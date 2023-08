Rosa Villacastín opina sobre el cambio de 'Sálvame' por Ana Rosa Quintana: “Es más política”

Ahora que Ana Rosa Quintana ha ganado más peso ideológico y político en la nueva Mediaset, y además de producir los dos espacios de la mañana de Telecinco presentados por Joaquín Prat y Ana Terradillos ella saltará a la franja vespertina para pilotarTardeAR, ha llamado más la atención su diferencia ideológica con Rosa Villacastín, la que fuera su compañera en Extra Rosa en Antena 3 a finales de los 90.

Sobre ello le han preguntado a la periodista durante una entrevista en El Purgatorio, en la que Villacastín defiende a su excompañera al asegurar que es “muy buena periodista” y añadir su capacidad ante la cámara: “Tiene esto de cintura para arriba y una sonrisa que no la tiene nadie en televisión”. Eso sí, aunque reconoce que hacían muy buen equipo, incide en que el programa era “suyo” al hablar de Extra Rosa, y sobre su relación personal aclara que “nunca hablamos de política”.

La periodista explica: “Cuando nos vemos hablamos de su chico, del mío, de sus hijos, de si se va a ir a Sevilla o no... y luego ha tenido un año complicado para ella. No vamos a hablar de política. Pero creo, haciendo memoria, que no hemos discutido nunca de política”.

Su opinión sobre la estrategia de Telecinco

Lo que sí se permite Villacastín es dar su opinión sobre la nueva estrategia de Telecinco en torno a Ana Rosa Quintana, que desde septiembre suplirá a Sálvame en las tardes. Para la periodista, es todo una cuestión política e ideológica. Comienza por recordar que hasta ahora, Telecinco hacía una televisión “de divertimento. No era ni política ni nada de nada”, pero que todo empezó a cambiar con el adiós de Vasile, y recordando su modelo: “Primero se quitaron de en medio a Vasile. Es verdad que hacía una televisión que podría gustar o no, pero era endogámica. Empezaba el Sálvame y todos los demás programas iban siguiendo a Sálvame”.

Sin embargo, y según su visión, el panorama electoral lo cambió todo: “Se acercaban las elecciones, y unas elecciones peliagudas. Y entonces ya habían avisado de que lo iban a quitar. Pero yo creo que ni siquiera los directivos sabían que les iban a quitar. ¿Y quién va? Pues Ana Rosa”.

Rosa Villacastín no tiene reparos en señalar que su excompañera es un perfil muy diferente: “Ana Rosa es más política que los de Sálvame, aunque Jorge Javier es bastante político. Y bueno, pues el presidente de la cadena que es Borja Prado, lógicamente tira para donde tira, hacia la derecha. No va a tirar ni por los socialistas ni por los de Podemos. Entonces yo creo que les interesa tener esa parte muy importante de la tarde bastante cubierta en lo que a política se refiere. Cubierta para que le venga bien al PP”.

Su valoración del fin de 'Sálvame' y de Jorge Javier

Aunque Villacastín prioriza que el fin de Sálvame ha sido por cuestión ideológica, también reconoce que sus audiencias habían bajado y que era un formato que “había degenerado, estaba desgastado”, lamentando que optasen por sacar “toda la porquería de los colaboradores”: “Si son tan malos, quítalos. No me parece que eso sea el camino”, explica, aún reconociendo que es muy difícil rellenar cinco horas de televisión.

Del mismo modo, y tras el cisma que produjo la docuserie Rocío, contar la verdad para seguir viva, Villacastín es muy clara: “¡Sálvame no es un programa feminista, por favor! ¡Pero si a las mujeres las han maltratado, pese a todo lo de Rocío Carrasco! Feminismo es cuando tratas a todas bien, pero si tienes una colaboradora y la estás machacando, eso no es feminismo”.

La periodista también opina sobre Jorge Javier Vázquez fijándose en su famosa exclamación de “este es un programa de rojos y maricones”: “Se ha equivocado en la forma de mostrar su ideología. No es que sea de izquierdas, que lo es, sino en la forma de decir las cosas. Tú puedes defender la homosexualidad, lógicamente, y cómo no la va a defender él, pero sin necesidad de esa agresividad. Tú vas a un hospital y Sálvame lo tiene todo el mundo puesto. Vas a una residencia, y están las televisiones puestas con Sálvame. Es el programa de la tarde durante 14 años. No todo el mundo está preparado para ese choque, ni para que le digan eso. Yo creo que era innecesario. Se le ha subido mucho a la cabeza, el dinero sobre todo”.