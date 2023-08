Jorge Pérez y Cristina Porta ganan '¡Vaya vacaciones!' y confirman el 'spoiler' de Alba Carrillo hace dos meses

Jorge Pérez y Cristina Porta se convirtieron este jueves en los ganadores de la primera edición de ¡Vaya vacaciones!, reality veraniego presentado por Luján Argüelles en Telecinco. El guardia civil y la periodista se llevaron la victoria en una final en la que se enfrentaban a Makoke y Javier Tudela, que fueron segundos, y a Marta Peñate y Tony Spina, que se conformaron con la 'medalla de bronce'. De esta manera, se confirmaba el 'spoiler' que meses atrás había hecho Alba Carrillo.

Makoke perdió un diente en '¡Vaya vacaciones!', que eligió a sus tres parejas finalistas con una accidentada prueba

Los concursantes se enfrentaron a un desenlace que constaba de tres pruebas. La pareja que más puntos consiguiese a lo largo de las mismas, se alzaría con el cheque con los 25.000 euros del premio que ponía en juego el programa de Mediaset. La canaria y el italiano fueron los primeros descalificados, por lo que los amigos y madre e hijo tuvieron que disputarse el triunfo en un reto final basado en el equilibrio.

La impecable actuación de Cristina Porta

En la última prueba, los participantes tenían que aguantar subidos en un balancín el máximo tiempo posible. Y mientras que Jorge Pérez apenas se mantuvo unos pocos segundos, Porta le dio la vuelta al juego con una increíble actuación.

La excolaboradora de Sálvame duró cerca de 15 minutos encima de la plataforma y acabó presumiendo de que las sentadillas que hacía a diario en el gimnasio le habían ayudado. “Qué brutalidad”, dijo sorprendido el ganador de Supervivientes 2020, elogiando a su compañera. Por su parte, Makoke se cayó en el primer segundo y Tudela después del quinto minuto, por lo que fueron batidos por sus rivales.

Alba Carillo había reventado el reality

De esta manera, se confirmaba la información que Alba Carrillo había dado a finales de junio, antes del estreno del programa en Telecinco. A través de su canal de Twitch, la modelo aprovechó que criticaba a Ana Rosa, a la que demandará por “fraude de ley” y despido improcedente“, para reventar el nuevo reality de la cadena. Todo ello, tras cargar contra la presentadora por permitir ”el circo mediático“ que se montó con la infidelidad de Jorge Pérez a su mujer con ella durante al fiesta de Unicorn Content TV, productora de Quintana.

“Me da la impresión de que va a ganar Jorge. Spoiler. Os lo digo porque es que también hay que trabajar con gente que no se vaya de la boca. Lo que pasa es que como pagáis mal, pues nadie os es fiel. Porque si hay poco pero poco para todos pero cuando hay mucho para algunos y nada para otros pues la gente se cabrea”, empezó diciendo Carrillo en una noticia de la que verTele no se hizo eco para no reventar la emisión a los seguidores del formato.

“Hoy me ha escrito una persona que está en contacto con Mediaset para decirme 'por favor, no digas que Jorge ha ganado el reality, porque hay mucha gente que ha trabajado en ese reality y estás jugando con el pan de todos los que trabajan ahí”, proseguía la madrileña muy encendida. “¿Qué contrato tengo yo firmado para no contar esto si me he enterado?”, desafió de nuevo, destripando el desenlace del programa.