Telecinco cancela 'La última noche' de Sandra Barneda, que desaparece con efecto inmediato

La última noche desaparece de Telecinco. Mediaset ha decidido cancelar el magacín presentado por Sandra Barneda y Pablo González Batista para la noche de los viernes, ante sus bajos resultados de audiencia.

La decisión es firme y, de hecho, no se emitirá ya este 8 de septiembre, según informa Yotele y ha confirmado verTele. De este modo, la del 1 de septiembre habrá sido la “última noche” del programa, que se marcha así tras seis semanas en antena y sin despedida en pantalla.

Ahora habrá que buscar un relevo para ocupar el prime time, al menos a corto plazo, a falta de saber la nueva apuesta por la que opta Telecinco.

El relevo de 'Deluxe' que se sumó al verano crítico de Telecinco

Producido por Cuarzo Producciones (La isla de las tentaciones) La última noche nació como sustituto del Deluxe, que finalizó sus emisiones el 14 de julio, tres semanas después de hacer lo propio Sálvame. El siguiente espacio no llegó inmediatamente, pues Telecinco optó por dar una semana de margen, para no hacerlo coincidir con el final de Tu cara me suena 10, y lo lanzó el 28 de julio.

Sobre el contenido en sí mismo del programa, así como su equipo, no hubo noticias hasta apenas días antes de su debut. Sí se quiso dejar claro, desde el primer momento, la intención por desmarcarse y marcar su propio estilo... pero no funcionó. De hecho, sus datos fueron en la línea de los del 'verano horribilis', marcado por los sendos mínimos históricos de audiencia en julio y agosto.

Así las cosas, tras la tercera entrega, el programa desapareció de la lista de apuestas de Telecinco para el nuevo curso, lo que anticipaba un futuro incierto para el espacio. De las seis noches emitidas, solo logró imponerse a Password el día 25 de agosto, en un duelo a la baja. En total, ha promediado un 7.9% y 556.000 espectadores.

'Así es la vida'

Si bien La última noche queda sentenciado, Así es la vida, también con Barneda en las tardes, tiene ahora la puerta abierta para continuar. Al menos eso se desprende de la presentación de TardeAR, el magacín vespertino con el que Ana Rosa Quintana vuelve a la tarde: este arrancará a las 17:00 horas, dejando una hora previa que podría aún ocupar el espacio que ha venido emitiéndose durante el verano.

“Estamos decidiendo si Así es la vida será telonero de TardeAR. Tenemos algunos problemas técnicos que tenemos que ajustar y estamos en plena discusión. De 16:00h a 17:00h habrá un espacio que conducirá a TardeAR, y a las 20h irá Reacción en cadena”, señaló Manuel Villanueva, director de contenidos del grupo.