Netflix lanza nueva promo del reality de 'Sálvame' por América: “Bye Paracuellos, see you soon”

Aprovechando la atención generada por el equipo de Sálvame antes de salir de España rumbo a Miami, Netflix ha lanzado un nuevo spot del nuevo reality protagonizado por los colaboradores del extinto magacín. Aún sin título, la pieza en cuestión mantiene el tono humorístico reconocible del programa con sus colaboradores preparándose para decir “see you soon” a nuestro país.

Los colaboradores de 'Sálvame', pillados en el aeropuerto antes de viajar a Miami con Netflix

Cada uno de los colaboradores se despide de sus series queridos: Belén Esteban, Lydia Lozano, Chelo García Cortés y María Patiño lo hacen de sus mascotas, mientras que Kiko Matamoros lo hace de sus aparatos de ejercicio y pesas, y Kiko Hernández se abraza al letrero de Melilla. Terelu Campos aparece comiendo unas tapas en su bar de confianza, mientras Víctor Sandoval se mentaliza antes de volver a Miami, donde vivió y donde vive su exmarido Nacho Polo.

“Rezad para que me den trabajo en Estados Unidos”, pide Lozano a su familia, antes de salir por una puerta, la de su casa, que será familiar para quienes vieran Sálvame. “I love you, San Judás. Me voy a ver a la Virgen de Guadalupe. Bye Paracuellos, see you soon”, añade Esteban, de la que se ofrece una toma falsa al final.

Nuestros protagonistas le dicen “seen you soon” a España para comenzar el rodaje del nuevo docu reality en Miami y Ciudad de México y buscar un nuevo trabajo. ¿Tendrán suerte? #EstánDeViaje #HastaLuegoMariCarmen #NoDejesDeSoñar pic.twitter.com/OrPY1uITBJ — Netflix España (@NetflixES) 20 de julio de 2023

Todos ellos viajaron desde el aeropuerto Adolfo Suárez - Madrid Barajas este miércoles, rumbo a Miami, primera parada de su formato. Junto a ellos estaba David Valldeperas, uno de los directores de Sálvame que apunta también a tener un papel de responsabilidad en esta nueva segunda vida del mítico espacio de corazón de La Fábrica de la Tele.

Así será la nueva vida de 'Sálvame' en Netflix

En su nuevo reality en Netflix, los tertulianos más populares de Sálvame viajarán por Estados Unidos y América Latina para buscar nuevos retos profesionales. El proyecto ha permitido sacar del ERE a una parte de los trabajadores de la productora. La noticia, que se desveló en junio, fue confirmada por el propio programa (en colaboración con El País) durante la última emisión de Sálvame en las tardes de Telecinco, el 23 de junio. “Señoras y señoras, ¡nos vamos a Netflix, nos vamos a América!”, exclamó Belén Esteban al hacerse pública la noticia.