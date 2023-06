'Sálvame' se venga de Armando del Río, que rechaza su invitación 'evenenada': “Me vais a despellejar, prefiero no ir”

Sálvame ha arrancado el programa de este martes respondiendo a Armando del Río, actor de Mía es la venganza la serie que ha sustituido a Sálvame Limón en las tardes de Telecinco dos semanas antes de que el espacio diario de corazón desaparezca definitivamente de la cadena. El intérprete realizó recientemente unas declaraciones en las que parecía celebrar el fin del formato.

“Si vamos a ser los que sustituiremos a Sálvame, nos tendrían que dar las gracias”, dijo Del Río durante una entrevista en vídeo con El Televisero. “Hay que cambiar un poco el chip en este país, y dejar temas de Sálvame para ver una serie diaria o leer un libro”, siguió defendiendo el actor.

'Sálvame' contesta a Armando del Río

Lejos de rehuir la polémica, Sálvame ha decidido hacerle frente, haciéndose eco de las palabras del actor de la nueva serie de Lydia Bosch en Telecinco. Al comienzo de la tarde este martes, el programa ha emitido las declaraciones de Del Río, respondiéndole desde el plató de Mediaset con una propuesta para que visite el programa.

“A falta de 9 programas para el final de Sálvame, queremos premiar a todos aquellos que nos quieren, que nos han querido y que siempre nos querrán”, empezó diciendo irónica María Patiño. “Hoy vamos a empezar por un actor que se merece este reconocimiento, que es leyenda del cine español, que acaba de fichar por esta cadena y que ha dicho esto sobre nosotros”, continuó con sorna Adela González.

Tras escuchar de nuevo sus palabras, las presentadores alzaron la voz para contestarle: “Pero antes de hacerle entrega del premio, Armando del Río, protagonista de la nueva serie de Mediaset Mía es la venganza vamos a hacer un repaso por su prolífica carrera como actor”, dijo con retintín Patiño antes de dar paso a un vídeo, orquestado por German González, con el que el programa sacaba punta a la trayectoria profesional del intérprete.

'Sálvame' llama a Armando del Río y el actor se disculpa

“Hoy le queremos dar a Armando el premio más importante de su carrera”, anunció el programa antes de que Adela González apareciese en pantalla con una réplica de un Oscar en la mano. “La dirección de Sálvame ha invitado a Armando del Río a recoger este premio y esto es lo que nos ha dicho”, afirmó la presentadora antes de dar paso a unas nuevas imágenes, correspondientes a la llamada que han hecho al actor, invitándole al plató.

“No puedo ir, te lo agradezco. Se ha formado un chocho con esto, que no era mi intención hablar de Sálvame mal, ni nada. Se ha montado un poco de lío en Twitter y paso de meterme en más berenjenales”, empezó explicando el intérprete, antes de que un miembro del equipo insistiese en su invitación, proponiéndole que acudiese al programa para explicarles qué tienen que cambiar o de hacer mejor bajo su punto de vista.

“No, no, yo no tengo que decir que es lo que tenéis que hacer mejor a estas alturas. Lleváis 14 años con muy buenas audiencias y no me meto en eso. Yo lo único que digo es que no veo el programa y cada uno hace lo que quiere y da su punto de vista. Era una broma lo de que igual nos tenían que dar las gracias, porque como sabéis hay gente a la que le gusta y gente a la que no. Pero se saca todo de contexto y se vuelve todo una bola muy grandre”, siguió explicándose.

“Tendría hueco el viernes, pero voy a ir ahí y me vais a despellejar, o sea que casi prefiero no ir”, señaló entonces Del Río. “No era mi intención meter un aguijón, me hacían una entrevista y lo dije medio de broma. Me faltó decir que era una broma y no lo dije, pero ya está. Disculpas si se han sentido mal los seguidores de Sálvame, yo no veo el programa y cada uno puede dar su opinión”, sentenció el actor.

María Patiño zanjó el tema recordando a Del Río que “su premio le estaba esperando” y que podía ir a recogerlo cuando quisiese. “Esto es tuyo”, afirmó sonriente la presentadora.