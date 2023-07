Cristina Pedroche comparte las “dudas” que tuvo cuando le ofrecieron presentar 'Password'

Las dudas asaltaron a Cristina Pedroche cuando le propusieron presentar Password, el histórico concurso de Cuatro que este viernes fue rescatado por Antena 3. El ansiado proyecto, que en un principio se le iba a encargar a Luján Argüelles, le llegó al poco tiempo de saber que estaba embarazada, una coincidencia que inquietó a la colaboradora de Zapeando.

Finalmente aceptó al trabajo, pero no le resultó fácil tomar la decisión porque le daba miedo no estar al cien por cien. “Llevaba mucho tiempo deseando dar un paso más en mi profesión y cuando me propusieron presentar Password ya estaba embarazada de muy poco”, ha contado en su perfil de Instagram.

“Nadie lo sabía, y la verdad es que al principio dudé. Dudé de si podría y de si lo haría bien. Menos mal que tuve un gran apoyo tanto por la cadena, la productora, amigos y familia, y acepté”, comenta orgullosa.

Las grabaciones se llevaron a cabo cuando llevaba cinco meses de embarazo. La experiencia fue buena, esa es la impresión que tiene ahora cuando echa la vista atrás para recordar cómo fueron aquellas jornadas en plató.

“Creo que nunca me había sentido tan especial y con una energía más bonita. Tener en mi tripa a mi hija me hacía sentirme más segura, me daba fuerza y hacía que se me olvidaran las largas horas de rodaje. Me acostaba y me levantaba con una gran sonrisa”, asegura.

Y no puede evitar pensar lo que ocurrirá cuando su hija, que nació a mediados de julio, vea estas primeras entregas de Password: “Cuando sepa que estaba dentro de mí se sentirá orgullosa de su madre, y esto hace que me explote el corazón. Este programa ha sido y es mi sueño. Y ahora por fin lo comparto con todos vosotros”, concluye la presentadora.

En Instagram ha publicado este mensaje, y en Instagram le ha respondido el equipo de Atresmedia: “No tenemos 'passwords' para definir tu trabajazo en Password”.