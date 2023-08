El verano 'horribilis' de Telecinco, en el que ha tropezado con casi todas sus apuestas hasta mínimos históricos

Telecinco comenzó la temporada 2022/2023 firmando una semana 'horribilis' en audiencias, arrancó 2023 en los mismos términos y ahora, en plena época estival, esa misma palabra, 'horribilis', vuelve a resumir perfectamente la situación del canal. Porque el verano de Telecinco está siendo de todo menos positivo para sus intereses. Y no por falta de intentos por su parte, pues la cadena de Mediaset ha lanzado un buen puñado de novedades para intentar revertir este mal momento y volver a ganarse el cariño del público. Pero no hay manera.

Jorge Pérez y Cristina Porta ganan '¡Vaya vacaciones!' y confirman el 'spoiler' de Alba Carrillo hace dos meses

Más

Hoy por hoy, casi todo lo que prueba Telecinco evidencia que los espectadores han 'desconectado' del canal. Y más aún en verano, donde el consumo televisivo baja, los datos de todas las cadenas se resienten, y pocos son los formatos que brillan con luz propia. Aun así, La 1 se ha llevado varias alegrías con sus últimos estrenos, destacando por el encima del resto el del Grand Prix. Antena 3, por su parte, tira de su potente programación diaria y de valores seguros como Hermanos para mantenerse como la cadena líder. Pero Telecinco no tiene ni una cosa ni la otra.

De sus 9 apuestas veraniegas, sólo Allá tú está rindiendo por encima del 10% de cuota y el millón de espectadores. Las demás, o ya han sido retiradas de la parrilla -en algún caso, sin piedad alguna- o se mantienen a duras penas en ella con datos alarmantes. En su defensa hay que decir que ninguna lo tenía fácil, pues todas llegaron después de que Telecinco firmara el peor curso de su historia.

Y claro, si a esta tendencia descendente le unimos lo dicho anteriormente sobre el verano, el resultado difícilmente iba a ser otro que al que estamos asistiendo: Telecinco viéndose superada en julio por La 1 y en camino de firmar su peor verano desde que comenzó sus emisiones en 1990. Un momento muy delicado que repasamos a partir de sus apuestas estivales.

'Mía es la venganza'

El primer gran tropiezo veraniego de Telecinco es, a su vez, uno de los más dolorosos para el canal. Porque la serie diaria Mía es la venganza era una apuesta clave para construir las nuevas tardes de la cadena. Sin embargo, su moderado estreno (9.7% de cuota y 1.007.000 espectadores en la sobremesa del 12 de junio) acabó por marcar su techo, sufriendo a partir de ese momento un paulatino descenso en sus cifras.

Su primer momento crítico llegó dos semanas después del debut, cuando sumó tres mínimos de audiencia consecutivos por debajo del 8% de share y los 800.000 televidentes coincidiendo con la llegada de Así es la vida. Solo unos días más tarde, Telecinco paralizó el rodaje de la serie con 17 episodios emitidos y otros 100 ya grabados, los cuales se emiten actualmente en Divinity.

'Así es la vida'

El magacín de Sandra Barneda y César Muñoz no ayudó a la causa de Mía es la venganza, pero bastante tenía en sus primeros días con cargar con la etiqueta de ser 'el sustituto de Sálvame'. Al principio lo intentó desmarcándose de él en la medida de lo posible, pero en los últimos días se ha 'salvamizado' a la desesperada para intentar remontar en audiencias, donde no ha conseguido despuntar en ningún momento.

Audiencias semanales de 'Así es la vida' en Telecinco:

Primera semana (26-30 de junio): 9.9% y 832.000

Segunda semana (3-7 de julio): 8.6% y 726.000

Tercer semana (10-14 de julio): 8.7% y 751.000

Cuarta semana (17-21 de julio): 7.9% y 718.000 (estrena horario ampliado)

Quinta semana (24-28 de julio): 7.7% y 689.000

Sexta semana (31 de julio-4 de agosto): 8.1% y 717.000

Séptima semana (7- hasta el jueves 10 de agosto): 8.8% y 761.000

MEDIA SEMANAL: 8.5% y 742.000

Sus dos primeras semanas se saldaron con 4 puntos menos de media que las dos últimas de Sálvame. El dato de su debut (10.7% y 922.000 el 26 de junio) sigue siendo su máximo, y ahora mismo deambula por la parrilla con una media inferior al 9% y los 800.000 espectadores. Aun así, su pobre rendimiento es menos dañino para Telecinco porque, al fin y al cabo, hablamos de un programa que nació con fecha de caducidad y como mero parche hasta la llegada de TardeAR en septiembre, que es la verdadera apuesta del canal para reconstruir sus tardes.

'Me resbala'

Dejamos la tarde y vamos al prime time, donde Me resbala abrió la veda de novedades el pasado 27 de junio. Lo hizo por sorpresa, dos años después de que Antena 3 emitiera una última temporada que ya dejó patente el desgaste del formato. Aun así, Telecinco decidió rescatarlo para recuperar la relación con la productora Shine Iberia tras años de veto y, sobre todo, para empezar a virar hacia una televisión más familiar y menos polémica.

Un cambio que, en lo que atañe a Me resbala, la audiencia del canal no ha comprado, tal y como reflejan las audiencias de las siete entregas emitidas hasta el momento. De hecho, su media global es 1.5 puntos inferior a la de Telecinco en sus siete martes (7.6% vs 9.1%), y eso que la del canal ya es de por sí alarmante en el segundo día de la semana.

Audiencias de 'Me resbala' en Telecinco:

Primera entrega (27 de junio): 11.7% y 1.077.000

Segunda entrega (4 de julio): 10.4%1.091.000

Tercera entrega (11 de julio): 9% y 906.000

Cuarta entrega (18 de julio): 8.7% y 887.000

Quinta entrega (25 de julio): 7.1% y 687.000

Sexta entrega (1 de agosto): 7.4% y 733.000

Séptima entrega (8 de agosto): 6.8% y 642.000

MEDIA: 7.6% y 806.000

'La vida sin filtros'

El talk show de Cristina Tárrega tampoco ha dado ningún impulso a Telecinco, pero como se ha emitido en una noche tan débil como la de los sábados de verano, pues no ha desentonado respecto a otras ofertas de su franja. De hecho, el 5 de agosto le valió con un 8.9% de cuota y 603.000 espectadores para ser lo más visto del horario estelar, lo que refleja perfectamente lo que estamos diciendo.

Gracias a esa victoria, La vida sin filtros puede presumir de ser una de las pocas novedades veraniegas de Telecinco que, al menos, ha liderado con una de sus entregas. Sin embargo, son más los datos negativos que positivos los que pesan sobre el formato, que al igual que Me resbala, también ha supuesto una rémora para la media del canal en los seis sábados en los que ha emitido entregas de estreno (9% vs 9.6% para la cadena en dichos días).

El pasado sábado emitió un especial de “mejores momentos” que Mediaset encargó a Unicorn Content, como contaron desde la productora a verTele. Esta semana, La vida sin filtros retomará su emisión con dos entregas pendientes, que supondrán el adiós de un formato que, a tenor de sus débiles datos de audiencia, es improbable que vuelva a la parrilla con una nueva temporada.

Audiencias de las seis entregas de 'La vida sin filtros' en Telecinco:

Primera entrega (1 de julio): 10% y 844.000

Segunda entrega (8 de julio): 7.8% y 610.000 (final de La Voz Kids)

Tercera entrega (15 de julio): 10.6% y 800.000

Cuarta entrega (22 de julio): 8.7% y 674.000

Quinta entrega (29 de julio): 8.1% y 647.000

Sexta entrega (5 de agosto): 8.9% y 603.000 (líder)

MEDIA: 9% y 696.000

'La traición'

Aun así, el caso más palmario de los reveses veraniegos de Telecinco es el de La Traición. Motivada por el éxito de Antena 3 con los dramas turcos, la cadena de Mediaset decidió emitir este culebrón sobre una mujer que, sin saberlo, acoge en su casa a la amante de su marido. Un dramón en toda regla que Telecinco estrenó el pasado 5 de julio, nada menos que contra la final de Mask Singer 3. ¿Resultado? Un pobre 6.8% de cuota y 494.000 espectadores. Un golpe que llevó a Telecinco a retirar fulminantemente la serie de la parrilla tras esta única emisión.

Desde entonces, la cadena ha dedicado la noche de los miércoles a programar películas de Telecinco Cinema como Si yo fuera rico, Es por tu bien, Operación Camarón, Lo dejo cuando quiera y Ocho apellidos catalanes. De las seis, solo la secuela de Ocho apellidos vascos lideró su franja de emisión, aunque lo hizo sin llegar siquiera al 10% de cuota, barrera que Si yo fuera rico sí consiguió alcanzar.

'Vaya vacaciones'

Vaya vacaciones sí se ha emitido de principio a fin, aunque el reality de Luján Arguelles se despidió el pasado jueves con un doble récord negativo: ser el reality menos visto de la historia de Telecinco y tener la final de un reality menos vista de siempre en la cadena. Al menos terminó con una victoria en audiencias -ajustadísima y en estricta coincidencia, pero victoria al fin y al cabo- y con una media solo 4 décimas inferior a la de Telecinco (9.5% vs 9.9%) en sus seis jueves en prime time, una desventaja inferior a la de otros formatos.

Estos son los únicos consuelos que se lleva este reality que, con independencia de su mecánica y sus protagonistas, se ha visto claramente perjudicado por el contexto en el que se ha emitido. Además, que Alba Carrillo desvelara el nombre del ganador antes de su estreno tampoco ha sido de ayuda, aunque su revelación no es, ni mucho menos, la principal causa de la irrelevancia que ha sufrido el programa.

Audiencias de 'Vaya vacaciones' en Telecinco:

Primera entrega (6 de julio): 11.7% y 1.017.000 (líder)

Segunda entrega (13 de julio): 10.5% y 889.000

Tercera entrega (20 de julio): 8.9% y 705.000

Cuarta entrega (27 de julio): 9.4% y 758.000

Quinta entrega (3 de agosto): 9.1% 741.000

Sexta entrega (10 de agosto): 9.7% y 762.000 (líder)

MEDIA: 9.9% y 812.000

'¡Allá tú!'

El mítico concurso de Jesús Vázquez, con su vuelta a la parrilla 11 años después del final de su última etapa, ha puesto la nota nostálgica al verano de Telecinco. Quizá por eso sea la novedad estival que más está dando la talla en el canal.

Para empezar, el dato de su estreno (12.3% de share y 1.284.000 el 9 de julio) es lo máximo que Telecinco ha alcanzado con cualquiera de sus lanzamientos veraniegos. Además, es el único de sus estrenos que ha encadenado al menos tres entregas seguidas por encima del 10% de cuota y el millón de televidentes -lo ha hecho en cuatro ocasiones-. De ahí que tenga en estos momentos la mejor media de la lista (11.% y 1.098.000) y supere el promedio de Telecinco en la suma de sus cuatro primeros domingos (11.1% vs 10.1%), siendo también la única que puede decirlo.

Audiencias de 'Allá tú' en Telecinco:

Primera entrega (9 de julio): 12.3% y 1.284.000

Segundo programa (16 de julio):10,9% y 1.059.000

Segundo programa (30 de julio):10.5% y 1.050.000

Cuarto programa (6 de agosto): 10.8% y 1.000.000

MEDIA: 11.1% y 1.098.000

Sin embargo, nada de esto ha servido a ¡Allá tú! para arrebatar el liderazgo a La película de la semana (La 1) ni para dejar atrás a Secretos de familia (Antena 3). En cualquier caso, el rendimiento del formato es más que meritorio teniendo en cuenta el momento actual que atraviesa Telecinco.

'La última noche'

Un momento complicadísimo que, como vemos, está afectando sin piedad a sus apuestas de verano. Pero entre ellas, pocas están siendo tan castigadas como La última noche, el sucesor del Deluxe la noche de los viernes. Un desafío que, visto lo visto, ha venido grande al espacio conducido por Sandra Barneda y Pablo González, que en su primer día, ante el estreno de Password (Antena 3), apenas reunió un 8% de cuota y 573.000 espectadores. Un pobre registro que ni siquiera consiguió repetir a la semana siguiente, cuando cayó hasta unos alarmantes 5.6% y 385.000.

Hundirse hasta esas cifras tras solo dos emisiones es una señal inequívoca de que La última noche no ha calado entre el público. Como le ha pasado al resto de tropiezos, la situación de Telecinco y la época de emisión -aquí con el agravante de emitirse los viernes por la noche- han resultado mortales para los intereses del programa. De momento se mantiene en parrilla, pero con estos números, lo lógico es que más pronto que tarde haga honor a su propio nombre.

'Días mejores'

Pero si preocupantes son los números de La última noche, tampoco se quedan atrás los de Días mejores, la nueva apuesta de Telecinco por la ficción nacional. Esta serie protagonizada por Blanca Portillo se estrenó en 2022 en Amazon Prime Video y el pasado lunes 31 de julio llegó al abierto sin despertar el interés de la audiencia.

Sus dos primeros capítulos apenas obtuvieron 6.3% y 705.000 y 6.2% y 619.000. A la semana siguiente fue peor, pues bajó a 3.9% y 410.000 para el tercero y a 4.1% y 373.000 para el cuarto. Competir contra el arrollador éxito del Grand Prix (La 1) y frente a una oferta tan fiable como Hermanos (Antena 3) le han pasado factura. Aunque apostar por un drama centrado en un grupo de personas que van a terapia para superar la muerte de sus parejas, por muy bueno que sea, quizá no sea la propuesta más refrescante y animada que reclama el público para superar este caluroso verano.

Las frías despedidas de 'AR' y el 'Deluxe'

Por si fuera poco, Telecinco tampoco ha sacado grandes réditos de dos despedidas históricas, pues la de Sálvame sí experimentó un repunte hasta superar el 15% de cuota en su tramo principal, aunque sin alcanzar el brillo de sus mejores días. El Deluxe, en cambio, terminó el 14 de julio después de 14 años sin hacer tanto ruido, y quedándose en un 11.7% de cuota y 843.000 espectadores. Un dato que ahora firmaría más de un lanzamiento de los que aquí analizados, pero que entonces supo a poco -y también ahora- hablando del programa del que hablamos.

La tercera despedida es la de El programa de Ana Rosa y su presentadora, Ana Rosa Quintana, después de 18 años liderando las mañanas de nuestra televisión. Un momento que debería haberse reflejado en un dato a la altura de tan histórico acontecimiento, pero que numéricamente se quedó en un 13.2% de share y 384.000 televidentes el pasado 25 de julio.

Aun así, el matinal se despidió liderando su franja y siendo junto a su versión estival, El programa del verano, la mayor garantía que tiene Telecinco en estos momentos dentro de su programación diaria. El único tramo (de 9:00 a 13:30 horas), que la cadena está en condición de liderar en estos momentos, como así lo ha hecho frecuentemente durante el verano.

Esto, junto al crecimiento de Reacción en cadena gracias a la irrupción de los 'Mozos de Arousa', su equipo récord, es de lo poco positivo que Telecinco puede sacar del verano. Aun así, El programa de AR dejará su sitio a partir de septiembre al tándem formado por La mirada crítica y Vamos a ver, mientras que el concurso de Ion Aramendi sigue muy lejos de Pasapalabra (Antena 3) y por debajo de las cifras que necesita la cadena para remontar el vuelo.

Por tanto, Telecinco se acerca a septiembre con la necesidad de olvidar este complicado verano y, sobre todo, con la urgencia de que sus apuestas para la nueva temporada -con TardeAR y la vuelta de GH VIP a la cabeza- funcionen de manera rotunda para que la palabra 'horribilis' ya no resuma su situación actual.