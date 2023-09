Carmen Borrego conectó con 'Lazos de Sangre' y anunció un “gran homenaje a María Teresa Campos” en TVE

Carmen Borrego habla en directo de su madre, María Teresa Campos: "Me gustaría acabar con una frase suya que siempre me ha gustado: a una profesional no la despide nadie, la despide el público, y a mí el público nunca me ha despedido" #LazosMaríaTeresa https://t.co/qFcpdCaVYo pic.twitter.com/vtBCgZMwyv