'Amar es para siempre' presenta su “final elástico” en Antena 3: “Queremos salir por la puerta grande”

Antena 3 ha inaugurado la tercera jornada del FesTVal 2023 con la presentación de la temporada final de Amar es para siempre, la serie diaria más longeva de nuestra televisión. Un proyecto con un recorrido histórico en la pequeña pantalla que finalizará en la presente temporada, todavía sin fecha concreta para el desenlace.

'Amar es para siempre' renueva su cabecera antes de despedirse del público

Itziar Miranda y Manu Baqueiro, junto a los nuevos fichajes Andrea Guasch, Aida Folch, Miriam Díaz-Aroca y Roberto Álvarez, han sido los encargados de presentar ante la prensa estos capítulos definitivos en un evento en el que también han participado el director Eduardo Casanova, Jaume Banacolocha -CEO de Diagonal TV- y Lucía Alonso-Allende -subdirectora de Ficción de Atresmedia TV-.

“Es una decisión meditada”, ha comenzado afirmando la directiva de Antena 3, que ha explicado que “ya llevábamos años trabajando en una línea para tener este gran final”. “Nosotros cuidamos mucho el producto e incluso estando en el momento más álgido a nivel de audiencias, queremos salir por la puerta grande. La filosofía de Atresmedia es no conformarnos y con el cambio que ha habido en las tardes nos parecía que era el momento oportuno”, ha agregado.

Lucía Alonso-Allende ha adelantado que “el final va a ser espectacular” y ha lanzado un agradecimiento especial a “los históricos” Itziar y Manu, Manolita y Marcelino, que no han podido evitar emocionarse. “Me han dado una lección de profesionalidad y humildad. Desde el primer momento que se dijo ”acción“, llevan año tras año con el mismo entusiasmo”.

En la misma línea se ha pronunciado Banacolocha, responsable de la productora, que ha destacado que “no es una cancelación” y que “Antena 3 ha tomado una buena decisión, aunque a mí no me guste. Uno tiene que saber cuándo llega este momento y me parece muy acertado”.

Se confirma el regreso de “personajes muy queridos” para el final

El director de la serie, Eduardo Casanova, ha centrado su agradecimiento en los espectadores que les han seguido día a día durante tantos años y ha anticipado que el final va a ser a lo grande. “Amar no va a ser para siempre, pero siempre estará en nuestro corazón”, ha dicho antes de confirmar que “traeremos de vuelta a personajes muy queridos por todos”. Preguntado en concreto por un hipotético regreso de Luisita y Amelia, se ha limitado a responder: “Mirad la serie todos los días y lo veréis. No vamos a defraudar”.

Sobre cuándo se emitirá el capítulo final de Amar es para siempre, si será al finalizar 2023 o si se alargará hasta el final de la temporada televisiva, desde Atresmedia han asegurado no tener todavía una fecha cerrada ni tomada la decisión de si se plantearán emitirlo a modo evento en prime time. “Es un final elástico, no sabemos cuándo será el final pero sí cuál será”, ha aportado por su parte Banacolocha.

Además, la cadena afirma que tampoco se han planteado en este momento la opción de producir algún spin-off: “Ahora estamos centrados en el final, queremos hacer el gran final que se merece la serie, y no nos lo hemos planteado. La televisión está viva, pero hoy por hoy lo fundamental es darle al fan de Amar el gran final que se merece”.

La emoción de los “históricos” Itziar Miranda y Manu Baqueiro

La rueda de prensa ha estado marcada por la emoción, especialmente de unos Itziar Miranda y Manu Baqueiro que han dedicado el grueso de sus carreras a Manolita y Marcelino. Con un nudo en la garganta e incluso alguna lágrima brotando, ambos han hecho balance de lo que ha supuesto para ellos Amar y qué significa que el proyecto termine.

“Quiero agradecer el gran regalo que me habéis hecho con Amar. Manolita es el personaje más bonito de la televisión de este país, el símbolo de nuestras abuelas, nuestras madres, en una época en la que hicieron mucho para sacar a sus familias adelante. He sentido siempre el amor del público. Tengo la fortuna de haber formado una familia de verdad, todo me ha pasado en Amar. Entiendo que las cosas se acaban y estoy muy emocionada con este gran final. Me siento la persona más afortunada del mundo”, ha declarado la actriz.

Su compañero, también emocionado, ha aportado: “Pensaba que esto nunca iba a llegar, pero al final llega. Da gusto tener una familia dentro de la tele. Me llevo una familia para siempre”. “Cuando se nos comunicó el final sentí una mezcla de pena, de morriña y de satisfacción del trabajo bien hecho. Nos vamos a ir con la conciencia muy tranquila y por todo lo alto. Creo que es una gran decisión”, ha añadido más adelante antes de relevar que desea llevarse de recuerdo un álbum de fotos de la familia y la bufanda del Atleti de Marcelino.

Itziar ha contado además que los actores no conocen todavía cuál es el final para sus personajes y ha resaltado: “Emociona saber que hemos hecho una serie preciosa y que además la acabamos muy en alto. No estamos perdiendo a nuestros espectadores y es bonito que una serie no termine por falta de audiencia, sino porque es el final de un ciclo”.

En la presentación también ha habido lugar para la introducción de los nuevos personajes que llegan a la Plaza de los Frutos en esta temporada final. Una de ellas, como adelantó verTele, es Miriam Díaz-Aroca: “Hay acontecimientos en la vida extraordinarios y Amar es para siempre es un acontecimiento extraordinario, de esos proyectos que nacen bendecidos. Cumplo un sueño. Yo veo todos los días la serie con mi madre, que es la que me pone al día de todos los personajes”, ha declarado.

“Cuando estás fuera de Amar y preguntas por la serie, todos los actores te dicen que es una maravilla”, ha dicho por su parte Roberto Álvarez, que ha confesado haber “sufrido interiormente” con su personaje y ha lanzado un agradecimiento al director Eduardo Casanova por guiarle en su inseguridad: “Lo más importante para un actor inseguro es encontrarte con gente que te abraza como él”.

Aida Folch, otra de las novedades, ha admitido que tenía “muchísimo miedo” antes de enfrentarse a su primera serie diaria y ha puesto en valor la escuela que está siendo para ella Amar es para siempre. “Esto te convierte en mejor actor porque estás muy presente, tienes que resolver muchas cosas y sólo tienes dos oportunidades. Esto me ha hecho crecer como profesional”.

Por último, Andrea Guasch ha destacado la “familia enorme y preciosa” que es el equipo de la serie y ha desvelado que llevaba años queriendo trabajar en la Plaza de los Frutos: “No sé la cantidad de castings que he hecho para entrar cada temporada. Todo el mundo quiere estar en esta serie, ¡y cómo no va a ser así!”.

Así serán los capítulos finales de 'Amar'

Antena 3 ha avanzado que los capítulos finales de la ficción diaria serán muy especiales y emocionales, habrá reencuentros, historias de amor inesperadas, nuevos sucesos e investigaciones, y se cerrará la historia de una de las familias más queridas de los últimos años como es la de Los Asturianos.

La serie cuenta para este final con algunos de sus personajes más icónicos interpretados por Itziar Miranda, Manuel Baqueiro y José Antonio Sayagués, más conocidos como Manolita, Marcelino y Pelayo.

El reparto lo completan las nuevas incorporaciones Miriam Díaz-Aroca, Roberto Álvarez, Aída Folch, Norma Ruiz, Paula Gallego, Andrea Guasch, Carlos Cabra, Juan Blanco, Clara Garrido, Javier Albalá, Sergio Mur, Carlos González, Claudia Vega, Alberto Olmo, Alba Recondo, Ramón Puyol, Alfons Nieto, Roger Berruezo, Susana Sampedro y María Garralón, entre otros.

Además, siguen en estas últimas entregas los ya míticos personajes interpretados por Anabel Alonso, Iñaki Miramón y Sebas Fernández.

Los últimos episodios de Amar es para siempre se ambientan en 1982 con la llegada de los Quevedo a la Plaza de los Frutos para abrir un negocio textil con la ambición de convertir esta empresa en referencia en el mundo de la moda. Esta nueva familia está conectada con la de los Gómez a través un suceso que ocurrió hace 15 años relacionado con su hija Lola, que volverá para instalarse de nuevo en el barrio.