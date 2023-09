'Cuentos chinos' fichó a su primera colaboradora de 'Sálvame': “Tú serías mi fantasma del pasado”

La nueva entrega de Cuentos chinos en Telecinco continuó apostando por un tono mucho más Sálvame - como el que inició con la boda de Kiko Hernández-, rodeando a Jorge Javier Vázquez de colaboradores que hablaron tanto de las últimas horas de GH VIP 8, como de la herencia de María Teresa Campos y la “amante” de Bertín Osborne.

Telecinco retira los 'Cuentos chinos' de Jorge Javier del jueves para adelantar el inicio de la gala de 'GH VIP'

Tras varios días apostando por secciones distintas, en esta ocasión - que será la última de la semana ya que el jueves no habrá emisión para adelantar la gala del reality- contaron en la mesa con Marta López. “Si esto fuera Supervivientes, ella sería mi fantasma del pasado”, bromeó el presentador en referencia a su primer fichaje de Sálvame, más allá de Germán González que era redactor aunque ganó presencia en pantalla.

También contaron con Juan Luis Galiacho, Juan Sanguino e Irma Soriano en plató - que también participó en una edición del reality- que opinó que los realizadores tiene favoritos, por eso unos salen más, otros menos y se censuran cosas para proteger“.

Palabras que Jorge Javier aprovechó para preguntar a la periodista quién era la preferida del realizador de las conocidas como “chicas Hermida” - entre las que estaban Mª Teresa Campos, Mariló Montero, Consuelo Berlanga, Nieves Herrero, Inés Ballester, Silvia Jato, Concha Galán, Mayte Pascual, Míriam Diaz Aroca y la propia Soriano.

Y Soriano respondió, pasados ya 30 años : “Nos llevábamos muy bien pero es verdad que Consuelo salía mucho en cámara, muchísimo, aunque no hablara. Hablaba yo y me sentía en off porque no me enfocaban. Ella era su favorita”, dijo subrayando que no se refería a Hermida pero sí al realizador.