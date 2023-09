Ana Rosa vuelve a explicar por qué no presentará 'TardeAR' los viernes

Ana Rosa Quintana estará este viernes al frente de TardeAR, pero no será lo habitual durante la temporada. “Yo no voy a venir los viernes habitualmente. Habitualmente. ¿Por qué? Porque a mis médicos les parece muy bien lo que hago, pero esto es muy estresante y quieren que descanse un poquito más”, dijo al cierre de la entrega del jueves, donde aclaró, eso sí, que este viernes, coincidiendo con la primera semana de su nuevo programa, sí estará en plató con “permiso de mi doctor”.

De esta manera, la presentadora sale al paso de las últimas informaciones, las cuales apuntaban precisamente a este escenario. Sin embargo, que Ana Rosa no vaya a presentar TardeAR los viernes -no, al menos, cada semana- no es nuevo, pues se sabe desde verano que sólo conducirá su magacín de lunes a jueves. Es más, ya entonces se dio a conocer el motivo de esta decisión, que es el mismo que este jueves ofreció la presentadora de Telecinco: los médicos que trataron el cáncer de mama que sufrió hace dos años no le permiten más esfuerzos frente a las cámaras.

De hecho, cuando Ana Rosa volvió de su baja médica el pasado octubre -11 meses después de anunciar que tenía cáncer y apartarse de El programa de Ana Rosa- lo hizo ausentándose los viernes por prescripción médica. Por tanto, durante la última temporada de El Programa de Ana Rosa sólo estuvo en plató de lunes a jueves. “Paolo [Vasile] quería que estuviera menos días, pero le he dicho que tampoco se pase”, comentó la propia presentadora en su reaparición, de la que hace casi un año, en alusión al ex consejero delegado de Mediaset.

Por tanto, Ana Rosa Quintana va a seguir con el mismo ritmo de trabajo en esta nueva etapa de TardeAR, aunque este viernes hará una excepción para completar la primera semana de su magacín, que ha supuesto su vuelta a las tardes tras casi dos décadas liderando la franja matinal.