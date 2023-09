Antena 3 presenta 'Entre Tierras' con Megan Montaner, su “adaptación libre” de 'La Esposa': “Ampliamos el universo”

Tras presentar la temporada final de Amar es para siempre, Atresmedia ha cerrado este viernes la semana del FesTVal 2023 con Entre Tierras, la nueva serie del grupo para el prime time de Antena 3 que se preestrenará este domingo 10 de septiembre en Atresplayer.

Atresplayer pone fecha a 'Entre Tierras' de Megan Montaner, su gran apuesta de ficción para el inicio de temporada

Megan Montaner, Unax Ugalde, Juanjo Puigcorbé, Begoña Maestre, Clara Garrido y Carlos Serrano encabezan el reparto de este melodrama de época y han sido los encargados de dar las claves sobre el proyecto junto a sus responsables José Antonio Antón - director de contenidos de Atresmedia-, Montse García -directora de ficción del grupo- y Luis Santamaría -productor ejecutivo de Boomerang TV-.

“Entre Tierras es un proyecto que desde la casa queríamos convertir en la superproducción que es”, ha comenzado diciendo el directivo del canal, que ha querido poner en valor la apuesta de Atresmedia por la producción propia de ficción.

“Esta serie es la novena que estrenamos en el grupo este año, y estamos ahora con 45 proyectos de ficción en desarrollo. Me llevan los demonios cuando se dice que las plataformas de fuera son las que hacen las producciones de ficción en España. Nosotros trabajamos en crear historias de aquí, con talento de aquí, que luego viaja por todo el mundo. A nadie se le puede olvidar que La casa de papel es original de Atresmedia, y queremos seguir haciéndolo”, ha apuntado.

Antón ha asegurado que esta “es una de las mejores series que vais a ver este año” y ha aclarado que se trata de “una adaptación libre de La Esposa”, miniserie italiana que Antena 3 emitió en prime time hace meses: “Hemos ampliado el universo y lo hemos traído aquí. Cuando ves las dos es ver dos series distintas”, ha dicho, explicando que tiene “un punto de partida parecido” y que a partir de ahí “los directores han sido capaces de extender y crear una historia que es muy original y se expande de esa idea primera”.

Entre Tierras es un drama emocional ambientado en la España rural de los años sesenta y narra la apasionante historia de una mujer capaz de dejar atrás sus propios sueños y abandonar sus aspiraciones sacrificándose por su familia. Sus 10 episodios se preestrenarán en Atresplayer de cara a llegar al prime time de Antena 3 después de otros estrenos como Cristo y Rey y Honor, que ya esperan su turno.

“Las series que recientemente hemos emitido en abierto han sido melodramas, pero no nos cerramos a ningún género. Lo importante es hacer buenas series. Estoy seguro de que el caso de Entre Tierras va a ser como el de Alba, Heridas o La cocinera de Castamar, que va a tener varias vidas”, ha opinado José Antonio Antón.

Montse García ha admitido su entusiasmo por el estreno de la serie, que más allá del género es “una historia de amor con algo de misterio”. Del mismo modo, el productor ha aportado que “es una ficción muy especial, visualmente tiene un punto western y los actores están especialmente bien. Es de esas veces que todo encaja. Tiene una atmósfera propia y distinta”.

Megan Montaner y su proyecto más especial: “Rodé estando embarazada”

El gran reclamo de Entre Tierras es Megan Montaner, para la que este proyecto ha sido más especial si cabe porque supone su reencuentro con Boomerang TV, la productora con la que cosechó su primer gran éxito (El secreto de Puente Viejo), y porque lo rodó estando embarazada.

“Las condiciones del rodaje han sido especiales, sobre todo porque lo hice estando embarazada. Fue increíble por el apoyo que recibí de mis compañeros, de la productora, la cadena, todos... Me sentí superarropada. Es algo tan único que doy las gracias por arriesgaros y por confiar”, ha asegurado, apuntando que su personaje es “muy valiente, una mujer que trata de encontrar su lugar en un sitio hostil”.

A su lado, Unax Ugalde ha admitido encontrarse ante “un personaje muy complejo con el que cuesta empatizar”. “Partíamos de unos guiones que tenían mucho donde rascar, y me he visto rodeado de unos actores y actrices que me lo han puesto muy fácil”, ha añadido.

Otro nombre propio es el de Juanjo Puigcorbé, que vuelve a la televisión y el cine después de siete años alejado del sector. Sobre la serie, ha afirmado que “este drama rural está teñido de la sombra negra y oscura de unos personajes como el mío” y ha elogiado especialmente a Megan, a la que ha definido como “una protagonista excelente”.

Completan el reparto principal Begoña Maestre, Clara Garrido como “un personaje pionero y contemporáneo” y un Carlos Serrano que ha querido destacar Entre Tierras como “un homenaje a todas esas mujeres que lucharon con mucha resignación en los años 60, que tuvieron que luchar con el cuchillo entre los dientes. Megan refleja a la perfección esa rabia, esa lucha y esas ganas de vivir”.

Así es 'Entre Tierras'

María (Megan Montaner) es una humilde joven andaluza que se ve obligada a casarse con un terrateniente manchego a cambio de que éste asegure el bienestar económico de su familia. Sin embargo, al llegar a La Mancha, nada es como pensaba: su presencia parece no contentar a los lugareños y, además, deberá enfrentarse a enemigos silenciosos y a un marido atormentado que resulta no ser la persona que esperaba.

Entre Tierras es una producción de Atresmedia TV en colaboración con Boomerang TV. Montse García y Luis Santamaría son los productores ejecutivos de esta ficción del sello Series Atresmedia. Lucía Alonso-Allende es coproductora ejecutiva.

Está dirigida por Humberto Miró, Pablo Guerrero y María Togores . El equipo de guionistas está formado por Susana López Rubio, Juan Beiro y Joaquín Santamaría, con Raquel Busca como analista de guion. Como directora de Producción se encuentra Laura Jaraiz. Al frente de la dirección de Arte estará Paco Redondo. Antonio González como director de fotografía, Montse Sancho en diseño de vestuario y Eva Martínez y Jesús Gil a los mandos de Maquillaje y Peluquería.