Telecinco pone fin a 'El programa de Ana Rosa' y desvela cómo serán sus mañanas con programas de Terradillos y Prat

Mediaset pone fin a una era de éxitos en la que Telecinco fue la dominadora absoluta de las audiencias televisivas. Tras cerrar Sálvame en sus tardes, el grupo anuncia mediante un comunicado que a partir de la nueva temporada que arrancará en septiembre tampoco seguirá El programa de Ana Rosa, el líder inamovible de las mañanas.

'TardeAR': El nuevo programa de Ana Rosa Quintana ya tiene nombre en Telecinco

En su lugar, la compañía explica que “sus nuevas mañanas”, como las define ella misma, estarán integradas por dos formatos distintos encabezados por Ana Terradillos y Joaquín Prat, y que ambos serán producidos en colaboración con Unicorn Content, la productora de Ana Rosa Quintana y Xelo Montesinos.

La primera parte de la mañana estará comandada por Ana Terradillos, al frente de un nuevo espacio de tertulia sobre la actualidad política, económica y social, en la que se abordarán las noticias más relevantes del panorama nacional e internacional y que contará con entrevistas a sus protagonistas y las valoraciones a cargo de un equipo de analistas y expertos.

A continuación, Joaquín Prat tomará el relevo en la segunda parte de la mañana al frente de un nuevo magazine de actualidad, que centrará su atención en los grandes temas de interés social y en la última hora del mundo del corazón, con conexiones en directo con un amplio equipo de reporteros y las intervenciones de un equipo de colaboradores.

Cambio de era para Telecinco tras años de dominio

Esta decisión supone un cambio absoluto de ciclo para Telecinco, tras controlar durante años la mañana con El programa de AR, y la tarde con Sálvame. El grupo y la cadena, sumidos en su mayor crisis histórica de resultados, opta por prescindir de sus dos buques insignia diarios, aunque con diferencias notables en su contexto.

En el caso de Sálvame, el programa producido por La Fábrica de la Tele ya mostraba un evidente desgaste en sus audiencias, lejos de sus mejores tiempos. Su horario se había recortado varias veces para hacer hueco a otras apuestas en la tarde, y no siempre lograba el liderazgo.

En el caso de El programa de Ana Rosa, dice adiós liderando día tras día en Telecinco, aunque en esta última etapa Aruser@s ha logrado arrebatarle el dominio mientras coinciden. La decisión viene más motivada por el paso a las tardes de Quintana, donde presentará TardeAR. En un principio, ella misma hizo oficial que desde septiembre hasta las elecciones compaginaría las mañanas para encargarse de la mesa política. Pero el adelanto electoral al 23J ha desbaratado ese plan, y precipitado el anuncio de los cambios en Telecinco.

Lo que no cambia será que la producción de las mañanas de Telecinco correrá a cuenta de Unicorn Content, la compañía de la presentadora, y tampoco la distribución: primero política, y luego actualidad y entretenimiento. Lo que opta Mediaset es por no continuar con la marca El programa de AR al no seguir teniendo a Quintana -lo que conlleva un enorme riesgo por lo difícil de generar marcas- y apostar por dos programas diferentes y propios para la política y el formato magazine.