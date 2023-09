Susanna Griso ironiza con los vídeos 'salvamizados' de 'Espejo Público': “La gente me critica a mí y Nando se salva”

Desde hace ya varios días, Espejo Público ha ido experimentando un evidente proceso de 'salvamización' que comenzó con el fichaje de Alberto Díaz, exdirector de Sálvame que desde esta temporada ha cogido las riendas de la sección del programa de Antena 3 dedicada a la prensa del corazón. Esta maniobra ha influido en la incorporación de varios excolaboradores del mítico formato de Telecinco, así como en los temas que se comentan y el tono en el que se abordan.

Susanna Griso denuncia que fue víctima de un montaje pornográfico con IA: "Aprovechaban para hacer una felación"

De esta manera, el magacín de Susanna Griso, que esta semana confirmaba también el fichaje de Gloria Camila, se ha visto envuelto ya en varias polémicas que han provocado la reacción de muchos espectadores. La última ha sido este mismo miércoles, cuando Espejo Público emitió un controvertido vídeo sobre José Manuel Parada ideado por el expresentador de Cazamariposas Nando Escribano.

En él, hablaban de un posible 'gafe' del exconductor de Cine de Barrio tras la muerte de varios de sus amigos con muy pocos días de diferencia: “José Manuel Parada se está quedando sólo y no porque se lleve mal con su entorno, sino porque sus amigos directamente se están yendo al otro barrio. En un mes ha dicho adiós a cuatro. Todo su alrededor está estirando la pata a un ritmo frenético y eso está obligando a Parada a hacer parada en todos los tanatorios existentes de España. El trajín que lleva es tal que si montase su propia funeraria, en unos años sería el más rico del cementerio. ¿Tiene Parada mala suerte o ser su amigo trae mala suerte? ¿Quedará alguien vivo para despedirlo a él?”, se preguntaba Escribano en una pieza que ha sido criticada por la audiencia por su mal gusto y falta de empatía.

José Manuel Parada ¿El nuevo José Velez? pic.twitter.com/uWAVPUp7SV — TVMASPI (@sebas_maspons) 20 de septiembre de 2023

Susanna Griso se desmarca del vídeo de Parada

El polémico vídeo de José Manuel Parada cobró a lo largo del jueves una gran repercusión en redes y, este viernes, lejos de pedir disculpas, Espejo Público ha continuado con la broma. Todo ello, con Nando Escribano buscando a José Manuel Parada con un cartel de 'Se busca' por las inmediaciones de Atresmedia.

“Ay, no, no, no, por favor, otra vez Parada. No aprende, este hombre no aprende eh”, decía Griso al ver a su colaborador por los pasillos de la cadena. “Lleva varios días desesperado, desde que se emitió el otro día el vídeo lleva intentando hablar con Parada por teléfono, por WhatsApp, ha intentado disculparse”, dijo con sorna Gema López ante las risas de los presentes.

“Esto no puede ser, Nando es reincidente. Hace un vídeo sobre Parada que lo inventó él, buscando a Parada en todos los tanatorios de España, que es verdad que últimamente ha ido a unos cuantos, y entonces la gente me critica a mí en las redes y Nando se salva. Y ahora va encima y lo busca por los pasillos de Atresmedia”, quiso excusarse la presentadora.

López evidenció entonces los cambios que ha sufrido el programa desde su llegada junto a sus compañeros de Sálvame: “La que te está cayendo desde que estamos aquí querida”, bromeó. “Es que estos amigos nuevos que he hecho me complican mucho la existencia”, reconoció irónica Griso.

“¿Era habitual esto antes por los pasillos de Antena 3?”, preguntó Miquel Valls, otro 'ex' de Telecinco que ha saltado a Atresmedia. “Nando quiere pedir perdón, pero para pedir perdón tienes que localizar a la persona a la que quieres pedir perdón. Ya no sabemos si se habrá quedado encerrado en algún tanatorio o lo tiene bloqueado”, concluyó Gema López, haciendo saltar de nuevo a la conductora del matinal. “Tú arréglalo”, sentenció antes de cambiar de asunto.