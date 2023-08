Makoke perdió un diente en '¡Vaya vacaciones!', que eligió a sus tres parejas finalistas con una accidentada prueba

Telecinco emitió este jueves 3 de agosto la semifinal de ¡Vaya vacaciones!, su reality veraniego con Luján Argüelles. Una penúltima entrega del formato que dio salida a la última pareja expulsada y que vivió una emocionante competición por conseguir las plazas de la final que terminó incluso con Makoke perdiendo un diente.

José Mota (9.9%) se mantiene líder sobre la semifinal de '¡Vaya vacaciones!' (9.1%) en un jueves que baja el listón

El formato que produce Cuarzo TV puso en juego esta semana los puestos de finalistas a través de una serie de pruebas de trabajo. La primera certificó el pase de Marta Peñate y Tony Spina, que recolectaron más coquinas que sus rivales en el reto de inmunidad.

Más competitividad hubo en el segundo juego, donde las ganas de llegar a la final pasaron factura a Makoke. El desafío propuesto por el programa consistía en montar un puzle con el logo de ¡Vaya vacaciones!, recolectando las piezas y trasladándolas por un puente de telas algo inestable. Y fue en uno de esos viajes cuando la participante, que llevaba la pieza en la boca, se despeñó y se rompió un diente.

“¡Se me ha roto un diente! ¡Que se me ha roto un diente, joder!”, gritó la madre de Javier Tudela al levantarse del suelo. Su hijo trató de tranquilizarla y ella continuó con la prueba, pero al ver que sangraba pidió realizar él todo el recorrido. Makoke, aun así, quiso terminar el juego.

“He tenido que seguir, pero no podía. Tenía toda la boca ensangrentada”, lamentó la participante al terminar y ver que habían caído derrotados por Cristina Porta y Jorge Pérez. “Te has hecho daño y eso está claro, pero de ahí a boca ensangrentada...”, le dijo Luján. El problema dental no pasó a mayores.

Última expulsión y las tres parejas finalistas

Como decíamos, ¡Vaya vacaciones! configuró este jueves su grupo de finalistas de cara a la gala definitiva del próximo 10 de agosto. Los primeros en conseguir una plaza fueron los arriba mencionados Marta Peñate y Tony Spina, ganadores del primer reto, y los segundos fueron Cristina Porta y Jorge Pérez.

Makoke y Javier Tudela ganaron el último billete en la final al imponerse en el juego de El bosque encantado a Aguasantas y Juanjo. El objetivo de la prueba era recolectar un elixir mágico explotando globos con la espalda, y en esa labor destacaron más madre e hijo.

Así las cosas, la pareja formada por Aguasantas y Juanjo tuvo que abandonar el reality, quedándose a las puertas de luchar por el premio final.

En el próximo programa, que se emitirá el jueves que viene en Telecinco, Marta y Tony, Makoke y Javier y Cristina y Jorge se enfrentarán a su última jornada laboral, donde tendrán que realizar una operación limpieza. La pareja ganadora se llevará un cheque de 25.000 euros.