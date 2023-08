Belén Esteban lanza un dardo a Telecinco: “A 'Sálvame' no nos querían, pues que dejen de hablar de nosotros”

Belén Esteban ya ha vuelto a España después de varias semanas 'haciendo las Américas' junto al resto de colaboradores del ya extinto Sálvame. Los extertulianos de Telecinco han regresado a nuestro país y compartido ya sensaciones de lo que han sido las grabaciones de su nuevo reality con Netflix. Nada más pisar Madrid, la de San Blas ha querido responder a los rumores de crisis con su marido que han difundido desde Mediaset durante su viaje.

Rosa Villacastín opina sobre el cambio de 'Sálvame' por Ana Rosa Quintana: "Es más política"

Más

Este mismo domingo, Belén Esteban era pillada a las puertas de su casa por una reportera de Fiesta, con la que se mostraba irónica, asegurando que acababa de llegar del juzgado de firmar los papeles de divorcio con su pareja, Miguel Marcos. Acto seguido, se ponía muy seria para lanzar un aviso a navegantes: “Ya vamos a tomar medidas legales”, dijo ante las cámaras de la que fuese su cadena.

El dardo de Belén Esteban contra Telecinco

En las últimas horas, unas nuevas imágenes de ese mismo momento han sido difundidas por Europa Press. En ellas, se pueden ver otras declaraciones de la tertuliana que fueron eliminadas por el mencionado programa de Telecinco.

“Sólo tengo que decir, que la gente vea Netflix, que hemos hecho una cosa extraordinaria y estoy muy feliz”, dijo promocionando su nuevo proyecto profesional lejos de Mediaset, su antigua empresa a la que no dudó en lanzar un dardo.

“Pero también me hago una pregunta. A Sálvame no nos querían, ¿no? Joder, pues que dejen de hablar de nosotros. ¡Suerte! Que veo que las cosas no van tan bien... ¡Suerte!”, decía Esteban con una irónica sonrisa, aludiendo al mínimo histórico de audiencias registrado por Telecinco en julio, mientras cerraba la puerta de su domicilio.

Belén Esteban avisa de “medidas legales” en Telecinco

Durante su entrevista con la periodista de Fiesta, Belén Esteban se puso seria para contestar a los rumores de crisis con su pareja: “Como me han puesto un poco al día: mi marido, porque se ponga en un photocall, no es famoso. Cuando se pone, es porque la prensa se lo pide y porque va acompañado de su mujer”, defendía la madrileña. “Lo mismo podría decir del compañero Aurelio Manzano, que lo he visto en photocalls. Pero Aurelio, te mando un beso”, concluyó de nuevo con ironía antes de dirigirse a Vergara.

“Y Mónica... qué pena”, decía en referencia a la tertuliana de Fiesta. “Estoy superfeliz, estoy superbien. Mi marido no ha ido ni a un programa, ni ha cobrado, ni ha salido en una exclusiva. Entonces, un poquito de respeto”, continuó. “También quiero recordar que se ha mandado un comunicado y ya vamos a tomar medidas legales. Porque de mí, sí. Pero de él, no”, sentenció la excolaboradora de Telecinco, aludiendo a un comunicado lanzado hace unos días en sus redes sociales en el que se pedía que se parase de hablar de Miguel.

“Nosotros nos hacemos eco de todo lo que hace Belén Esteban que, que yo sepa, es la famosa y si tiene una bronca en la calle, mi obligación es contarlo”, se defendió en plató Vergara. “Efectivamente, yo alguna vez he posado en un photocall, pero de mi vida nadie habla, porque nadie sabe nada de ella. Sin embargo, de la vida de tu marido, has hablado tú”, se defendió por su parte Manzano.