Belén Esteban avisa en Telecinco tras los rumores de crisis con su marido: “Ya vamos a tomar medidas legales”

Fiesta de verano, versión estival del programa presentado por Emma García en Telecinco, ha abordado un día más los rumores que apuntan a una posible crisis de pareja entre Belén Esteban y su marido Miguel Marcos. Este domingo, la de San Blas ha sido pillada por fuera de su casa por una reportera del espacio de Mediaset, a su llegada a España tras viajar a América, donde ha tenido lugar las grabaciones del nuevo reality de Sálvame en Netflix.

La tertuliana tiró de ironía para contestar a las informaciones que se han dado sobre su matrimonio, entre ellas, la aportada hace una semana por Mónika Vergara, colaboradora de Fiesta que habló de una supuesta bronca que Belén y Miguel habían mantenido en plena calle.

“Acabamos de firmar la separación. Hemos discutido en la calle y hay imágenes que no han salido. Bueno... hemos tenido una ahora mismo en la calle a gritos... Nos hemos separado. Tenemos un perrito que se llama Noa, y hemos firmado la custodia. Lunes, martes y miércoles le toca a él, y a mí me toca jueves, viernes, sábado y domingo”, empezó diciendo con sorna Esteban, a las preguntas de la periodista Miriam Muñoz sobre su situación.

Belén responde a Aurelio Manzano y Mónika Vergara

Segundos después, Belén Esteban se ponía más seria para abordar de verdad el asunto: “Como me han puesto un poco al día: mi marido, porque se ponga en un photocall, no es famoso. Cuando se pone, es porque la prensa se lo pide y porque va acompañado de su mujer”, defendía la madrileña. “Lo mismo podría decir del compañero Aurelio Manzano, que lo he visto en photocalls. Pero Aurelio, te mando un beso”, concluyó de nuevo con ironía antes de dirigirse a Vergara.

“Y Mónica... qué pena”, decía en referencia a la tertuliana de Fiesta. “Estoy superfeliz, estoy superbien. Mi marido no ha ido ni a un programa, ni ha cobrado, ni ha salido en una exclusiva. Entonces, un poquito de respeto”, continuó “También quiero recordar que se ha mandado un comunicado y ya vamos a tomar medidas legales. Porque de mí, sí. Pero de él, no”, sentenció la excolaboradora de Telecinco, aludiendo a un comunicado lanzado hace unos días en sus redes sociales en el que se pedía que se parase de hablar de Miguel.

“Nosotros nos hacemos eco de todo lo que hace Belén Esteban que, que yo sepa, es la famosa y si tiene una bronca en la calle, mi obligación es contarlo”, se defendió Vergara. “Efectivamente, yo alguna vez he posado en un photocall, pero de mi vida nadie habla, porque nadie sabe nada de ella. Sin embargo, de la vida de tu marido, has hablado tú”, se defendió por su parte Manzano.