Lydia Lozano ironiza con la retirada de 'Mía es la venganza' y contesta a Paula Vázquez: “Que hagan esas tonterías...”

Los colaboradores del ya desaparecido Sálvame han vuelto de América con ganas de seguir dando guerra. Los tertulianos han regresado ya a España después de unas semanas en Miami y México grabando su nuevo reality para Netflix. Nada más pisar nuestro país, los televisivos no han dudado en responder a algunas de las polémicas desatadas durante su ausencia. Una de las más sonadas, las críticas que Paula Vázquez ha lanzado contra el formato de corazón de Telecinco tras su cancelación definitiva por parte de Mediaset.

Todo surgió hace unos días cuando, en una entrevista a Bluper para promocionar su nuevo programa El puente de las mentiras de La 1, Vázquez aseguraba que en los últimos tiempos “hemos deteriorado el entretenimiento hasta el punto de meter una cámara en el váter”.

Sin hablar explícitamente de Sálvame, pero sí haciendo alusión a algunas de sus señas de identidad, la presentadora también añadía: “Se nos ha ido tanto de las manos que volvemos a la parte en la que las cosas están otra vez bien coordinadas. Y por eso, los guiones están construidos y el invitado se tiene que sentar donde esté más favorecido con la luz y no donde le salgan unas ojeras terribles porque al presentador le hace gracia que el otro salga mal”.

De hecho, en otra entrevista promocional realizada precisamente para verTele, la gallega afirmaba que “si en algún caso me duele [el final de Sálvame], es porque el equipo técnico se vaya a la calle”.

Lydia contesta a Paula Vázquez... y a Armando del Río

María Patiño fue una de las primeras en contestar a la actual presentadora de TVE y, en las últimas horas, ha sido Lydia Lozano la que ha querido responder a las palabras de la gallega: “A mí ya me gustaría que Paula Vázquez durase otros catorce años en televisión. No sé, me sorprendió mucho, porque a mí siempre me ha caído estupendamente Paula y que hagan esas tonterías... como el actor de Así es la venganza o no sé cómo se llamaba esa serie, con Lydia Bosch, que dijo que había que leer más”, terminó diciendo, aludiendo a las pullas que Armando del Río lanzó contra Sálvame antes del estreno de Mía es la venganza.

''Yo leo, yo voy al cine, yo me veo todas las series, trabajo mucho, y ya está, no sé por qué hay que meterse con nosotros, pero... así es la venganza. ¡Que uy, la han quitado, lo siento muchísimo!“, sentenció irónica la canaria tras ser pillada en el aeropuerto por una reportera de Europa Press. De esta manera, la periodista 'se vengaba' del actor de la ficción de Mediaset, que acabó siendo relegada a Divinity por sus malos resultados de audiencia en la tarde de Telecinco.