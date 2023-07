Terelu Campos da pistas del nuevo reality de 'Sálvame' en Netflix: “Es el rodaje más duro de nuestra vida”

Los colaboradores de Sálvame continúan haciendo las Américas. Los tertulianos del ya desaparecido programa de Telecinco se encuentran en plena grabación del nuevo reality que están grabando juntos para Netflix. Tras una semana en Miami, Belén Esteban, Kiko Matamoros, Víctor Sandoval, Kiko Hernández, Lydia Lozano, Chelo García Cortés, María Patiño y Terelu Campos han viajado hasta México, donde siguen visitando algunos formatos televisivos con los que tienen muchas cosas en común.

Netflix lanza nueva promo del reality de 'Sálvame' por América: "Bye Paracuellos, see you soon"

Más

La última de ellos ha hecho un alto en su “nueva aventura americana” para compartir con los seguidores de su blog en Lecturas cómo está siendo la experiencia. La hija de María Teresa Campos ha explicado que afrontaron su nuevo programa en la plataforma de pago “haciéndolo con muchísima emoción y sabiendo que iba a ser el rodaje más duro de nuestra vida”.

La presentadora recuerda que el 19 de julio se despertó a las 5:00 de la mañana para estar “a las siete en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas, donde habíamos quedado todo el equipo para grabar nuestra entrada”. “Allí nos esperaban muchos compañeros de la prensa. ¡Qué nervios, por Dios!”, rememora la andaluza, que reconoció que “la noche antes de volar” siempre se pone “hecha una histérica” aunque “no me da miedo volar”.

Así están siendo las grabaciones del reality de 'Sálvame'

“Lo que ha ocurrido cuando he llegado a Miami es que me he dado cuenta que he metido lo que no necesitaba y lo que me hacía falta me lo he dejado en Madrid. Una terulada, como diría yo”, sigue contando Campos, que señala que el vuelo fue “largo y cansado”, tras el cual pasaron “el suplicio más grande” en el control de pasaportes. “Estuvimos dos horas esperando”, dice antes de hablar del cansancio que han venido acumulando.

“Lo que estamos haciendo aquí está resultando una experiencia agotadora”, admite Terelu Campos, que asegura que “he llegado a estar 24 horas seguidas sin saber lo que es dormir ni tumbarme en una cama”. “Me levanté a las cinco de la mañana y me acosté a la misma hora. ¡Ostras, esto es más difícil de lo que pensaba!”, lamenta la tertuliana, que avanza que en el reality “está aflorando cómo somos cada uno”. “Cada uno con su estilo, y creo que ese es el encanto de lo que estamos haciendo”, declara antes de añadir que “vais a ver una versión nuestra muy particular”.

Terelu Campos concluye desvelando otro factor que ha hecho más duras las grabaciones: “Todos esperamos que os guste y os enganche. Trabajamos con el calor más infernal que os podáis imaginar”, apunta la presentadora, que cuenta que “nunca había estado en Miami en estas fechas y juro no volver mientras que esté en mi mano”.

“Después de Miami nos vamos a Mexico DF, algo que me hace mucha ilusión porque no lo conozco”, adelantó la malagueña, que revela su deseo de ver allí a Enrique Bunbury en un concierto. “Eso sería lo más que me podría pasar aquí. Sé que es difícil o casi imposible, pero nunca se sabe. La vida te da sorpresas y lo que vais a ver os va a sorprender mucho”, sentencia.