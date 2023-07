Antena 3 estrena un 'Password' a la medida de Pedroche, que decepciona con su mecánica y obvia su pasado en Cuatro

Si algo funciona, mejor no lo toques. Esta es una máxima de la vida que debió aplicarse Atresmedia cuando decidió traer Password de vuelta a nuestra televisión. El recordado concurso que triunfó en Cuatro con Luján Argüelles ha iniciado este viernes una nueva etapa en Antena 3, con una solvente Cristina Pedroche que borró por completo en su discurso inicial el pasado del formato en nuestro país.

“¡Hola a todos! Buenas noches y bienvenidos a Password, el mítico concurso de palabras que, tras triunfar en Estados Unidos, por fin llega a España de la mano... ¡de la Pedroche!”, exclamó la vallecana, que no es que no hiciese mención al paso del programa por la competencia, sino que habló como si nunca se hubiese emitido dentro de nuestras fronteras.

Al margen de este llamativo 'olvido', Password ha vuelto con una renovada mecánica, fiel a la adaptación que la NBC relanzó en 2022 en Estados Unidos con Jimmy Fallon a los mandos de su producción, pero que puede defraudar a los más puristas del formato. Cierto es que la cadena ha resucitado el programa a través de una edición “XL”, término añadido a su título oficial con el que dejan claro que se trata de una versión pensada para los especiales de su prime time. Se desconoce si Password mantendrá esta nueva mecánica en su salto al daytime -su hábitat natural-, siempre que Atresmedia decida seguir apostando por el concurso y acabe recalando en alguna de sus franjas diarias. Pero esto todavía no se ha confirmado.

De momento, el grupo de San Sebastián de los Reyes tiene cuatro oportunidades, una por cada entrega que emitirá los próximos viernes de verano, para captar en horario de máxima audiencia la atención de los espectadores. Algo que servirá de test de cara a concretar el futuro del formato.

'Password' cambia su mecánica en Antena 3

En esa intentona, la cadena tal vez no encuentre a su favor a los seguidores más fieles de Password que ansiaban el regreso del concurso y que se han encontrado con una versión bastante distinta a la que recordaban. Como ya explicamos, la nueva mecánica del programa, en el que los concursantes (ayudados de dos famosos) deben adivinar una serie de palabras a través de otras que le sirvan como pistas, se divide en tres fases:

Primera partida: dos concursantes competirán con la ayuda de los invitados por ganar esta partida. El que lo consiga se clasifica para la 'superpartida', previo paso por una ronda rápida en la podrá llevarse hasta 10.000€ si acierta 10 palabras en 60 segundos. Segunda partida: dos nuevos participantes lucharán con la ayuda de los mismos invitados por ganar esta partida. Al igual que en la primera, el que lo consiga podrá ganar hasta 10.000€ en la ronda rápida y es automáticamente finalista de la Superpartida. Superpartida: los dos ganadores de las partidas se enfrentarán, de nuevo con la ayuda de los invitados, en una partida definitiva con idéntica dinámica a las dos anteriores. El que venza, pasará a la ronda final (también igual a la de las fases previas), en la que se ponen 20.000 euros extra en juego. Si el concursante logra adivinar 10 palabras en 1 minuto, se alzará con este premio.

En definitiva, los espectadores de Antena 3 verán en cada entrega tres fases diferentes que, a efectos reales, son exactamente iguales, lo que convierte el juego en monótono. Esto, sumado a que los enfrentamientos son ahora más lentos al jugar las dos parejas con la misma palabra hasta que alguien acierte, hace que el público se pueda desesperar al ver que el programa no avanza.

En la mecánica original, Password gozaba de un mayor ritmo, ya que se jugaba con muchas más palabras y se producían momentos verdaderamente divertidos por las ocurrencias y fallos que cometían los participantes al tener que decir, con el tiempo en contra, lo primero que se les pasase por la cabeza -recordemos aquel mítico 'abril - cerral'-. Ahora, los contendientes concursan con apenas cuatro o cinco palabras por ronda y mucho más tiempo para pensar en las pistas, lo que facilita mucho las cosas. Tanto es así que Password entregó a la primera su primer bote de 20.000 euros.

Por otro lado, a pesar de que Pedroche recordó que las pistas tienen que ser de una sola palabra, sin el uso de la mímica con los brazos (aunque sí “con la cara y los hombritos”) y sin utilizar la raíz del password que se busca, el concurso se muestra bastante permisivo en la ayuda que concursantes y famosos se van dando durante las pruebas. ¿De verdad vale dar como pista 'Rima' para la palabra 'Grima'? Pues parece que sí.

Tampoco hay que dejar pasar por alto que ahora los passwords no se leen en una pantalla, sino que los participantes los descubren a través de unas tarjetas que les va entregando la presentadora. Este sistema, además de arcaico, ralentiza aún más la mecánica, ya que cada término en juego requiere de una mayor parafernalia.

Pedroche, como en casa con David Muñoz y Miki Nadal

Mecánica aparte, durante el estreno todos los ojos estaban puestos en su nueva maestra de ceremonias: Cristina Pedroche. La habitual colaboradora de Zapeando fue elegida 'de rebote' como presentadora del concurso después de que Luján Argüelles, primera opción de Antena 3, no pudiese aceptar el proyecto al decantarse por el Brigada Tech que acabó naufragando en Televisión Española.

Todo ello, sumado a que se trataba del primer 'prime time' en cinco años de Pedroche en Antena 3, hacía que la presión para la vallecana fuese muy grande. Pero lo cierto es que la presentadora salió bastante indemne, al menos en su puesta de largo, cogiendo con mucha solvencia y naturalidad las riendas del formato.

Antena 3 no se lo puso tampoco muy difícil, organizando un debut cómodo, a su medida, con la presencia en plató de dos invitados muy especiales para la madrileña. Por un lado, su amigo Miki Nadal, con quien ha compartido una década a diario en televisión y, por otro, su marido y padre de su recién nacida hija, el cocinero David Muñoz. Pedroche se valió de su complicidad con ambos para mostrarse mucho más segura ante las cámaras, compartiendo bromas y piques con ellos durante toda la noche.

“Hoy es un día muy especial. No puedo estar más feliz, no sólo por presentar este maravilloso programa, sino por los invitados que han venido a ayudar a los concursantes. Ellos son mi amigo del alma Miki Nadal y mi marido David Muñoz”, anunció al comienzo de la velada una Pedroche que no dudó en piropear a su pareja y profesarle su amor a los cuatro vientos.

“Os lo digo en serio, estoy muy emocionada, porque tengo aquí a mis amigos, a mi familia, a todos vosotros... gracias por estar en Password. No puedo estar más orgullosa de presentar este maravilloso programa”, concluyó la presentadora con una ilusión que traspasaba la pantalla. Ojalá le salga bien la jugada a Antena 3 y el público refrende pese a todo el formato, que se merece una nueva oportunidad en las tardes de la cadena. Eso sí, con la mecánica y el ritmo de siempre. Por favor.