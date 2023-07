Aurelio Manzano asegura que 'Sálvame' “pactó” las reconciliaciones de Belén Esteban y Fran Álvarez

Fiesta lleva semanas especulando con la supuesta crisis de pareja entre Belén Esteban y Miguel Marcos. El tema fue a más este sábado, cuando el programa debatió si el marido de la tertuliana es una persona anónima, como él exige que se le trate, o su privacidad puede ser expuesta por los medios de comunicación.

Cristina Pedroche comparte las "dudas" que tuvo cuando le ofrecieron presentar 'Password'

Más

Belén niega los rumores, pero en Fiesta no dan un paso atrás. De hecho, Aurelio Manzano pone en duda la reacción de la celebrity, a la que acusa de no haber sido transparente en otras ocasiones.

Es más, el tertuliano incluso afirma que Toño Sanchís [exrepresentante de Belén Esteban] “pactó” con Sálvame las “reconciliaciones” entre Belén y su exmarido Fran Álvarez.

“No me gusta hablar de Fran Álvarez porque no está aquí”, empezó diciendo Manzano para recordar que Álvarez, fallecido en 2020, no tiene la oportunidad de defenderse de cualquier acusación que se haga sobre él.

Después señaló al formato que produce La Fábrica de la Tele: “Es verdad que en esas peleas y reconciliaciones, las peleas eran verdad y las reconciliaciones eran pactadas, pero no por Belén, sino por Toño y su programa, porque convenía que volvieran en un momento determinado”, aseguró el colaborador de Fiesta, quien prefirió no ahondar en este delicado asunto: “Eso es lo único que voy a decir de este tema”.