al anunciar el final de Gen Playz, el programa de debate enfocado al público juvenil que presentaba junto a Darío Eme Hache en RTVE Play.

A través de una publicación en redes sociales, la periodista y cómica mandaba un mensaje de agradecimiento al equipo interno y externo de Playz, y a “RTVE Play por aguantarnos todo este tiempo y dar cabida a lo que para nosotros ya es historia de la televisión”. “Gracias a todo el equipo humano que ha hecho esto posible del primer día hasta el último y sobre todo, gracias a toda la audiencia maravillosa que nos ha dado la mano y no nos ha soltado hasta el último día”.

“No olvidaré jamás esta oportunidad que me habéis dado cada uno de vosotros”, añadía en esta publicación, que se complementaba con otra en los Stories de Instagram. “A veces estos ciclos profesionales ocurren, se cierran, se abren otros, o no se abre necesariamente ninguno”, ironizaba antes de reiterar sus agradecimientos. “Estoy triste, obviamente, aunque esta decisión ya ocurrió en su momento. Y entiendo que es lo que hay. Es un ciclo bonito del que he podido ser parte”.

RTVE: “El programa tenía un recorrido, que se ha cumplido”

Preguntado por verTele, fuentes de RTVE explican la decisión en estos términos: “El programa tenía un recorrido, que se ha cumplido. Este programa finaliza y ya se está trabajando en otro programa contenedor que verá muy pronto la luz”. Dicho programa estará, claro, destinado a RTVE Play.

En cuanto a Hernand, desde la cadena pública se especifica a este medio que la relación con ella es muy buena, y recuerdan que también ha formado parte de las dos primeras ediciones del Benidorm Fest. En el futuro será cuestión de evaluar proyectos en los que pueda tener cabida, especialmente después de su fichaje por Cadena Ser.

Además del fin de etapa al frente de Gen Playz, la profesional arranca otra a partir de este lunes 4, en Hora 25, . Ella y su compañera Nerea Pérez de las Heras, con quien conduce el podcast Saldremos mejores, han fichado por el espacio presentado por Aimar Bretos para ejercer de colaboradoras. Lo harán con una sección que adapta su podcast, turnándose una semana cada una junto al locutor.

La polémica veraniega de 'Gen Playz'

Hay que recordar que el programa se vio envuelto en polémica en julio, después de que RTVE ordenase retirar el especial dedicado de Gen Playz XL dedicado al Orgullo LGTBI+ de RTVE Play a causa de una intervención “no contemplada en el guion” de la presentadora.

Hernand dio por finalizado el coloquio con un discurso en estos términos: “Tengo que decir que los buenos siempre ganan. Aunque la violencia sea estructural, no tengo ninguna duda de la victoria de un gobierno progresista en las próximas elecciones generales”. Con su declaración aludía a la precampaña de cara a las elecciones del 23J de Vox.

De acuerdo al comunicado de RTVE, que se había enfrentado a las críticas del PP durante la campaña electoral, esta manifestación “podría afectar a su compromiso de neutralidad pese a tratarse de un programa de entretenimiento”.