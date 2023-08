Las 10 grandes bazas con las que Telecinco abrirá temporada, con un nuevo programa para Carlos Sobera

Con agosto ya iniciado, los diferentes grupos de televisión se encuentran trabajando ya a destajo en lo que será la programación de sus principales canales durante la próxima temporada. Antena 3, de momento, sólo ha empezado a promocionar The Floor, nuevo concurso con Manel Fuentes al frente. Sin embargo, Mediaset ha sido la primera en dar realmente un paso adelante y anunciar oficialmente todas sus bazas.

Cuatro anuncia ya sus 10 apuestas principales para la próxima temporada, con cuatro novedades

Más

Primero lo hizo con Cuatro, desvelando las 10 apuestas con las que intentará resucitar el canal y ahora, ha hecho lo propio con Telecinco con una gran novedad entre los programas y series que conformarán su parrilla en el nuevo curso televisivo que arranca el próximo mes de septiembre.

Las 10 bazas de Telecinco para remontar sus audiencias

A través de una larga promo, Telecinco ha desvelado los principales productos de su nueva temporada:

En cuanto a la ficción, Telecinco seguirá apostando por nuevos títulos de cine (como Top Gun: Maverick, Way down o Frozen II, entre otros) y de series, como la tercera temporada de Entrevías o la decimotercera de La que se avecina, disponible desde noviembre del año pasado en Amazon Pime Video.

En el apartado diario, la cadena recuerda la nueva configuración de sus mañanas tras la desaparición definitiva de El programa de Ana Rosa. Telecinco rescata La mirada crítica con Ana Terradillos como presentadora, tertulia política a la que acompañará Vamos a ver, nuevo magacín con Joaquín Prat que abordará temas de actualidad y corazón. Mediaset también anuncia TardeAR, programa con el que Ana Rosa Quintana saltará a las tardes, ocupando el hueco del extinto Sálvame y sustituyendo al veraniego Así es la vida en la franja vespertina.

Telecinco enumera, por otro lado, sus apuestas para el prime time, con el esperado regreso de GH VIP (que contará con Marta Flich como presentadora de las galas y Ion Aramendi de los debates); la ya anunciada nueva temporada de Got Talent, y la continuidad de La última noche, programa de Sandra Barneda que reemplaza los viernes al también desaparecido Deluxe.

Pero, como gran novedad, Mediaset anuncia el lanzamiento de un nuevo formato: El musical de tu vida, un novedoso show que tendrá a Carlos Sobera como maestro de ceremonias.

Telecinco | nueva temporada



● GH★VIP

● La que se avecina | T13

● La mirada crítica

● Vamos a ver

● TardeAR

● Entrevías | T3

● Got Talent

● El musical de tu vida

● La última noche

● Cine pic.twitter.com/xXCHESxMX7 — Mediaset España (@mediasetcom) 3 de agosto de 2023

Mediaset levanta el veto a Roures con 'El musical de tu vida'

Con Carlos Sobera al frente, El musical de tu vida es la gran sorpresa del paquete de estrenos anunciado por Telecinco. Se trata de un formato belga -llamado originalmente The musical of your life- cuyos derechos adquirió Mediapro en la primavera de 2022, tal y como informó El Confidencial. Ahora se ha confirmado que será Mediaset el grupo de comunicación encargado de darle vida a través de su principal canal. ¿En qué consiste este nuevo programa?

En cada entrega, y ambientado en un teatro real, se rendirá homenaje a una persona famosa de nuestro país en forma de actuaciones musicales. Como si de una producción de Broadway se tratara, un grupo de artistas repasará la trayectoria de estas celebridades (con ella tal vez presentes en plató) a través de cinco momentos clave que se recrearán sobre el escenario. El programa contará con invitados, familiares y amigos de las figuras homenajeadas, que serán entrevistados por el presentador.

El musical de tu vida triunfó el año pasado en la MIP TV, conquistando el Premio Internacional al Mejor Formato de Entretenimiento Factual. En Bélgica, el programa se ha emitido a través del canal Play4, donde ha alcanzado una audiencia media del 35,7% de share.

Como ya pasó con Shine Iberia a través de Me resbala, la apuesta por este formato supone además la vuelta de Mediapro a Mediaset, con un levantamiento del veto que el grupo de Fuencarral había impuesto a algunas productoras. Entre ellas, la de la compañía liderada por Jaume Roures.