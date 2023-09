Mediaset presenta su nueva temporada con protagonismo especial del 'Cuentos chinos' de Jorge Javier

Ha querido el destino que mientras el mundo de la televisión permanece en vilo por el estado de salud de la que fue la “reina de las mañanas” en Telecinco, María Teresa Campos, el FesTVal de Vitoria 2023 arranque con la presentación de temporada de Mediaset. Un evento especial porque ha supuesto el regreso del grupo a esta cita 10 años después, en la línea aperturista de la nueva dirección de la cadena.

Mediaset anuncia la recuperación de Noticias Cuatro y la remodelación de Informativos Telecinco

Manuel Villanueva (director general de contenidos), Jaime Guerra (director de Producción de Contenidos) y Javier López Cuenllas (director de Antena) han sido los portavoces y encargados de presentar esta nueva temporada que será clave para el grupo para intentar salir de su crisis de audiencia, y con una importante renovación en su parrilla diaria tanto en la mañana como en la tarde y también el access.

Sin entrar a valorar sus datos, en mínimos históricos y ahora que son tercera opción general tras Antena 3 y también bajo La 1, los directivos de la cadena han hecho más hincapié en 'hacer grupo', como formando frente común televisivo. Lo ha explicado Villanueva: “Buscamos ser la mejor compañía para el público. Sabemos que las nuevas tecnologías y plataformas han propiciado un nuevo consumo individualista, y el reto es volver a generar un consumo en grupo”, y lo ha concretado Cuenllas: “Por delante de la competitividad de las cadenas, tenemos que priorizar el valor de la televisión. Vamos a enriquecer las parrillas y hacer ofertas atractivas para que el consumo de TV aumente. Tenemos que hacer que la gente esté más tiempo en la televisión. Ese es el objetivo más importante que tenemos. No queremos estar obcecados con la competitividad, lo que queremos es enriquecer la televisión”.

Los responsables de la cadena han listado todas las novedades para Telecinco y también para Cuatro, también valorando las temáticas. Programas, series y cine, principalmente; con un objetivo que ha expresado Villanueva: “Reunir a la familia frente al televisor y hacerle compañía”. Guerra lo ha secundado: “Buscamos sorprender, divertir, entretener e informar. Ser ecos de la calle. Tenemos una programación de más del 50% en directo”, ha dicho poniendo en valor a sus nuevos dueños de la mañana: “Ana Terradillos y Joaquín Prat son dos grandes periodistas, dos líderes de opinión”.

Las audiencias de Telecinco y Mediaset

Al hablar de sus nuevas apuestas para la parrilla diaria, los directivos han querido ampliar el análisis de audiencia habitual: “La televisión ahora no sólo se lee en datos absolutos de share, sino que cada vez más hay que leer en target comercial, las coberturas... Creo que es bueno que haya mucha competencia. Uno de los grandes retos es volver a atraer a esos públicos que se han alejado de la televisión”, ha repetido Villanueva.

Ese mismo análisis ha ampliado un experto como Cuenllas: “Hemos tenido muy buenos datos en Target Comercial en el verano, estamos satisfechos. La mayor fragmentación la notamos en las temáticas. Hay que valorar otros targets, hay programas que han liderado con un 9%”, ha repetido incitando a ampliar el análisis más técnico y dirigido a los anunciantes.

Cuenllas ha venido a explicar que ese análisis de las audiencias es el que ha animado a la cadena a “retrasar” su inicio de temporada al lunes 11, como analizamos: “Estudiamos los consumos y la primera semana de septiembre son variados. A los programas de la mañana les cuesta alcanzar cuotas esa semana, así que hemos decidido pasar el arranque al día 11”, ha dicho refiriéndose a La mirada crítica y Vamos a ver.

'Cuentos chinos', protagonista por sorpresa

Los directivos han hecho un pequeño repaso de sus principales novedades, y ha cobrado especial protagonismo el nuevo programa de Jorge Javier Vázquez Cuentos chinos porque de repente ha aparecido Jing Jing, el personaje del programa que ya se había podido ver en las promos y está encarnado por Carla Pulpón, la actriz que ya dio vida a Mapi en TVE.

🏮🐲¡Sorpresa! Jing Jing irrumpe en el @FesTVal para presentarse en sociedad y anunciar la fecha de estreno de #CuentosChinos en Telecinco pic.twitter.com/6LuDPtJ1eC — verTele! (@Vertele) 4 de septiembre de 2023

El personaje se ha encargado de anunciar que el programa, como se esperaba, se estrenará el próximo lunes 11 de septiembre. Sobre el formato, Guerra ha señalado su importancia en la programación diaria: “Hacía mucho tiempo que no teníamos un access consolidado, como va a ser Cuentos chinos. Va a ser un programa sorprendente, divertido, también con un toque de información. Nos da una estabilidad en la parrilla”.

Villanueva ha explicado su horario, y el retraso que supondrá en la apuesta principal de la noche: “Desde hace un tiempo ya muy pocos programas empiezan a las 22:00. En otros grupos no empiezan a las 22:00, y nosotros también en ocasiones hemos retrasado esta oferta. Era un desafío que teníamos, el competir en esa franja, y ahora tenemos la oportunidad de hacerlo con Cuentos chinos. Irá hasta las 22:45-23:00 horas”.

Jing Jing, el personaje, ha bromeado diciendo que en realidad ella es la presentadora y Jorge Javier su copresentador, que es él quien es fan de ella, y no al revés, y que le cae bien Mapi: “Me cae muy bien, me parece bestial. Tiene un talento increíble, a ver si se me pega algo”. También ha respondido sobre cómo le caen las hormigas: “Esta la esperaba. Como yo soy de Usera y ellas no, en el instituto no hemos coincidido”.

'GH VIP', el regreso más esperado

La novedad que más preguntas ha recibido ha sido, lógicamente, el regreso de GH VIP. El reality, que vuelve a Telecinco pese a la condena a su productora por el abuso sexual a Carlota Prado, es la gran baza de Mediaset para relanzar sus noches, como ha explicado Jaime Guerra sin poder dar muchos detalles: “Nos hace mucha ilusión. Se está haciendo la obra de la casa, totalmente renovada. Para evitar que esa sorpresa se pierda, no podemos desvelar mucho. El casting va a sorprender, es muy interesante. Muchos de ellos son famosos desde que nacieron, pero nunca han participado en un reality. Vuelve El Súper, con sus ideas y sus juegos. Muy ilusionados también con la incorporación de Marta Flich, que dará otro toque a las galas con su empatía y cercanía a los concursantes”.

Villanueva ha puntualizado que aunque la apuesta se inicia con dos noches, no descartan una tercera: “Arrancamos con dos noches, pero no descartamos una tercera. Vamos a ver cómo lo recibe el público, y decidiremos. La intención inicial es que las citas sean jueves y domingo”, con la gala principal para Marta Flich y los Debates para Ion Aramendi.

La cadena sorprendió anunciando ya en julio la fecha concreta de estreno del reality, el jueves 14 de septiembre. Una llamativa estrategia de promoción que, como ha avanzado Villanueva, piensan mantener: “Nuestra intención es que siga así, porque ante una oferta tan diversa es importante que el espectador sepa dónde tiene su cita”. El director general de contenidos también ha aceptado la dura competencia que tendrán, ya que MasterChef Celebrity arranca este jueves, a la espera de la apuesta de Antena 3: “Va a ser una noche encarnizada. Todas las temporadas siempre hay una noche que llamamos 'la noche de los imposibles', que coinciden las apuestas más fuertes y es muy fragmentada”.

De Usera a Vitoria. Jing Jing llega como una ✨️ al #FesTVal para anunciar que el proximo lunes llega #CuentosChinos 🧧 a Telecinco pic.twitter.com/PeFYnGUZOy — Mediaset España (@mediasetcom) 4 de septiembre de 2023

Ana Rosa, Informativos, '¡Allá tú!'...

La presentación de temporada también ha dado para hablar de otros proyectos. Por ejemplo de TardeAR, el salto de Ana Rosa Quintana a la franja vespertina, que por presentarse horas más tarde en el FesTVal no ha recibido mucha atención. Valorando ese cambio, Villanueva ha puesto en valor la experiencia de la presentadora y productora: “El territorio de las tardes lo conoce bien. Ha cambiado, pero conoce el mapa. Nosotros siempre hemos pensado que era una apuesta muy adecuada para la tarde. El público decidirá qué es lo que quiere ver”.

Sobre ¡Allá tú!, el concurso que ha sido renovado tras su test veraniego, Guerra ha celebrado su rendimiento: “Estamos satisfechos, ha entrado muy bien. Finalizando el verano hemos tenido más competencia y ha sufrido más, pero es muy abierto para toda la familia y entretenido. Además hemos recuperado a Jesús Vázquez. Ha sido renovado y queremos seguir confiando en ellos”.

Villanueva ha explicado también su cambio de estrategia con Reacción en cadena, dando valor a la fidelización de sus concursantes: “Veíamos que el programa tenía un cierto período de inclinación y gracias a concursantes que empiezan a ser muy populares como 'Los Mozos de Arousa' vimos que iba remontando. Hemos ido viendo que su target comercial empezaba a crecer y a disputárselo a su más directo competidor. Esto nos ha impulsado y nos ha animado a continuar. Los concursos necesitan un cierto tiempo para que el público se familiarice con la mecánica y para que los participantes adquieran ese tono de popularidad”.

Entre los anuncios importantes, como recogemos en esta otra noticia, Mediaset ha anunciado que recuperará Noticias Cuatro y que el mítico (y eterno) plató de Informativos Telecinco ya está preparándose para ser remodelado: “Hemos empezado las obras de remodelación”. Villanueva ha emplazado a una futura rueda de presentación, en aproximadamente un mes.

Otro de los test veraniegos como La última noche también ha recibido una valoración. Guerra ha explicado: “Era una apuesta compleja porque era lanzar un programa en pleno verano. El resultado a nivel global podemos decir que es satisfactorio aunque no le ha acompañado el éxito de audiencia como podíamos esperar. Cuando empiezas una nueva marca cuesta crear un hábito de consumo”.

También han hablado de Mitele Plus y plataformas. Sobre la del grupo, para avanzar también que “estamos trazando un nuevo plan estratégico, y en unos meses estaremos en condiciones de hablar de ello”. Y sobre la posibilidad de ampliar sus acuerdos con otras plataformas para contar también con programas de entretenimiento, para explicar su dificultad: “Los acuerdos con el entretenimiento no nos lo hemos planteado, tampoco nos lo han planteado. Con la ficción es más sencillo. Además es una pieza que ya usamos con nuestra plataforma, con Mitele”.

Precisamente las series y la ficción también ha tenido algo de atención, después de que la cadena anuncie La que se avecina y Entrevías como dos de sus apuestas para iniciar temporada. Villanueva ha adelantado: “Nuestra idea es mantener durante todo el año una noche dedicada a la ficción propia. Estamos comenzando la producción de un nuevo proyecto como es El marqués, basado en el crimen de los Galindo, y tenemos en desarrollo otros nuevos proyectos”.