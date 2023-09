Gema López, fichaje bomba de 'Espejo Público' para copresentar la sección de corazón con Susanna Griso

Espejo Público da otro golpe sobre la mesa antes del estreno de su nueva competencia en Telecinco, Vamos a ver. El magacín de Antena 3 ha anunciado el fichaje de Gema López, en su regreso a televisión dos meses después del final de Sálvame.

Telecinco fija el horario de 'Vamos a ver', que se adelanta a 'Mañaneros' pero no evita a 'Aruser@s'

Más

La periodista llegará el lunes para copresentar Más Espejo, el bloque dedicado al corazón del espacio junto a Griso. Hay que recordar que el formato fichó reciente a Alberto Díaz, exdirector de Sálvame, para potenciar el segundo tramo del magacín, más centrado en sociedad y corazón. Por tanto, se trata de una unión de dos profesionales más que familiares entre sí, y una apuesta clara por diferenciarse ante el nuevo Vamos a ver de Joaquín Prat en Mediaset.

“Susanna, prepárate porque nos vamos a desmelenar”

Nando Escribano fue el encargado de hacer el anuncio, que de hecho tenía lugar pocos minutos antes de que El programa del verano cerrase su última emisión. “Ha dicho que uno de los motivos por los que acepta es por trabajar con la auténtica reina de las mañanas”, decía el colaborador en el corrillo de esta última parte del programa, antes de mostrar el vídeo en que la propia López se presentaba a su nuevo público.

“Hola a todos, soy Gema López y vengo a contaros una supernoticia. A partir del próximo lunes nos veremos todos los días en la sección Más espejo copresentando los temas del corazón. Susana, prepárate porque nos vamos a desmelenar”, avisaba, antes de que la propia Griso y sus colaboradores estallasen en aplausos.

“Qué suerte poder tenerla aquí. Ha costado este fichaje”, celebraba la presentadora. “A Gema no se le escapa nada”, añadían, recordando que López ya formó parte durante años de la disciplina de Antena 3, en los tiempos de Dónde estás corazón. De hecho, prometían que llegará “con algo fuerte bazo el brazo”.

Alonso Caparrós también estaba participando

López se une al resto de fichajes procedentes de Mediaset con los que se ha potenciado Espejo Público. Además de Miquel Valls, en labores de asistencia a Griso, el prorgama también se había abierto a Laura Fa, Paloma García Pelayo y Beatriz Cortázar en los temas de Sociedad y a Cruz Morcillo en los Sucesos. Pero además, en los últimos días también se había hecho hueco a Alonso Caparrós, otro extertuliano de Sálvame.

“Ayer hablé con ella. Me dijo que no lo sabía aún [qué iba a hacer]... ¡Y hoy me encuentro con esto!”, comentaba Fa, una de las integrantes de la mesa de corazón de este viernes, sobre la noticia, con la que continúa la recolocación de personajes del mundo Sálvame en televisión después de su final tras 14 años.