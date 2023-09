'Espejo Público' recibe con honores a Gema López, con reencuentro de 'Sálvame' para hablar de la Campos

Gema López ha hecho su entrada triunfal en Espejo Público este lunes 11 de septiembre. La periodista del corazón, anunciada hace tres días como el gran fichaje de la temporada para el bloque de crónica social, ha sido la máxima protagonista de una mañana de lo más intensa en televisión, marcada por el estreno de los nuevos matinales de Telecinco. De hecho, su incorporación servía para contrarrestar el impacto del debut de La mirada crítica y, sobre todo por franja, Vamos a ver.

Joaquín Prat inició 'Vamos a ver' con línea continuista y mucha "repetición"

Más

Ya estoy en los pasillos de Atresmedia para contaros un montón de cosas“, decía en su primera intervención, poco antes de las 11:00 horas. Luego, en plató, se ha propiciado el reencuentro con dos excompañeras de Sálvame, Laura Fa y Pilar Vidal. Las tres han sido novedades destacadas para el Más Espejo, el bloque de corazón de Griso, a la postre reforzado con el exdirector del extinto magacín de Telecinco, Alberto Díaz, a los mandos.

Pero si algo ha destacado ha sido la manera de escenificar esta reincorporación a Atresmedia. “Me he traído a Gema aquí con tu permiso, Ana Rosa”, decía Griso a cuatro minutos de las 12:30 horas, cuando anticipaban la bienvenida, recordando que Ana Rosa Quintana, en tiempos de Sabor a ti, ya predijo a su compañera que acabaría haciendo una tertulia como las suyas.

Recordaron su despedida emocionada de 'DEC'

En su regreso a Antena 3, Espejo Público ha catalogado a López como “una de las periodistas que más sabe de corazón”, dejando claro este regreso con honores. Precisamente este debut ha servido para recordar su etapa previa en la cadena, cuando formaba parte de Dónde estás corazón.

Se recuperaron las palabras que López, muy emocionada, pronunció en la entrega definitiva de DEC: “Empezó para un solo programa, y duró nueve años. Fueron nueve años de crecimiento profesional, pero sobre todo personal. No era despedir un programa, era despedir una etapa de tu vida”, argumentaba. Decía que se había reencontrado con esa sensación el viernes, al rubricar su fichaje. “Me ha removido mucho”.

Pero también se han recordado los “peores encontronazos”, en palabras de Miquel Valls, que la periodista tuvo en los años que duró aquel espacio, que se despidió de las pantallas en 2011. Destacó el enfrentamiento con Jaime Ostos, quien la insultó gravemente, aunque también con Mayte Zaldívar.

Las Campos, tema central de su estreno

El recibimiento no pudo ser más efusivo, pero, pasada a la acción, Gema López y sus compañeras tuvieron oportunidad de hablar de otras antiguas compañeras, Terelu Campos y Carmen Borrego. El motivo era los preparativos del funeral de María Teresa Campos, fallecida el pasado 5 de septiembre a los 82 años.

Las palabras que dedicaron a la familia fueron cariñosas, aunque no exentas de una cierta crítica por el trato que este mismo lunes las hermanas daban a la prensa congregada en Málaga. “Si algo no son ellas, es de quedarse de puertas para adentro, y de cualquier cosa negativa sacan algo bueno, ese resurgir que tienen ellas”, destacaba Fa, que consideraba que tenían que haber hablado. También cuestionaba a Alejandra Rubio, hija de Terelu, por haber estado más expuesta a las cámaras y a las redes sociales durante los últimos días.

“Conocer no significa poder decir 'esto no me ha gustado'”, indicaba López, cuando Vidal trataba de justificar el silencio de Terelu en concreto, que daba un portazo a los reporteros al subirse en un vehículo. Así, marcaba el tono de lo que puede esperarse de esta etapa.