Ana Rosa presenta 'TardeAR', que ficha a Cifuentes y fija su horario en Telecinco... con telonero y sin '25 Palabras'

Tras dar el pistoletazo de salida al FesTVal 2023 con sus bazas para la nueva temporada televisiva, Telecinco ha citado a los medios para presentar el que será uno de los programas vertebrales de su parrilla desde este mismo septiembre: TardeAR. El nuevo magazine de Ana Rosa Quintana llegará a la tarde el próximo 18 de septiembre con una fuerte apuesta por la tecnología y los personajes VIP en su amplio cartel de colaboradores.

Así lo ha desvelado la propia presentadora en una rueda de prensa celebrada este lunes 4 de septiembre en Vitoria, a la que ha asistido junto al director general de Contenidos de Mediaset España Manuel Villanueva y la consejera delegada de Unicorn Content y directora del programa Xelo Montesinos, y en la que ha estado presente verTele.

Tal como han explicado, TardeAR será un programa coral donde Ana Rosa contará con el apoyo de Laura Madrueño, Miguel Ángel Nicolás, Beatriz Archidona, Jorge Luque, Manuel Marlasca y Antonio Hidalgo como colaboradores fijos. A ellos se irá sumando un panel VIP con rostros como los ya conocidos Mario Vaquerizo y Alaska, así como Cristina Cifuentes, Xavier Sardá o las influencers Marina Rivers y Madame de Rosa, entre otros.

El heredero de Sálvame en la parrilla incluirá entrevistas a celebrities nacionales e internacionales, y pondrá la tecnología más puntera al servicio del entretenimiento y la actualidad. “Queremos ser innovadores y revolucionarios. Queremos dar esa vuelta de tuerca y modernizarnos, y la tecnología es una clave. También será más VIP por los nombres y vamos a intentar innovar a la hora de contar lo que ocurre. Nos traemos caras muy potentes, es una bomba”, ha celebrado Montesinos, la mano derecha de Ana Rosa en su productora y ahora también con la batuta de TardeAR.

La franja de 'TardeAR', con un 'telonero' y con la salida de '25 Palabras'

Una de las incógnitas que rodea al lanzamiento de este nuevo magazine, que ya tiene fecha de estreno, es el hueco que ocupará en la renovada oferta vespertina de Telecinco. Esa duda la ha resuelto la propia presentadora, junto a Manuel Villanueva. “Vamos a ocupar gran parte de la tarde. Dentro de los horarios de la competencia, va a ser el programa más largo. Todavía no es exacto, pero arrancaremos un poco antes de las 17:00h, hasta las 20:00h”, ha revelado Ana Rosa.

Este horario supondrá la salida de la tarde de 25 Palabras, el concurso que conduce Christian Gálvez y que previsiblemente tendrá que buscar una nueva ubicación. “Estamos ajustando y haciendo ingeniería para ajustar la tarde. Se mantiene en su horario Reacción en cadena, y seguramente sufrirá alguna alteración 25 Palabras”, ha explicado el director general de Contenidos.

En ese sentido, Villanueva ha detallado que “será una tarde de tres piezas” y que “estamos decidiendo si Así es la vida será telonero de TardeAR. Tenemos algunos problemas técnicos que tenemos que ajustar y estamos en plena discusión. De 16:00h a 17:00h habrá un espacio que conducirá a TardeAR, y a las 20h irá Reacción en cadena”.

Se trata de una franja ya conocida para Ana Rosa Quintana, que presentó durante años Sabor a ti. Sin embargo, tal como ella misma ha confesado, no esperaba volver a presentar un programa de tarde: “Me ha costado mucho despedirme de las mañanas, pero una vez que uno toma una decisión… La idea inicial no fue mía, yo no me habría atrevido. Pensaba que iba a terminar mi carrera profesional en El programa de Ana Rosa. Este verano me he vuelto loca, estoy como primeriza, como si fuera la primera vez. Hay tantas cosas nuevas que hasta ahora no había experimentado…”.

Una vuelta de tuerca en el género con la fuerza en la tecnología

Sobre su nuevo TardeAR, la presentadora ha comentado que “cuando nos propusimos hacer el programa, nos planteamos que teníamos que darle una vuelta, un pasito más. Y ese pasito es en la forma de contar las cosas, con quién y cómo”.

“El mundo y los medios avanzan, nos dan unas armas que no hemos utilizado antes y que queremos utilizar en este programa. Espero que alguna de ellas os sorprenda”, ha añadido Quintana, mientras Xelo Montesinos ha dado detalles sobre esa innovación tecnológica de la que se servirá el programa.

“El plató tendrá cinco sets, y contaremos con realidad aumentada inmersiva. Vamos a estar dentro de un volcán, de una tormenta, de los desfiles de moda... También vamos a utilizar el deepfake, que ya se utiliza en televisión, pero con la novedad de que se hará en directo. Lo emplearemos en entrevistas a personajes VIP”, ha detallado la productora y directora.

Otra de las herramientas tecnológicas del programa será utilizada en 'La cara de la verdad', una sección en la que se pondrá a prueba a los protagonistas de la actualidad para interpretar qué hay de cierto en lo que dicen, analizando detalles del lenguaje no verbal, las expresiones faciales, las pausas y el tono del discurso, con la ayuda de un experto en la materia

Preguntada sobre si se mostrará esa parte de “backstage” que mostraba Sálvame, Montesinos ha respondido: “Nos gusta que sea un plató multipista. Nos gusta pasar de un set a otro para diferenciar bloques temáticos y aprovechar mucho los nuevos recursos que vamos a poner. En Sálvame lo hacían genial y eran los mejores para toda la parte de backstage. En nuestro caso, apostamos por la novedad de la realidad aumentada”.

Todos los nombres que acompañarán a AR: de Cifuentes a Rivers

La otra clave de TardeAR para diferenciarse serán sus rostros, tal como han explicado en la rueda de prensa: “Tenemos una lista de colaboradores que no son los de siempre. Son conocidos, pero nunca han sido comentaristas y colaboradores. Hemos querido unir la experiencia con el futuro, con las personas que ya son comunicadores pero que no están en las grandes cadenas de televisión”.

Laura Madrueño explicará todo lo que tenga que ver con el clima: inundaciones, temperaturas extremas, incendios, sequía… Miguel Ángel Nicolás lo contará todo sobre la moda, trasladando a los espectadores a las principales pasarelas, tendencias, alfombras rojas, premios, espacios lujosos, casas de famosos y el estilo de las celebrities; y Beatriz Archidona y Jorge Luque ahondarán en las tendencias de consumo, los estilos de vida, la economía, la investigación y las emociones, entre otros muchos temas.

Javier Sardá, Alaska, Mario Vaquerizo, Vicky Martín Berrocal, Judith Mascó, Marina Rivers, Angela Rozas (Madame de Rosa), Ana Brito, Carolina Ferre, Cristina Cifuentes y Cristina Tárrega se unirán al programa, al que se irán sumando nuevos nombres. Durante la tertulia con los colaboradores VIP, el espacio pondrá a volar un dron para mostrar en directo los lugares o localizaciones de los que se está hablando.

Jorge Borrajo, director de la revista Semana; Vicente Sánchez, director de la revista Diez Minutos; y las periodistas Silvia Taulés, Marisa Martín Blázquez, Paloma Barrientos, Leticia Requejo e Iván García formarán parte de la mesa donde se tratarán los asuntos del corazón.

Además, Boro Barber, María Miñana y Alejandro Rodríguez, periodistas de investigación con amplia experiencia en el género, también se unirán al programa para informar sobre diversos temas en reportajes realizados con tratamiento informativo 360º.

Manu Marlasca, periodista especializado en la crónica de sucesos y referente del periodismo de investigación, acercará la crónica negra a los espectadores de TardeAR, con exclusivas y reportajes sobre los casos más mediáticos. Y sobre él precisamente, uno de los fichajes estrella procedente de Atresmedia, ha hablado Ana Rosa con emoción: “Qué os voy a contar de Manu Marlasca. Tengo una larga historia con él porque su padre siempre fue colaborador mío. Le conozco desde que tenía 8-9 años, y es uno de los grandes”.

También será especial su reencuentro en pantalla con Antonio Hidalgo, con quien formó tándem de éxito en Sabor a ti y que ha recuperado en su regreso a las tardes. “A Antonio lo queremos de toda la vida. Se fue a Murcia, tenía su programa allí y estaba muy contento, pero nos lo hubiéramos traído antes. Antonio y yo somos hermanos. Mira que han pasado los años, pero seguimos hablándonos. Es una persona buena, creativa, divertido. Es luz”, ha elogiado Ana Rosa.

Pero las palabras más especiales de la presentación se las ha dedicado a María Teresa Campos y a sus hijas, tras conocerse las complicaciones en el estado de salud de la presentadora. “Es una de las grandes, de ella hemos aprendido mucho. Ha abierto muchos caminos y es muy joven, así que yo espero que supere esta crisis”, ha comentado, como hemos recogido en este otro artículo.

Las secciones de 'TardeAR' y su opinión de la competencia

La ironía será la protagonista de “un monólogo editorial, divertido y provocador”, en el que Ana Rosa abordará el tema del día “sin pelos en la lengua”. La 'Firma AR' cerrará el programa con una buena dosis de provocación, humor y perspicacia, según ha detallado Telecinco.

Las entrevistas a celebrities nacionales e internacionales tendrán una ventana en el programa, un rincón acogedor en el que Ana Rosa se sentará con sus invitados para charlar sobre diversas cuestiones y donde también habrá hueco para actuaciones musicales. Los entrevistados también contestarán a cuestiones extraídas de una lista de 100 preguntas elaborada por filósofos, intelectuales, escritores y reputados periodistas para los diversos invitados.

También habrá debates en los que intervendrán los colaboradores VIP, y en los que se abordarán todo tipo de temáticas: “Vamos a tratar todos los temas, de lo que habla la gente en el desayuno o tomando un café. Y también de lo que entretiene. Me quiero divertir, creo que me lo he ganado”, ha declarado Quintana.

Otras de las novedades será que Ana Rosa volverá a tener público en su programa y que en las gradas habrá una Fila Cero con amigos, compañeros, familiares y personas de su confianza que podrán intervenir de forma espontánea para opinar o para discrepar sobre lo que ella plantea. La Fila Cero será un espacio para ponerle los puntos sobre las íes a la presentadora.

Finalmente, y preguntada sobre la competencia con dos ex de Telecinco como Jordi González -ahora en TVE- y Sonsoles Ónega -en Antena 3-, AR ha comentado: “Esto es la tele. En esta profesión no somos funcionarios. No vamos a coincidir exactamente en horarios, coincidiremos más tiempo con Sonsoles, y lo que intentaremos, como intentamos siempre, es hacerlo lo mejor posible y seducir a cuantos más espectadores mejor”. “¿Quién dijo que fuera fácil? Esta temporada, no solo por la tarde, es una temporada llena de novedades, de grandes figuras. Vamos a intentar como siempre hacerlo lo mejor posible, y humildemente ganar la tarde”.