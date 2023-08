Carmen Borrego llamó a Sandra Barneda en directo para desmentir lo que se dijo en 'Así es la vida'

Los programas de Telecinco siguen escudriñando las entrevistas en las que Terelu Campos y Carmen Borrego aportan algunas novedades sobre el estado de salud de su madre, María Teresa Campos.

A algunos tertulianos parece haberles llamado la atención el hecho de que se hayan restringido las visitas que puede recibir la presentadora, que, a sus 82 años, padece un “importante deterioro cognitivo”.

Antonio Montero, que este jueves se estrenó en Así es la vida, empezó su colaboración haciendo un comentario que no gustó demasiado a Borrego.

El paparazzi cuestionó ese régimen de visitas y habló de un caso concreto. “Yo conozco a una persona que ha estado con Teresa en los últimos años con una confianza absoluta, que ha pasado tardes enteras con ella, y ahora no se le autoriza verla”, declaró.

Le interrumpió la presentadora del programa, Sandra Barneda, para puntualizar que, tal y como habían explicado las hermanas en sus respectivas entrevistas, las visitas se han limitado por recomendación médica.

“Lo desconozco”, agregó él, “pero lo que sé de esta enfermedad es que es bueno todo lo que sea dar cariño”.

Segundos después, Carmen Borrego llamó por teléfono a Barneda para explicar, una vez más, que la familia no ha limitado las visitas por capricho.

“Me gustaría hacer una puntualización para que a todo el mundo ya le quede claro: Ni Terelu ni yo prohibimos la entrada a nadie. Lo único que hacemos es seguir los pasos de los médicos de mi madre. Y los médicos de mi madre dicen que las visitas, en este momento, no le vienen bien porque le alteran”, empezó diciendo.

Sin mencionar a ningún tertuliano, la hija pequeña de María Teresa Campos, rectificó los comentarios que se estaban haciendo en ese mismo plató: “La palabra prohibir es muy fea. Jamás la hemos utilizado, ni mi hermana ni yo”.

Al acabar la inesperada intervención de Borrego, Antonio Montero se dio por enterado: “Nos lo han aclarado, sí”, afirmó el tertuliano, que, no obstante, aprovechó para destacar un detalle sobre la forma en la que las hijas de María Teresa Campos están compartiendo con la opinión pública los pormenores de la enfermedad: “Visualizar esta enfermedad está muy bien. A mí me llama la atención que lo hayan hecho vía exclusiva. Me llama la atención, pero cada uno hace lo que quiere con su vida”.