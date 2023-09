Terelu Campos da a Antena 3 y no a Telecinco su primera entrevista, en directo con Sonsoles Ónega

Terelu Campos, hija de María Teresa Campos, ha elegido Y ahora Sonsoles para realizar su primera conexión televisiva después del fallecimiento de su madre a los 82 años. La presentadora ha charlado a última hora de la tarde con Sonsoles Ónega en Antena 3 para agradecer las muestras de cariño recibidas durante las últimas horas.

“Ha sido una luchadora en un mundo de hombres”, ha querido recalcar Campos, en directo desde las puertas del tanatorio de La Paz. Tras ensalzar la presentadora el carácter pionero de Campos, abriendo paso a generaciones de mujeres en los medios de comunicación, la propia Terelu dedicaba palabras de elogio tanto a Sonsoles como a su padre, el periodista Fernando Ónega. “Sé que han querido y respetado muchísimo”, decía sobre este último.

“Te espero en este plató. Vente un día y hablamos de María Teresa”

La conexión era breve, pero servía para dejar de manifiesto la cordialidad y buena relación entre las dos partes. “Quiero agradecerte que siempre has estado pendiente de ella. Que lo sepa todo el mundo. Siempre he recibido mensajes tuyos de preocupación y ánimo. Nunca me he sentido sola por tu parte. Por eso estoy ahora mismo contigo”, agregaba, explicando el motivo de que haya decidido entrar en Y ahora Sonsoles.

“Cuando empezaste el programa, ella [María Teresa] dijo que eras la digna sucesora de las que somos o hemos sido las reinas de las mañanas”, aseguró, emocionando a la periodista de Antena 3, que se lamentaba por no haber podido conocer más a fondo a la conductora de formatos como Día a día o Qué tiempo tan feliz.

“Te espero en este plató. Vente un día y hablamos de María Teresa y de todo lo que hay que hablar, que es mucho”, ha añadido. Terelu ha aceptado la invitación. “Lo haremos”, ha respondido.

Hay que recalcar que la que fuera colaboradora de Sálvame solo ha dado estas declaraciones exclusivas a Y ahora Sonsoles. Previamente, eso sí, había atendido a todos los medios personados en el establecimiento funerario donde tiene lugar el velatorio.