Ana Rosa se despide de las mañanas tras 19 años: “Nos hemos equivocado pero tampoco mucho”

Ana Rosa Quintana ha comparecido ante los medios a escasos días para poner fin a la decimonovena temporada de El programa de AR, la última antes de afrontar el cambio de etapa que la llevará de la mañana a las tardes de Telecinco. Desde las instalaciones de Mediaset, la presentadora y productora ha atendido a los medios, verTele entre ellos, para hacer balance junto a su socio de Unicorn Content, Xelo Montesinos.

Telecinco detalla su nueva era: recupera 'La mirada crítica', bautiza al programa de Prat y anuncia fichaje para 'TardeAR'

Más

“¿Qué no ha pasado en 19 años? Todo tipo de acontecimientos”, se preguntaba Quintana, que agradecía que “Mediaset me ha dejado trabajar libremente”. “Ni [Paolo] Vasile ni [Alessandro] Salem me han dado sugerencias o me han dicho que tuviera cuidado. Si me lo hubieran dicho no sé qué habría pasado”, apunta la profesional, que pone en valor por el hito de haber liderado el magacín durante casi dos decenios.

“No ha habido un magacín presentado por una persona que haya durado 19 años”, afirma, y añade. “Me hubiera gustado 20”. Quintana se despedirá del público matinal este martes 25 de julio, tras una temporada en la que ha promediado un 17% de share y 462.000 espectadores..

Sobre el cierre de esta etapa también abunda Montesinos, CEO de la productora: “Hubiésemos seguido muchos años más”, reconoce. En todo caso, define como “un paso cualitativo” el inminente proyecto, y deja claro, sobre el equipo: “Somos una gran familia y vamos a seguir trabajando con ellos”.

“Nos hemos equivocado pero tampoco mucho”

La directiva de la productora reconoce haber pasado “momentos muy duros en el terreno personal”, dice en evidente alusión al cáncer de mama que tuvo a la presentadora alejada de las pantallas durante más de 10 meses, “pero también en el profesional”. Quintana también se refiere al momento en que le diagnosticaron la enfermedad, y asegura que “Xelo fue la que peor lo pasó, como si fuera la viuda”.

Montesinos ya empezaba la rueda deshaciéndose en elogios a su socia: “Lo que me ha enseñado Ana Rosa es a tener otra familia, la profesional”, declaraba, definiendo para ella estos años en El programa de AR en estos términos. “Estos años han sido crecimiento a nivel personal y profesional al lado de mi amiga y compañera de viaje”.

En este tiempo, dice haber aprendido como clave del éxito el “no conformarnos nunca”: “Es una ambición buena, sana”, dice, a la par que reitera que “estamos donde el público quiere que estemos: Gracias Mediaset”.

La clave para Ana Rosa del éxito continuado del magacín estriba en que “todos los días hemos intentado ponernos en el sillón del espectador y contar todo lo que estaba ocurriendo”. “Nos hemos equivocado porque somos humanos, pero tampoco mucho. Hoy es un día complicado, un día difícil”.

Sobre 'TardeAR': “Soy muy intensa. No quiero una tarde tranquila”

De cara a la nueva era en TardeAR, que arrancará en septiembre, se reconoce “nerviosa”, aunque a la vez lo toma con calma: “Cuando llegue ese puente ya lo cruzaremos”. De hecho, ya le ve partes positivas al cambio de horario y, por tanto, de exigencias laborales: “Voy a poder salir a cenar o al teatro sin tener que mirar el reloj. Hasta ahora era como Cenicienta”, bromea.

Asegura Quintana que habrá “muy poco” de El programa de AR en este nuevo espacio. Tampoco pretende remitir a programas anteriores. “Ya hice las tardes más de 20 años. No voy a hacer la tarde que hicimos. Ha cambiado la sociedad, la televisión y todo. La mañana tiene exigencias de actualidad y la tarde tiene otro ritmo”.

Eso sí, ella avisa: “Soy muy intensa. No quiero una tarde tranquila. Quiero sorprender al espectador todo el tiempo”. Recuerda el ejemplo de El programa de AR en sus orígenes de lo que espera conseguir: “Cuando empezamos, María Teresa Campos estaba en Antena 3 [Cada día] y nosotros queríamos hacer algo innovador. Ella tenía a Rocío Jurado recién llegada de Houston. Dije que haríamos un 15% e hicimos un 36%”, recuerda.

Hay que recordar que, en principio, no hay previsión de cambios con Cuatro al día, el magacín también producido por Unicorn Content para Cuatro. Sobre los posibles parecidos entre TardeAR y este, Montesinos, comenta: “Cuatro al día está muy definido y tiene una estructura muy consolidada. No van a tener el mismo tono”.

Ana Rosa sugirió a Terradillos y Prat para las mañanas

También en la rueda estuvo presente Jaime Guerra, director de la División de Producción de Contenidos de Mediaset España. El directivo indicó que el nuevo formato, que contará con Beatriz Archidona como rostro destacado, durará “una tres horas”. No hay, de momento, fecha de estreno, aunque no será a principios de septiembre. Entre tanto, seguirá la emisión de Así es la vida, concebido para el verano.

A la par que TardeAR, llegarán los nuevos programas de la mañana: Ana Terradillos estará al frente de la nueva tertulia política, con la que se recupera la marca La mirada crítica; y Joaquín Prat estará al cargo del magacín Vamos a ver. Ambos estarán producidos por Unicorn Content, que refrenda su posición prioritaria en la producción televisiva.

Quintana afirma que fue ella quien sugirió a sus presentadores para la mañana, aunque recalca que “siempre es decisión de la cadena”. “En Unicorn intentamos promocionar a nuestra gente y siempre nos ha salido muy bien”.

En todo caso, Guerra no tuvo dudas a la hora de defender a estos profesionales, tan vinculados a Ana Rosa: “No ha habido debate, sin discusión. Son personas con experiencia sobrada”.