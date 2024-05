Valeria Ros llamó a Bustamante desde 'La Resistencia' para que cantara 'Dos hombres y un destino' con Broncano

Valeria Ros y David Bustamante han hecho buenas migas durante su participación en Tu cara me suena 11. Al menos eso pareció este jueves en La Resistencia, pues la 'zapeadora' no dudó en coger el teléfono y llamar al cántabro para hacerle una inesperada propuesta: que cantara en ese momento Dos hombres y un destino, su hit con el añorado Àlex Casademunt, a dúo con David Broncano.

“No tengo ni idea si lo va a coger o no”, avisó la humorista antes de ponerse en contacto con el cantante, que tardó tan poco en coger el teléfono como en mostrar su entusiasmo por estar, aunque fuese vía telefónica, en el programa de Movistar Plus+. “Ah coño, saluda a Broncano”, dijo antes de autoinvitarse a una próxima entrega, pues ha sacado “otro perfume” y quiere promocionarlo. “La pasta que se lleva por sacar perfumes”, comentó Ros ante las risas del cántabro. “Virgen Santa, macho. No se cansa de ganar pasta”, reiteró Broncano.

A continuación, llegó el 'gran' momento: la música empezó a sonar y David Broncano y David Bustamante interpretaron Dos hombres y un destino, aunque de aquella manera. Broncano, porque demostró que no es cantante. Y Bustamante, porque no escuchaba la parte musical de la canción. “Daros cuenta de que yo por teléfono no oigo la música”, dijo el que fuera concursante de Operación Triunfo para explicar sus dificultades durante la 'actuación'.

Aun así, sus problemas parecieron pasar desapercibidos para Broncano, que dijo: “David canta tan bien que digo: 'La está haciendo a tempo y no sabe ni lo que está sonando”. “A ver, la ha cantado 500.000 veces”, apuntó Valeria Ros antes de que el presentador dejara una última conclusión: “Sonaba mejor él sin saber lo que estaba sonando que tú y yo viendo la letra”