Final Eurovisión 2024: horarios, orden de actuación, y turnos del 'Zorra' de Nebulossa y la polémica Israel

Eurovisión ha vivido una semana mucho más convulsa de lo habitual en esta edición 2024. La participación de Israel ha marcado tanto su segunda semifinal como estas horas previas a su gran final, que se disputa en el Malmö Arena de la ciudad de Suecia a partir de las 21:00 horas de este sábado 11 de mayo.

Una fecha que los eurofans tienen marcada en rojo desde hace meses, y a la que se sumará el resto del público que conforma la siempre millonaria audiencia del festival. Pero esta vez, será en un ambiente enrarecido, tras un ensayo general con ausencia investigada de Países Bajos y desfile sin banderas, el acoso de la prensa israelí a un periodista español, el corte de la señal de la TV belga durante la actuación de Eden Golan con su tema Hurricane, la tensión en la rueda de prensa posterior a la segunda semifinal, o tras una manifestación con miles de personas en Malmö.

La UER no ha sabido manejar la polémica, pagando cara su tibieza con Israel primero escudada en que el festival es “apolítico”, para luego mostrar una clara parcialidad al censurar a artistas por tener gestos con Palestina, como han denunciado ellos mismos, o prohibir portar banderas de no participantes en el estadio. Y lo más importante es que este clima ha hecho que Israel se convierta en una de las grandes favoritas, beneficiada además por el sistema de votación del festival.

Con esa enorme mancha a la UER que ha ido impregnando todo el festival, y que le hará quedar para siempre como el Eurovisión que permitió participar a Israel mientras perpetraba su masacre en Gaza, la final se presenta como un aparente duelo entre Croacia con Baby Lasagna y su Rim Tim Tagi Dim, e Israel con Eden Golan y su Hurricane. Aunque Suiza, Francia, Ucrania e Irlanda también quieren tener algo que decir.

Por su parte, España afronta una edición sin muchas expectativas con Nebulossa y su tema Zorra, apelando más bien a una segura diversión del público. En verTele hemos entrevistado a Mery Bas y Mark Dasousa antes de esta final, con su filosofía clara: “Evidentemente no quieres estar de los últimos, pero nos sentimos superganadores”.

Cuándo y dónde ver la final de Eurovisión 2024:

Cuándo: Sábado 11 de mayo, a las 21:00 horas. La previsión es que acabe sobre las 1:00 horas.

Dónde: En La 1 de TVE gratis y en abierto, y también a través de la plataforma RTVE Play.

Orden de actuación, artistas y canciones de la final:

La final de Eurovisión 2024 cuenta con 26 países. Diez provienen de la primera semifinal, diez de la segunda semifinal, los cinco del “Big Five” (Francia, Alemania, Italia, España y Reino Unido), y la anfitriona Suecia. El orden de actuación será el siguiente:

Suecia: Marcus & Martinus (Unforgettable) Ucrania: alyona alyona & Jerry Heil (Teresa & Maria) Alemania: ISAAK (Always On The Run) Luxemburgo: TALI (Fighter) Países Bajos: Joost Klein (Europapa) Israel: Eden Golan (Hurricane) Lituania: Silvester Belt (Luktelk) España: Nebulossa ( Zorra ) Estonia: 5MIINUST x Puuluup (Nendest. narkootikumidest ei tea me (küll) midagi) Irlanda: Bambie Thud (Doomsday Blue) Letonia: Dons (Hollow) Grecia: Marina Satti (Zari) Reino Unido: Olly Alexander (Dizzy) Noruega: Gate (Ulveham) Italia: Angelina Mango (La Noia) Serbia: Teya Dora (Ramonda) Finlandia: Windows95man (No Rules!) Portugal: Iolanda (Grito) Armenia: Ladaniva (Jako) Chipre: Silia Kapsis (Liar) Suiza: Nemo (The Code) Eslovenia: Raiven (Veronika) Croacia: Baby Lasagna (Rim Tim Tagi Dim) Georgia: Nutsa (Firefighter) Francia: Slimane (Mon Amour) Austria: Kaleen (We Will Rave)

Artistas invitados de la final de Eurovisión 2024:

La gran final de Eurovisión 2024 tirará la casa por la ventana en cuanto a artistas invitados se refiere. Abrirá la gala Björn Skifs, que cantará su éxito Hooked on a feeling. Y durante la celebración habrá otros platos fuertes: Loreen volverá como vencedora y realizará un medley que acaba con Tatoo, el tema con el que ganó el año pasado en Liverpool y por el que el festival se celebra en Suecia.

Además, también actuarán juntas Charlotte Perrelli (sueca vencedora en 1999 con Take me to your heaven), Carola (sueca triunfadora en 1991 con Fångad av en stormvind), y Conchita Wurst, la icónica vencedora en 2014, hace 10 años, con Rise like a phoenix. De hecho, parece que Eurovisión se guarda una sorpresa, porque parece que será para ofrecer una actuación especial en homenaje a ABBA por los 50 años de su victoria en el festival.

Las presentadoras de Eurovisión 2024:

Como en todo el festival, las dos presentadoras serán la estrella de Hollywood Malin Åkerman, conocida especialmente por Watchmen y por la serie Billions; y la cantante y cómica Petra Mede, con amplia experiencia en estas funciones.

En España, de la retransmisión en RTVE se encargarán nuevamente Tony Aguilar y Julia Varela, junto al experto en Eurovisión Víctor Escudero como asesor y comentarista.