Mercedes Milá anunció la renovación de 'No sé de qué me hablas' y fue clara sobre participar en 'MasterChef Celebrity'

Mercedes Milá acudió como invitada de MasterChef, en lo que era su tercera vez en el talent de TVE. Sobre eso mismo hablaron Pepe Rodríguez, Samantha Vallejo-Nágera y Jordi Cruz al presentarla: “Esperamos que sea la definitiva para convencerla de que participe en el Celebrity”.

Al entrar, la periodista volvió a negarse y al ser preguntada por la razón, lo tuvo claro: “Esto es como que te obliguen a casarte con uno que sabes que no puede hacerte feliz”.

Jordi continuó insistiéndole: “Primero seremos buenos contigo, nos lo pasaríamos pipa, nos han dicho que tienes mano cocinando, que nos lo ha dicho todo el mundo...” pero Milá seguía negando con la cabeza, sin que los argumentos le convencieran.

Samantha también quiso preguntarle si seguiría con No sé de qué me hablas en TVE: “Volveremos a hacer 8 programas. Estoy feliz porque mucha gente me lo pregunta. Porque yo a la audiencia la respeto una barbaridad”. Momento en el que los tres jueces utilizaron esa palabra para hacer un guiño a su paso por Gran Hermano:

“La audiencia ha decidido que quien concursa en MasterChef Celebrity sea Mercedes Milá”, una broma que a ella le hizo gracia pero siguió negando con el rostro.

Del coqueteo con Gonzalo, a lo “plana” de Samya

Mercedes tampoco perdió el tiempo durante su visita y fue probando los platos de cada delantal negro. Sobre todo dedicó tiempo a Gonzalo, un aspirante que le contó que cocinaba a veces en un pequeño hotelito de montaña y ella le propuso que le invitara si estaba soltero. Él aceptó.

No se llevó tan bien con Samya quien le explicó que sus compañeros le tenían “envidia” por ser “guapa, con carisma, buena cocinera...” y tras escucharla, la periodista le soltó: “Eres un poco plana”, refiriéndose a los pechos. Algo que dejó descolocada a la joven.